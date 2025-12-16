Live Radio
NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

December 16, 2025, 11:13 AM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
A.Birr, Georgia Tech 12 25 28 .893 2.08
K.Matsuzawa, Hawaii 12 25 26 .962 2.08
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
K.Lemmermann, TCU 1 2 2 1.000 2.00
D.Ramos, LSU 12 24 28 .857 2.00
T.Sandell, Oklahoma 12 23 24 .958 1.92
T.Butkowski, Pittsburgh 10 19 22 .864 1.90
P.Durkin, Tulane 13 24 27 .889 1.85
L.Carneiro, Mississippi 12 22 25 .880 1.83
C.Freeman, Uconn 12 22 25 .880 1.83
J.Gomez, Arizona St. 12 21 29 .724 1.75
S.O’Haire, Maryland 12 21 24 .875 1.75
L.Quinn, Marshall 12 21 26 .808 1.75
C.Ranvier, Louisville 12 21 24 .875 1.75
J.Olsen, Northwestern 11 19 21 .905 1.73
M.Schramm, Akron 7 12 13 .923 1.71
W.Bettridge, Virginia 13 22 27 .815 1.69
W.Ferrin, BYU 13 22 29 .759 1.69
S.Harrington, Texas Tech 13 22 27 .815 1.69
D.De Freitas, Appalachian St. 12 20 25 .800 1.67
A.McPherson, Auburn 12 20 23 .870 1.67
E.Sanchez, Houston 12 20 25 .800 1.67
D.Stevens, Iowa 12 20 26 .769 1.67
C.Hawkins, Baylor 11 18 22 .818 1.64
D.Dzioban, Miami (Ohio) 12 19 22 .864 1.58
J.Kleather, Bowling Green 12 19 22 .864 1.58
J.McFadden, Nevada 12 19 25 .760 1.58
G.Plascencia, San Diego St. 12 19 22 .864 1.58
T.Robles, Texas State 12 19 21 .905 1.58
M.Salgado-Medina, Arizona 12 19 31 .613 1.58
C.Van Andel, Arkansas St. 12 19 24 .792 1.58
R.Verhoff, North Carolina 12 19 23 .826 1.58
K.Konrardy, Iowa St. 9 14 18 .778 1.56
G.Rippa, Jacksonville St. 13 20 27 .741 1.54
C.Calvert, Wake Forest 12 18 22 .818 1.50
M.Shipley, Texas 12 18 22 .818 1.50
T.Smack, Florida 12 18 22 .818 1.50
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 12 18 25 .720 1.50
R.Hawk, New Mexico St. 11 16 22 .727 1.45
N.Gramatica, South Florida 12 17 21 .810 1.42
R.Kessinger, E. Michigan 12 17 23 .739 1.42
D.Lynch, Fresno St. 12 17 22 .773 1.42
S.Morgan, Tulsa 12 17 21 .810 1.42
D.Olano, Illinois 12 17 20 .850 1.42
R.Sayeri, Southern Cal 12 17 21 .810 1.42
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 11 15 17 .882 1.36
J.Billingsley, Liberty 11 15 20 .750 1.36
S.Porath, Purdue 11 15 17 .882 1.36
M.Bhaghani, UCLA 12 16 20 .800 1.33
K.Cunanan, Nebraska 12 16 19 .842 1.33
N.Hauser, Clemson 12 16 19 .842 1.33
E.Kenney, Stanford 12 16 21 .762 1.33
L.Lombardo, Boston College 12 16 17 .941 1.33
N.Reed, Delaware 12 16 21 .762 1.33
G.Smith, FAU 12 16 19 .842 1.33
R.Barker, Penn St. 12 15 16 .938 1.25
L.Drzewiecki, New Mexico 12 15 16 .938 1.25
D.Jones, Army 12 15 20 .750 1.25
J.Love, Virginia Tech 12 15 20 .750 1.25
M.Petro, UTSA 12 15 18 .833 1.25
N.Ruelas, UCF 12 15 17 .882 1.25
A.Sappington, Oregon 12 15 18 .833 1.25
G.Spetic, Memphis 12 15 19 .789 1.25
L.Ward, Oklahoma St. 12 15 20 .750 1.25
D.Zvada, Michigan 12 15 22 .682 1.25
J.Fielding, Ohio St. 13 16 19 .842 1.23
D.Kinney, Kennesaw St. 5 6 6 1.000 1.20
N.Mazzie, East Carolina 11 13 15 .867 1.18
T.Bryant, Georgia Southern 12 14 17 .824 1.17
J.Cannon, W. Kentucky 12 14 18 .778 1.17
