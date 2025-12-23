Live Radio
NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

December 23, 2025, 11:13 AM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
A.Birr, Georgia Tech 12 25 28 .893 2.08
K.Matsuzawa, Hawaii 12 25 26 .962 2.08
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
K.Lemmermann, TCU 1 2 2 1.000 2.00
D.Ramos, LSU 12 24 28 .857 2.00
T.Butkowski, Pittsburgh 10 19 22 .864 1.90
L.Carneiro, Mississippi 13 24 27 .889 1.85
T.Sandell, Oklahoma 13 24 27 .889 1.85
C.Freeman, Uconn 12 22 25 .880 1.83
P.Durkin, Tulane 14 25 28 .893 1.79
J.Gomez, Arizona St. 12 21 29 .724 1.75
S.O’Haire, Maryland 12 21 24 .875 1.75
L.Quinn, Marshall 12 21 26 .808 1.75
C.Ranvier, Louisville 12 21 24 .875 1.75
J.Olsen, Northwestern 11 19 21 .905 1.73
M.Schramm, Akron 7 12 13 .923 1.71
W.Bettridge, Virginia 13 22 27 .815 1.69
W.Ferrin, BYU 13 22 29 .759 1.69
S.Harrington, Texas Tech 13 22 27 .815 1.69
D.De Freitas, Appalachian St. 12 20 25 .800 1.67
A.McPherson, Auburn 12 20 23 .870 1.67
E.Sanchez, Houston 12 20 25 .800 1.67
D.Stevens, Iowa 12 20 26 .769 1.67
C.Hawkins, Baylor 11 18 22 .818 1.64
C.Van Andel, Arkansas St. 13 21 27 .778 1.62
D.Dzioban, Miami (Ohio) 12 19 22 .864 1.58
J.Kleather, Bowling Green 12 19 22 .864 1.58
J.McFadden, Nevada 12 19 25 .760 1.58
G.Plascencia, San Diego St. 12 19 22 .864 1.58
T.Robles, Texas State 12 19 21 .905 1.58
M.Salgado-Medina, Arizona 12 19 31 .613 1.58
R.Verhoff, North Carolina 12 19 23 .826 1.58
K.Konrardy, Iowa St. 9 14 18 .778 1.56
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 13 20 28 .714 1.54
C.Calvert, Wake Forest 12 18 22 .818 1.50
G.Rippa, Jacksonville St. 14 21 28 .750 1.50
M.Shipley, Texas 12 18 22 .818 1.50
T.Smack, Florida 12 18 22 .818 1.50
R.Hawk, New Mexico St. 11 16 22 .727 1.45
R.Kessinger, E. Michigan 12 17 23 .739 1.42
D.Lynch, Fresno St. 12 17 22 .773 1.42
S.Morgan, Tulsa 12 17 21 .810 1.42
D.Olano, Illinois 12 17 20 .850 1.42
R.Sayeri, Southern Cal 12 17 21 .810 1.42
N.Gramatica, South Florida 13 18 24 .750 1.38
N.Reed, Delaware 13 18 24 .750 1.38
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 11 15 17 .882 1.36
J.Billingsley, Liberty 11 15 20 .750 1.36
S.Porath, Purdue 11 15 17 .882 1.36
M.Bhaghani, UCLA 12 16 20 .800 1.33
K.Cunanan, Nebraska 12 16 19 .842 1.33
N.Hauser, Clemson 12 16 19 .842 1.33
E.Kenney, Stanford 12 16 21 .762 1.33
L.Lombardo, Boston College 12 16 17 .941 1.33
G.Smith, FAU 12 16 19 .842 1.33
R.Barker, Penn St. 12 15 16 .938 1.25
L.Drzewiecki, New Mexico 12 15 16 .938 1.25
D.Jones, Army 12 15 20 .750 1.25
J.Love, Virginia Tech 12 15 20 .750 1.25
M.Petro, UTSA 12 15 18 .833 1.25
N.Ruelas, UCF 12 15 17 .882 1.25
L.Ward, Oklahoma St. 12 15 20 .750 1.25
D.Zvada, Michigan 12 15 22 .682 1.25
J.Fielding, Ohio St. 13 16 19 .842 1.23
A.Sappington, Oregon 13 16 19 .842 1.23
J.Stevens, Washington St. 13 16 19 .842 1.23
