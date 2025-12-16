NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals
|G
|FG
|FGA
|Pct
|PG
|A.Birr, Georgia Tech
|12
|25
|28
|.893
|2.08
|K.Matsuzawa, Hawaii
|12
|25
|26
|.962
|2.08
|B.Craig, Missouri
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|K.Lemmermann, TCU
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|D.Ramos, LSU
|12
|24
|28
|.857
|2.00
|T.Sandell, Oklahoma
|12
|23
|24
|.958
|1.92
|T.Butkowski, Pittsburgh
|10
|19
|22
|.864
|1.90
|P.Durkin, Tulane
|13
|24
|27
|.889
|1.85
|L.Carneiro, Mississippi
|12
|22
|25
|.880
|1.83
|C.Freeman, Uconn
|12
|22
|25
|.880
|1.83
|J.Gomez, Arizona St.
|12
|21
|29
|.724
|1.75
|S.O’Haire, Maryland
|12
|21
|24
|.875
|1.75
|L.Quinn, Marshall
|12
|21
|26
|.808
|1.75
|C.Ranvier, Louisville
|12
|21
|24
|.875
|1.75
|J.Olsen, Northwestern
|11
|19
|21
|.905
|1.73
|M.Schramm, Akron
|7
|12
|13
|.923
|1.71
|W.Bettridge, Virginia
|13
|22
|27
|.815
|1.69
|W.Ferrin, BYU
|13
|22
|29
|.759
|1.69
|S.Harrington, Texas Tech
|13
|22
|27
|.815
|1.69
|D.De Freitas, Appalachian St.
|12
|20
|25
|.800
|1.67
|A.McPherson, Auburn
|12
|20
|23
|.870
|1.67
|E.Sanchez, Houston
|12
|20
|25
|.800
|1.67
|D.Stevens, Iowa
|12
|20
|26
|.769
|1.67
|C.Hawkins, Baylor
|11
|18
|22
|.818
|1.64
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|12
|19
|22
|.864
|1.58
|J.Kleather, Bowling Green
|12
|19
|22
|.864
|1.58
|J.McFadden, Nevada
|12
|19
|25
|.760
|1.58
|G.Plascencia, San Diego St.
|12
|19
|22
|.864
|1.58
|T.Robles, Texas State
|12
|19
|21
|.905
|1.58
|M.Salgado-Medina, Arizona
|12
|19
|31
|.613
|1.58
|C.Van Andel, Arkansas St.
|12
|19
|24
|.792
|1.58
|R.Verhoff, North Carolina
|12
|19
|23
|.826
|1.58
|K.Konrardy, Iowa St.
|9
|14
|18
|.778
|1.56
|G.Rippa, Jacksonville St.
|13
|20
|27
|.741
|1.54
|C.Calvert, Wake Forest
|12
|18
|22
|.818
|1.50
|M.Shipley, Texas
|12
|18
|22
|.818
|1.50
|T.Smack, Florida
|12
|18
|22
|.818
|1.50
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|12
|18
|25
|.720
|1.50
|R.Hawk, New Mexico St.
|11
|16
|22
|.727
|1.45
|N.Gramatica, South Florida
|12
|17
|21
|.810
|1.42
|R.Kessinger, E. Michigan
|12
|17
|23
|.739
|1.42
|D.Lynch, Fresno St.
|12
|17
|22
|.773
|1.42
|S.Morgan, Tulsa
|12
|17
|21
|.810
|1.42
|D.Olano, Illinois
|12
|17
|20
|.850
|1.42
|R.Sayeri, Southern Cal
|12
|17
|21
|.810
|1.42
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|11
|15
|17
|.882
|1.36
|J.Billingsley, Liberty
|11
|15
|20
|.750
|1.36
|S.Porath, Purdue
|11
|15
|17
|.882
|1.36
|M.Bhaghani, UCLA
|12
|16
|20
|.800
|1.33
|K.Cunanan, Nebraska
|12
|16
|19
|.842
|1.33
|N.Hauser, Clemson
|12
|16
|19
|.842
|1.33
|E.Kenney, Stanford
|12
|16
|21
|.762
|1.33
|L.Lombardo, Boston College
|12
|16
|17
|.941
|1.33
|N.Reed, Delaware
|12
|16
|21
|.762
|1.33
|G.Smith, FAU
|12
|16
|19
|.842
|1.33
|R.Barker, Penn St.