C.Davis, Miami 12 14 16 .875 1.17
B.Denaburg, Minnesota 12 14 21 .667 1.17
M.Gilbert, Tennessee 12 14 18 .778 1.17
C.Graham, Cent. Michigan 12 14 16 .875 1.17
N.Grant, FIU 12 14 18 .778 1.17
L.Marjan, Kansas 12 14 17 .824 1.17
Y.Obeid, Missouri St. 12 14 22 .636 1.17
S.Starzyk, Arkansas 12 14 18 .778 1.17
J.Stevens, Washington St. 12 14 16 .875 1.17
N.Radicic, Indiana 13 15 16 .938 1.15
P.Woodring, Georgia 13 15 16 .938 1.15
M.Connington, Michigan St. 11 12 16 .750 1.09
K.Ferrie, Mississippi St. 12 13 16 .812 1.08
J.Howes, Buffalo 12 13 16 .812 1.08
J.Kauwe, Kentucky 12 13 17 .765 1.08
S.Keltner, SMU 12 13 19 .684 1.08
J.Patel, Rutgers 12 13 18 .722 1.08
T.Rinker, Utah St. 12 13 17 .765 1.08
L.Rodriguez, Kansas St. 12 13 15 .867 1.08
S.Rusnak, Cincinnati 12 13 17 .765 1.08
T.Pelino, Duke 13 14 19 .737 1.08
R.Villela, UNLV 13 14 19 .737 1.08
D.Barker, New Mexico St. 3 3 3 1.000 1.00
P.Domschke, W. Michigan 13 13 18 .722 1.00
W.Joyce, South Carolina 12 12 15 .800 1.00
R.Meyer, Missouri 11 11 15 .733 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
C.Talty, Alabama 13 13 20 .650 1.00
J.Weinberg, Florida St. 12 12 19 .632 1.00
T.Woody, Syracuse 12 12 14 .857 1.00
K.Nguma, North Texas 13 12 13 .923 .92
M.Suarez, James Madison 13 12 16 .750 .92
R.Bond, Texas A&M 12 11 18 .611 .92
A.Glass, N. Illinois 12 11 14 .786 .92
C.Hardin, Temple 12 11 14 .786 .92
J.Hathaway, Middle Tennessee 12 11 14 .786 .92
B.Taylor, Vanderbilt 12 11 12 .917 .92
K.Hensley, West Virginia 11 10 12 .833 .91
U.Bellenfant, Texas Tech 7 6 6 1.000 .86
T.Cragun, UTEP 7 6 8 .750 .86
N.Burnette, Notre Dame 6 5 6 .833 .83
D.Curtis, Utah 12 10 14 .714 .83
J.Delange, UAB 12 10 14 .714 .83
N.Kirkwood, Navy 12 10 11 .909 .83
D.Morris, Umass 12 10 16 .625 .83
R.Callaghan, Old Dominion 10 8 15 .533 .80
D.Lynch, San Jose St. 10 8 16 .500 .80
C.Boomer, Boise St. 14 11 15 .733 .79
G.Gross, Washington 13 10 13 .769 .77
L.Boyd, Charlotte 12 9 12 .750 .75
E.Gota, Rice 12 9 12 .750 .75
A.Mata, Colorado 12 9 11 .818 .75
N.McCashland, TCU 12 9 12 .750 .75
C.Meyer, California 12 9 12 .750 .75
S.Renfroe, Troy 13 9 13 .692 .69
D.Cunanan, Toledo 12 8 11 .727 .67
N.Eichner, Old Dominion 9 6 8 .750 .67
W.Hryszko, Kent St. 12 8 11 .727 .67
C.Pavon, Sam Houston St. 12 8 12 .667 .67
D.Pippin, Ball St. 9 6 9 .667 .67
D.Henderson, Louisiana Tech 10 6 11 .545 .60
R.Lopez, Sam Houston St. 5 3 6 .500 .60
C.Wilbanks, Southern Miss. 10 6 10 .600 .60
R.Tubbs, Air Force 12 7 9 .778 .58
N.Vakos, Wisconsin 12 7 11 .636 .58
B.Williams, Kennesaw St. 12 7 13 .538 .58
A.Murray, California 7 4 5 .800 .57
L.Rickman, Georgia St. 9 5 9 .556 .56
R.Czeremcha, FIU 4 2 3 .667 .50
H.DiBoyan, South Alabama 12 6 9 .667 .50
J.Medina, Air Force 6 3 6 .500 .50
C.Ojeda, Oregon St. 12 6 13 .462 .50
B.Peacock, Ohio 6 3 6 .500 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
E.Sandvik, Wyoming 12 6 11 .545 .50
J.Zirkel, Texas A&M 8 4 6 .667 .50
I.Hankins, Colorado St. 12 5 10 .500 .42
R.Harradine, Southern Miss. 12 5 8 .625 .42
L.Stagg, Louisiana-Monroe 5 2 4 .500 .40
C.Holmer, Ball St. 8 3 7 .429 .38
K.Vinesett, NC State 11 4 5 .800 .36
B.Beck, Liberty 3 1 2 .500 .33