D.Kinney, Kennesaw St. 5 6 6 1.000 1.20
N.Mazzie, East Carolina 11 13 15 .867 1.18
T.Bryant, Georgia Southern 12 14 17 .824 1.17
J.Cannon, W. Kentucky 12 14 18 .778 1.17
B.Denaburg, Minnesota 12 14 21 .667 1.17
M.Gilbert, Tennessee 12 14 18 .778 1.17
C.Graham, Cent. Michigan 12 14 16 .875 1.17
N.Grant, FIU 12 14 18 .778 1.17
J.Howes, Buffalo 12 14 17 .824 1.17
L.Marjan, Kansas 12 14 17 .824 1.17
S.Starzyk, Arkansas 12 14 18 .778 1.17
C.Davis, Miami 13 15 20 .750 1.15
N.Radicic, Indiana 13 15 16 .938 1.15
G.Spetic, Memphis 13 15 20 .750 1.15
P.Woodring, Georgia 13 15 16 .938 1.15
M.Connington, Michigan St. 11 12 16 .750 1.09
K.Ferrie, Mississippi St. 12 13 16 .812 1.08
J.Kauwe, Kentucky 12 13 17 .765 1.08
S.Keltner, SMU 12 13 19 .684 1.08
J.Patel, Rutgers 12 13 18 .722 1.08
L.Rodriguez, Kansas St. 12 13 15 .867 1.08
S.Rusnak, Cincinnati 12 13 17 .765 1.08
Y.Obeid, Missouri St. 13 14 22 .636 1.08
T.Pelino, Duke 13 14 19 .737 1.08
R.Villela, UNLV 13 14 19 .737 1.08
C.Talty, Alabama 14 15 22 .682 1.07
D.Barker, New Mexico St. 3 3 3 1.000 1.00
W.Joyce, South Carolina 12 12 15 .800 1.00
R.Meyer, Missouri 11 11 15 .733 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
T.Rinker, Utah St. 13 13 18 .722 1.00
M.Suarez, James Madison 14 14 19 .737 1.00
J.Weinberg, Florida St. 12 12 19 .632 1.00
T.Woody, Syracuse 12 12 14 .857 1.00
P.Domschke, W. Michigan 14 13 19 .684 .93
R.Bond, Texas A&M 13 12 19 .632 .92
K.Nguma, North Texas 13 12 13 .923 .92
A.Glass, N. Illinois 12 11 14 .786 .92
C.Hardin, Temple 12 11 14 .786 .92
J.Hathaway, Middle Tennessee 12 11 14 .786 .92
B.Taylor, Vanderbilt 12 11 12 .917 .92
K.Hensley, West Virginia 11 10 12 .833 .91
U.Bellenfant, Texas Tech 7 6 6 1.000 .86
T.Cragun, UTEP 7 6 8 .750 .86
N.Burnette, Notre Dame 6 5 6 .833 .83
D.Curtis, Utah 12 10 14 .714 .83
J.Delange, UAB 12 10 14 .714 .83
N.Kirkwood, Navy 12 10 11 .909 .83
D.Morris, Umass 12 10 16 .625 .83
R.Callaghan, Old Dominion 10 8 15 .533 .80
D.Lynch, San Jose St. 10 8 16 .500 .80
C.Boomer, Boise St. 14 11 15 .733 .79
S.Renfroe, Troy 14 11 16 .688 .79
G.Gross, Washington 13 10 13 .769 .77
L.Boyd, Charlotte 12 9 12 .750 .75
E.Gota, Rice 12 9 12 .750 .75
A.Mata, Colorado 12 9 11 .818 .75
N.McCashland, TCU 12 9 12 .750 .75
C.Meyer, California 12 9 12 .750 .75
N.Eichner, Old Dominion 10 7 10 .700 .70
D.Cunanan, Toledo 12 8 11 .727 .67
W.Hryszko, Kent St. 12 8 11 .727 .67
C.Pavon, Sam Houston St. 12 8 12 .667 .67
D.Pippin, Ball St. 9 6 9 .667 .67
D.Henderson, Louisiana Tech 10 6 11 .545 .60
R.Lopez, Sam Houston St. 5 3 6 .500 .60
C.Wilbanks, Southern Miss. 10 6 10 .600 .60
R.Tubbs, Air Force 12 7 9 .778 .58
N.Vakos, Wisconsin 12 7 11 .636 .58
A.Murray, California 7 4 5 .800 .57
L.Rickman, Georgia St. 9 5 9 .556 .56
B.Williams, Kennesaw St. 13 7 14 .500 .54
R.Czeremcha, FIU 4 2 3 .667 .50
H.DiBoyan, South Alabama 12 6 9 .667 .50
J.Medina, Air Force 6 3 6 .500 .50
C.Ojeda, Oregon St. 12 6 13 .462 .50