|12
|15
|16
|.938
|1.25
|L.Drzewiecki, New Mexico
|12
|15
|16
|.938
|1.25
|D.Jones, Army
|12
|15
|20
|.750
|1.25
|J.Love, Virginia Tech
|12
|15
|20
|.750
|1.25
|M.Petro, UTSA
|12
|15
|18
|.833
|1.25
|N.Ruelas, UCF
|12
|15
|17
|.882
|1.25
|A.Sappington, Oregon
|12
|15
|18
|.833
|1.25
|G.Spetic, Memphis
|12
|15
|19
|.789
|1.25
|L.Ward, Oklahoma St.
|12
|15
|20
|.750
|1.25
|D.Zvada, Michigan
|12
|15
|22
|.682
|1.25
|J.Fielding, Ohio St.
|13
|16
|19
|.842
|1.23
|D.Kinney, Kennesaw St.
|5
|6
|6
|1.000
|1.20
|N.Mazzie, East Carolina
|11
|13
|15
|.867
|1.18
|T.Bryant, Georgia Southern
|12
|14
|17
|.824
|1.17
|J.Cannon, W. Kentucky
|12
|14
|18
|.778
|1.17
|C.Davis, Miami
|12
|14
|16
|.875
|1.17
|B.Denaburg, Minnesota
|12
|14
|21
|.667
|1.17
|M.Gilbert, Tennessee
|12
|14
|18
|.778
|1.17
|C.Graham, Cent. Michigan
|12
|14
|16
|.875
|1.17
|N.Grant, FIU
|12
|14
|18
|.778
|1.17
|L.Marjan, Kansas
|12
|14
|17
|.824
|1.17
|Y.Obeid, Missouri St.
|12
|14
|22
|.636
|1.17
|S.Starzyk, Arkansas
|12
|14
|18
|.778
|1.17
|J.Stevens, Washington St.
|12
|14
|16
|.875
|1.17
|N.Radicic, Indiana
|13
|15
|16
|.938
|1.15
|P.Woodring, Georgia
|13
|15
|16
|.938
|1.15
|M.Connington, Michigan St.
|11
|12
|16
|.750
|1.09
|K.Ferrie, Mississippi St.
|12
|13
|16
|.812
|1.08
|J.Howes, Buffalo
|12
|13
|16
|.812
|1.08
|J.Kauwe, Kentucky
|12
|13
|17
|.765
|1.08
|S.Keltner, SMU
|12
|13
|19
|.684
|1.08
|J.Patel, Rutgers
|12
|13
|18
|.722
|1.08
|T.Rinker, Utah St.
|12
|13
|17
|.765
|1.08
|L.Rodriguez, Kansas St.
|12
|13
|15
|.867
|1.08
|S.Rusnak, Cincinnati
|12
|13
|17
|.765
|1.08
|T.Pelino, Duke
|13
|14
|19
|.737
|1.08
|R.Villela, UNLV
|13
|14
|19
|.737
|1.08
|D.Barker, New Mexico St.
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|P.Domschke, W. Michigan
|13
|13
|18
|.722
|1.00
|W.Joyce, South Carolina
|12
|12
|15
|.800
|1.00
|R.Meyer, Missouri
|11
|11
|15
|.733
|1.00
|C.Moore, Boise St.
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|C.Talty, Alabama
|13
|13
|20
|.650
|1.00
|J.Weinberg, Florida St.
|12
|12
|19
|.632
|1.00
|T.Woody, Syracuse
|12
|12
|14
|.857
|1.00
|K.Nguma, North Texas
|13
|12
|13
|.923
|.92
|M.Suarez, James Madison
|13
|12
|16
|.750
|.92
|R.Bond, Texas A&M
|12
|11
|18
|.611
|.92
|A.Glass, N. Illinois
|12
|11
|14
|.786
|.92
|C.Hardin, Temple
|12
|11
|14
|.786
|.92
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|12
|11
|14
|.786
|.92
|B.Taylor, Vanderbilt
|12
|11
|12
|.917
|.92
|K.Hensley, West Virginia
|11
|10
|12
|.833
|.91
|U.Bellenfant, Texas Tech
|7
|6
|6
|1.000
|.86
|T.Cragun, UTEP
|7
|6
|8
|.750
|.86
|N.Burnette, Notre Dame
|6
|5
|6
|.833
|.83
|D.Curtis, Utah
|12
|10
|14
|.714
|.83
|J.Delange, UAB
|12
|10
|14
|.714
|.83
|N.Kirkwood, Navy
|12
|10
|11
|.909
|.83
|D.Morris, Umass
|12
|10
|16
|.625
|.83
|R.Callaghan, Old Dominion
|10
|8
|15
|.533
|.80
|D.Lynch, San Jose St.
|10
|8
|16
|.500
|.80
|C.Boomer, Boise St.
|14
|11
|15
|.733
|.79
|G.Gross, Washington
|13
|10
|13
|.769
|.77
|L.Boyd, Charlotte
|12
|9
|12
|.750
|.75
|E.Gota, Rice
|12
|9
|12
|.750
|.75
|A.Mata, Colorado
|12
|9
|11
|.818
|.75
|N.McCashland, TCU
|12
|9
|12
|.750
|.75
|C.Meyer, California
|12
|9
|12
|.750
|.75
|S.Renfroe, Troy
|13
|9
|13
|.692
|.69
|D.Cunanan, Toledo
|12
|8
|11
|.727
|.67
|N.Eichner, Old Dominion
|9
|6
|8
|.750
|.67
|W.Hryszko, Kent St.
|12
|8
|11
|.727
|.67
|C.Pavon, Sam Houston St.
|12
|8
|12
|.667
|.67
|D.Pippin, Ball St.
|9
|6
|9
|.667
|.67
|D.Henderson, Louisiana Tech
|10
|6
|11
|.545
|.60
|R.Lopez, Sam Houston St.
|5
|3
|6
|.500
|.60
|C.Wilbanks, Southern Miss.
|10
|6
|10
|.600
|.60
|R.Tubbs, Air Force
|12
|7
|9
|.778
|.58
|N.Vakos, Wisconsin
|12
|7
|11
|.636
|.58
|B.Williams, Kennesaw St.
|12
|7
|13
|.538
|.58
|A.Murray, California
|7
|4
|5
|.800
|.57
|L.Rickman, Georgia St.
|9
|5
|9
|.556
|.56
|R.Czeremcha, FIU
|4
|2
|3
|.667
|.50
|H.DiBoyan, South Alabama
|12
|6
|9
|.667
|.50
|J.Medina, Air Force
|6
|3
|6
|.500
|.50
|C.Ojeda, Oregon St.
|12
|6
|13
|.462
|.50
|B.Peacock, Ohio
|6
|3
|6
|.500
|.50
|C.Rogers, SMU
|2
|1
|4
|.250
|.50
|E.Sandvik, Wyoming
|12
|6
|11
|.545
|.50
|J.Zirkel, Texas A&M
|8
|4
|6
|.667
|.50
|I.Hankins, Colorado St.
|12
|5
|10
|.500
|.42
|R.Harradine, Southern Miss.
|12
|5
|8
|.625
|.42
|L.Stagg, Louisiana-Monroe
|5
|2
|4
|.500
|.40
|C.Holmer, Ball St.
|8
|3
|7
|.429
|.38
|K.Vinesett, NC State
|11
|4
|5
|.800
|.36
|B.Beck, Liberty
|3
|1
|2
|.500
|.33
|M.Brown, San Jose St.
|12
|4
|7
|.571
|.33
|C.Smith, Iowa St.
|6
|2
|3
|.667
|.33
|O.Wiley, Akron
|12
|4
|10
|.400
|.33
|C.Arreola, UTEP
|11
|3
|6
|.500
|.27
|L.Akers, Northwestern
|12
|3
|3
|1.000
|.25
|J.Chance, Louisiana Tech
|12
|3
|6
|.500
|.25
|D.Dellenbach, Ohio
|12
|3
|5
|.600
|.25
|D.Little, South Alabama
|5
|1
|1
|1.000
|.20
|C.Allen, Rice
|6
|1
|1
|1.000
|.17
|B.Auburn, Miami
|6
|1
|1
|1.000
|.17
|J.Cassidy, W. Kentucky
|12
|2
|2
|1.000
|.17
|N.Keller, Louisville
|12
|2
|4
|.500
|.17
|N.Konieczynski, NC State
|6
|1
|3
|.333
|.17
|P.Laforge, Coastal Carolina
|12
|2
|4
|.500
|.17
|B.McAlister, Georgia St.