B.Peacock, Ohio 6 3 6 .500 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
E.Sandvik, Wyoming 12 6 11 .545 .50
J.Zirkel, Texas A&M 9 4 7 .571 .44
I.Hankins, Colorado St. 12 5 10 .500 .42
R.Harradine, Southern Miss. 12 5 8 .625 .42
K.Vinesett, NC State 12 5 6 .833 .42
L.Stagg, Louisiana-Monroe 5 2 4 .500 .40
C.Holmer, Ball St. 8 3 7 .429 .38
B.Beck, Liberty 3 1 2 .500 .33
M.Brown, San Jose St. 12 4 7 .571 .33
C.Smith, Iowa St. 6 2 3 .667 .33
O.Wiley, Akron 12 4 10 .400 .33
C.Arreola, UTEP 11 3 6 .500 .27
L.Akers, Northwestern 12 3 3 1.000 .25
J.Chance, Louisiana Tech 12 3 6 .500 .25
D.Dellenbach, Ohio 12 3 5 .600 .25
D.Little, South Alabama 5 1 1 1.000 .20
C.Allen, Rice 6 1 1 1.000 .17
B.Auburn, Miami 6 1 1 1.000 .17
J.Cassidy, W. Kentucky 12 2 2 1.000 .17
N.Keller, Louisville 12 2 4 .500 .17
P.Laforge, Coastal Carolina 12 2 4 .500 .17
B.McAlister, Georgia St. 12 2 7 .286 .17
O.Robbins, Missouri 12 2 3 .667 .17
N.Konieczynski, NC State 7 1 3 .333 .14
B.Franke, Indiana 9 1 2 .500 .11
S.Carpenter, Pittsburgh 10 1 3 .333 .10
P.McAteer, Troy 14 1 2 .500 .07
H.Smith, W. Michigan 14 1 2 .500 .07
N.Acevedo, San Diego St. 11 0 0 .000 .00
W.Andersen, Colorado 0 0 0 .000 .00
S.Anstead, Ohio 11 0 0 .000 .00
X.Atkins, Auburn 12 0 0 .000 .00
J.Atkins, Kentucky 0 0 0 .000 .00
J.Baugh, Florida 12 0 0 .000 .00
C.Beck, New Mexico 0 0 0 .000 .00
T.Bounds, Arizona 10 0 0 .000 .00
W.Brockmeier, Army 0 0 0 .000 .00
T.Brown, North Texas 0 0 0 .000 .00
N.Brown, Kent St. 11 0 0 .000 .00
X.Brown, Virginia 7 0 0 .000 .00
A.Brundidge, UAB 10 0 0 .000 .00
R.Bush, Baylor 10 0 0 .000 .00
C.Cauley, Navy 12 0 0 .000 .00
C.Chadwick, Uconn 12 0 0 .000 .00
A.Clark, Navy 0 0 0 .000 .00
B.Clawson, Illinois 4 0 0 .000 .00
L.Condry, Louisiana Tech 4 0 0 .000 .00
D.Cowart, Utah 0 0 0 .000 .00
K. Cox, Utah St. 0 0 0 .000 .00
T.Curry, Akron 5 0 0 .000 .00
R.Daly, Buffalo 0 0 0 .000 .00
A.Damante, New Mexico St. 5 0 0 .000 .00
H.Dempsey, North Texas 3 0 0 .000 .00
M.Dennis, Wake Forest 1 0 0 .000 .00
J.Dewers, Vanderbilt 4 0 0 .000 .00
D.Dixson, Missouri St. 13 0 0 .000 .00
F.Doege, Appalachian St. 8 0 0 .000 .00
B.Duncan, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00
C.Edwards, Uconn 12 0 0 .000 .00
D.Eley, Charlotte 11 0 0 .000 .00
T.Elmore, E. Michigan 11 0 0 .000 .00
G.Evans, Texas A&M 0 0 0 .000 .00
B.Ficklin, Utah 11 0 0 .000 .00
C.Fields, NC State 13 0 0 .000 .00
J.Flint, Boston College 5 0 0 .000 .00
R.Flores, UCLA 8 0 0 .000 .00
M.Flowers, Akron 12 0 0 .000 .00
D.Foster, Pittsburgh 3 0 0 .000 .00
G.Fugate, Washington St. 1 0 0 .000 .00
D.Gause, North Carolina 12 0 0 .000 .00
Z.Gist, Michigan St. 0 0 0 .000 .00
B.Graham, Texas A&M 3 0 0 .000 .00
T.Grant, Texas Tech 5 0 0 .000 .00
T.Gray, Navy 0 0 0 .000 .00
T.Green, Boston College 10 0 0 .000 .00
A.Griffin, South Alabama 0 0 0 .000 .00
J.Hamilton, Maryland 0 0 0 .000 .00
J.Hammond, Virginia 13 0 0 .000 .00
B.Hansel, UCF 1 0 0 .000 .00