|12
|2
|7
|.286
|.17
|O.Robbins, Missouri
|12
|2
|3
|.667
|.17
|B.Franke, Indiana
|9
|1
|2
|.500
|.11
|S.Carpenter, Pittsburgh
|10
|1
|3
|.333
|.10
|C.Selee, Buffalo
|12
|1
|1
|1.000
|.08
|P.McAteer, Troy
|13
|1
|2
|.500
|.08
|H.Smith, W. Michigan
|13
|1
|2
|.500
|.08
|M.Bailiff, Hawaii
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Banks, Arkansas St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|J.Barr, Georgia Tech
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Bell, Miami
|12
|0
|0
|.000
|.00
|K.Black, Texas
|9
|0
|0
|.000
|.00
|B.Booker, New Mexico
|11
|0
|0
|.000
|.00
|D.Brinkley, Kansas
|11
|0
|0
|.000
|.00
|S.Brooks, Boise St.
|11
|0
|0
|.000
|.00
|J.Brooks, Jacksonville St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|F.Brown, W. Michigan
|8
|0
|0
|.000
|.00
|T.Bruckler, Mississippi
|12
|0
|0
|.000
|.00
|I.Cash, Virginia Tech
|11
|0
|0
|.000
|.00
|C.Christian, Tulsa
|9
|0
|0
|.000
|.00
|W.Cobb, Wake Forest
|12
|0
|0
|.000
|.00
|T.Collins, Oregon St.
|12
|0
|0
|.000
|.00
|T.Cooks, Texas State
|12
|0
|0
|.000
|.00
|D.Corleone, Cincinnati
|10
|0
|0
|.000
|.00
|D.Crawford, Buffalo
|11
|0
|0
|.000
|.00
|M.Cunningham, FIU
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Delhomme, Maryland
|12
|0
|0
|.000
|.00
|A.Din-Mbuh, TCU
|11
|0
|0
|.000
|.00
|M.Dove, Navy
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Eaton, Michigan St.
|12
|0
|0
|.000
|.00
|A.Fedigan, Tulsa
|12
|0
|0
|.000
|.00
|S.Finau, Washington St.
|12
|0
|0
|.000
|.00
|J.Flagg, Florida St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|A.Foster, Southern Miss.
|12
|0
|0
|.000
|.00
|M.Freeling, Georgia
|13
|0
|0
|.000
|.00
|C.French, North Carolina
|2
|0
|0
|.000
|.00
|M.French, Colorado
|10
|0
|0
|.000
|.00
|S.Gill-Howard, Texas Tech
|6
|0
|0
|.000
|.00
|C.Green, Tulane
|9
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Hamilton, South Florida
|10
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Harden, Minnesota
|10
|0
|0
|.000
|.00
|K.Harris, Memphis
|7
|0
|0
|.000
|.00
|A.Harris, Arkansas
|3
|0
|0
|.000
|.00
|T.Haynes, Oklahoma
|4
|0
|0
|.000
|.00
|D.Hernandez, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Hill, Alabama
|12
|0
|0
|.000
|.00
|D.Holmes, Mississippi
|3
|0
|0
|.000
|.00
|T.Huff, UTSA
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Huntley, Temple
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Jackson, Arkansas
|5
|0
|0
|.000
|.00
|W.Jeffcoat, Army
|12
|0
|0
|.000
|.00
|D.Kabongo, Oklahoma St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|G.Kemp, NC State
|1
|0
|0
|.000
|.00
|N.Kibble, Texas
|3
|0
|0
|.000
|.00
|M.Klare, Ohio St.
|13
|0
|0
|.000
|.00
|J.Klosterman, Iowa St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|K.Koch, North Texas
|7
|0
|0
|.000
|.00
|M.Landwehr, Texas
|12
|0
|0
|.000
|.00
|J.Lang, SMU
|12
|0
|0
|.000
|.00
|J.Lecates, Liberty
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Leon, South Florida
|12
|0
|0
|.000
|.00
|R.Liegel, N. Illinois
|11
|0
|0
|.000
|.00
|C.Lindsey, Pittsburgh
|12
|0
|0
|.000
|.00
|M.Lockhart, Ohio St.
|10
|0
|0
|.000
|.00
|W.Loerzel, Wake Forest
|5
|0
|0
|.000
|.00
|C.Loftin, Florida St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|M.Lowe, Air Force
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Lyons, Minnesota
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Madise, Louisiana Tech
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Madison, Oregon St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.Makins, Baylor
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T.McAlpine, Tulane
|13
|0
|0
|.000
|.00
|G.McCoy, Temple
|8
|0
|0
|.000
|.00
|T.Meadows, Troy
|12
|0
|0
|.000
|.00
|K.Meir, Temple
|0
|0
|0
|.000
|.00
|H.Metzger, Wisconsin
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Millikin, Michigan St.
|6
|0
|0
|.000
|.00
|J.Milliner-Jones, SMU
|12
|0
|0
|.000
|.00
|J.Moore, Miami
|11
|0
|0
|.000
|.00
|F.Mukuba, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Nehf, Cent. Michigan
|8
|0
|0
|.000
|.00
|L.Nickel, Miami
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.O’Flaherty, Oregon
|0
|0
|0
|.000
|.00
|O.Okeke, New Mexico St.
|10
|0
|0
|.000
|.00
|A.Ostrenga, Iowa
|2
|0
|0
|.000
|.00
|A.Parisi, UCF
|2
|0
|0
|.000
|.00
|D.Parisi, Delaware
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Parker, Penn St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Patton, Iowa St.
|9
|0
|0
|.000
|.00
|D.Pennington, Clemson
|12
|0
|0
|.000
|.00
|P.Peterson, Memphis
|3
|0
|0
|.000
|.00
|M.Peterson, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|H.Pettigrew, Kennesaw St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|D.Pickett, LSU
|12
|0
|0
|.000
|.00
|V.Po’uha, BYU
|13
|0
|0
|.000
|.00
|J.Price, Arizona
|11
|0
|0
|.000
|.00
|S.Price, Colorado
|4
|0
|0
|.000
|.00
|S.Rathbun, Wyoming
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Regan, James Madison
|13
|0
|0
|.000
|.00
|D.Ricks, Texas A&M
|12
|0
|0
|.000
|.00
|T.Robinson, Ball St.
|10
|0
|0
|.000
|.00
|L.Rogers, Texas A&M
|5
|0
|0
|.000
|.00
|P.Royster, UAB
|8
|0
|0
|.000
|.00
|E.Russ, Troy
|12
|0
|0
|.000
|.00
|J.Sample, Arkansas St.
|12
|0
|0
|.000
|.00
|S.Schilke, Kansas St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Shepherd, Southern Cal
|3
|0
|0
|.000
|.00
|S.Shufelt, UTEP
|11
|0
|0
|.000
|.00
|D.Sill, Texas Tech
|12
|0
|0
|.000
|.00
|D.Silvia, Charlotte
|10
|0
|0
|.000
|.00
|E.Sitanilei, Ohio St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|L.Sivon, Akron
|4
|0
|0
|.000
|.00
|L.Smiley, South Florida
|10
|0
|0
|.000
|.00
|I.Smith, Mississippi St.
|9
|0
|0
|.000
|.00
|C.Smith, Memphis
|11
|0
|0
|.000
|.00
|C.Swinney, Clemson
|12
|0
|0
|.000
|.00
|T.Tarascio, Air Force
|11
|0
|0
|.000
|.00
|J.Tarpeh, East Carolina
|9
|0
|0
|.000
|.00
|T.Taylor, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|G.Theodule, Southern Miss.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Umeozulu, Texas
|11
|0
|0
|.000
|.00
|B.Van Bennekum, San Jose St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|B.Van Buren, Northwestern
|12
|0
|0
|.000
|.00
|A.Vaughan, Liberty
|9
|0
|0
|.000
|.00
|T.Vaughan, Nevada
|12
|0
|0
|.000
|.00
|A.Vyas, Wyoming
|9
|0
|0
|.000
|.00
|C.Walton, LSU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|R.Wasserman, Syracuse
|0
|0
|0
|.000
|.00
|W.Watson, Texas A&M
|3
|0
|0
|.000
|.00
|N.Watson, Colorado
|11
|0
|0
|.000
|.00
|W.Weeks, LSU
|11
|0
|0
|.000
|.00
|T.Williams, Baylor
|4
|0
|0
|.000
|.00
|R.Williams, Washington
|2
|0
|0
|.000
|.00
|D.Wittke, Minnesota
|1
|0
|0
|.000
|.00