W.Hargett, Texas A&M 0 0 0 .000 .00
D.Harrison, N. Illinois 10 0 0 .000 .00
C.Hedgecock, W. Michigan 5 0 0 .000 .00
J.Hill, Alabama 14 0 0 .000 .00
D.Hines, East Carolina 0 0 0 .000 .00
V.Hinton, Vanderbilt 4 0 0 .000 .00
H.Hopperton, Kent St. 11 0 0 .000 .00
K.Jackson, Arizona St. 11 0 0 .000 .00
J.Jackson, Georgia 12 0 0 .000 .00
J.Johnson, NC State 10 0 0 .000 .00
C.Johnson, Texas State 11 0 0 .000 .00
L.Johnson, FAU 7 0 0 .000 .00
W.Johnson, Virginia Tech 11 0 0 .000 .00
D.Johnson, Georgia St. 1 0 0 .000 .00
D.Jones, UTSA 11 0 0 .000 .00
L.Jones, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00
K.Kia, Notre Dame 12 0 0 .000 .00
M.Klisiewicz, California 0 0 0 .000 .00
W.Knight, James Madison 14 0 0 .000 .00
D.Knudsen, Louisiana-Monroe 12 0 0 .000 .00
G.Kurpis, Georgia Southern 3 0 0 .000 .00
B.Lawhorn Moore, Miami (Ohio) 6 0 0 .000 .00
G.Leonards, LSU 3 0 0 .000 .00
L.Lett, South Alabama 0 0 0 .000 .00
K.Lyons, N. Illinois 7 0 0 .000 .00
D.Marable, Purdue 11 0 0 .000 .00
T.McDaniel, UAB 12 0 0 .000 .00
C.McHarg, Fresno St. 2 0 0 .000 .00
M.Murphy, Auburn 12 0 0 .000 .00
N.Normand, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
C.Offerdahl, Colorado 0 0 0 .000 .00
A.Parks, South Florida 3 0 0 .000 .00
J.Peterson, Troy 14 0 0 .000 .00
P.Picciotti, UCF 5 0 0 .000 .00
J.Poyser, Buffalo 12 0 0 .000 .00
E. Pritchard, San Diego St. 0 0 0 .000 .00
J.Pruitt, Temple 12 0 0 .000 .00
J.Reed, Arkansas St. 10 0 0 .000 .00
J.Ripp, Boise St. 14 0 0 .000 .00
J.Ronilo, Duke 0 0 0 .000 .00
B.Rose, Umass 6 0 0 .000 .00
G.Rousseau, Illinois 1 0 0 .000 .00
I.Rubin, Southern Cal 10 0 0 .000 .00
T.Rubinstein, Kent St. 8 0 0 .000 .00
B.Sanders, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
M. Smalls, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00
G.Smith, North Carolina 11 0 0 .000 .00
K.Smith, Duke 10 0 0 .000 .00
M.Spasojevic, Wisconsin 0 0 0 .000 .00
J.Stewart, Southern Cal 11 0 0 .000 .00
Q.Stewart, Oklahoma St. 9 0 0 .000 .00
R.Stocksdale, Bowling Green 11 0 0 .000 .00
L.Studt, Fresno St. 10 0 0 .000 .00
T.Swartz, Troy 14 0 0 .000 .00
K.Tafai, Minnesota 3 0 0 .000 .00
S.Thompson, Coastal Carolina 0 0 0 .000 .00
J.Thurman, Ohio St. 13 0 0 .000 .00
B.Tipton, North Texas 13 0 0 .000 .00
T.Todd, Georgia Southern 9 0 0 .000 .00
J.Todd, Kansas 11 0 0 .000 .00
E.Trent, Purdue 12 0 0 .000 .00
B.Turner, Nevada 11 0 0 .000 .00
P.Utu, Oklahoma St. 12 0 0 .000 .00
J.Velling, Michigan St. 12 0 0 .000 .00
A.Venneri, UCF 12 0 0 .000 .00
L.Wadle, Georgia St. 12 0 0 .000 .00
C.Walendzak, Toledo 12 0 0 .000 .00
T.Walker, Cincinnati 12 0 0 .000 .00
F.Walters, Indiana 0 0 0 .000 .00
A.Walton, Coastal Carolina 9 0 0 .000 .00
D.Wells, Oregon St. 11 0 0 .000 .00
L.Wentz, Kansas 12 0 0 .000 .00
J.White, Southern Miss. 1 0 0 .000 .00
N.Whittington, Oregon 11 0 0 .000 .00
G.Willis, Charlotte 12 0 0 .000 .00
T.Winslow, SMU 1 0 0 .000 .00
Q.Wright, Arkansas St. 1 0 0 .000 .00