M.Brown, San Jose St. 12 4 7 .571 .33
C.Smith, Iowa St. 6 2 3 .667 .33
O.Wiley, Akron 12 4 10 .400 .33
C.Arreola, UTEP 11 3 6 .500 .27
L.Akers, Northwestern 12 3 3 1.000 .25
J.Chance, Louisiana Tech 12 3 6 .500 .25
D.Dellenbach, Ohio 12 3 5 .600 .25
D.Little, South Alabama 5 1 1 1.000 .20
C.Allen, Rice 6 1 1 1.000 .17
B.Auburn, Miami 6 1 1 1.000 .17
J.Cassidy, W. Kentucky 12 2 2 1.000 .17
N.Keller, Louisville 12 2 4 .500 .17
N.Konieczynski, NC State 6 1 3 .333 .17
P.Laforge, Coastal Carolina 12 2 4 .500 .17
B.McAlister, Georgia St. 12 2 7 .286 .17
O.Robbins, Missouri 12 2 3 .667 .17
B.Franke, Indiana 9 1 2 .500 .11
S.Carpenter, Pittsburgh 10 1 3 .333 .10
C.Selee, Buffalo 12 1 1 1.000 .08
P.McAteer, Troy 13 1 2 .500 .08
H.Smith, W. Michigan 13 1 2 .500 .08
M.Bailiff, Hawaii 0 0 0 .000 .00
L.Banks, Arkansas St. 5 0 0 .000 .00
J.Barr, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00
M.Bell, Miami 12 0 0 .000 .00
K.Black, Texas 9 0 0 .000 .00
B.Booker, New Mexico 11 0 0 .000 .00
D.Brinkley, Kansas 11 0 0 .000 .00
S.Brooks, Boise St. 11 0 0 .000 .00
J.Brooks, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00
F.Brown, W. Michigan 8 0 0 .000 .00
T.Bruckler, Mississippi 12 0 0 .000 .00
I.Cash, Virginia Tech 11 0 0 .000 .00
C.Christian, Tulsa 9 0 0 .000 .00
W.Cobb, Wake Forest 12 0 0 .000 .00
T.Collins, Oregon St. 12 0 0 .000 .00
T.Cooks, Texas State 12 0 0 .000 .00
D.Corleone, Cincinnati 10 0 0 .000 .00
D.Crawford, Buffalo 11 0 0 .000 .00
M.Cunningham, FIU 0 0 0 .000 .00
M.Delhomme, Maryland 12 0 0 .000 .00
A.Din-Mbuh, TCU 11 0 0 .000 .00
M.Dove, Navy 0 0 0 .000 .00
J.Eaton, Michigan St. 12 0 0 .000 .00
A.Fedigan, Tulsa 12 0 0 .000 .00
S.Finau, Washington St. 12 0 0 .000 .00
J.Flagg, Florida St. 2 0 0 .000 .00
A.Foster, Southern Miss. 12 0 0 .000 .00
M.Freeling, Georgia 13 0 0 .000 .00
C.French, North Carolina 2 0 0 .000 .00
M.French, Colorado 10 0 0 .000 .00
S.Gill-Howard, Texas Tech 6 0 0 .000 .00
C.Green, Tulane 9 0 0 .000 .00
Z.Hamilton, South Florida 10 0 0 .000 .00
Z.Harden, Minnesota 10 0 0 .000 .00
K.Harris, Memphis 7 0 0 .000 .00
A.Harris, Arkansas 3 0 0 .000 .00
T.Haynes, Oklahoma 4 0 0 .000 .00
D.Hernandez, UNLV 0 0 0 .000 .00
D.Hill, Alabama 12 0 0 .000 .00
D.Holmes, Mississippi 3 0 0 .000 .00
T.Huff, UTSA 3 0 0 .000 .00
J.Huntley, Temple 0 0 0 .000 .00
K.Jackson, Arkansas 5 0 0 .000 .00
W.Jeffcoat, Army 12 0 0 .000 .00
D.Kabongo, Oklahoma St. 5 0 0 .000 .00
G.Kemp, NC State 1 0 0 .000 .00
N.Kibble, Texas 3 0 0 .000 .00
M.Klare, Ohio St. 13 0 0 .000 .00
J.Klosterman, Iowa St. 7 0 0 .000 .00
K.Koch, North Texas 7 0 0 .000 .00
M.Landwehr, Texas 12 0 0 .000 .00
J.Lang, SMU 12 0 0 .000 .00
J.Lecates, Liberty 0 0 0 .000 .00
C.Leon, South Florida 12 0 0 .000 .00
R.Liegel, N. Illinois 11 0 0 .000 .00
C.Lindsey, Pittsburgh 12 0 0 .000 .00
M.Lockhart, Ohio St. 10 0 0 .000 .00
W.Loerzel, Wake Forest 5 0 0 .000 .00
C.Loftin, Florida St. 3 0 0 .000 .00
M.Lowe, Air Force 0 0 0 .000 .00
L.Lyons, Minnesota 0 0 0 .000 .00
A.Madise, Louisiana Tech 1 0 0 .000 .00
D.Madison, Oregon St. 4 0 0 .000 .00
K.Makins, Baylor 0 0 0 .000 .00
T.McAlpine, Tulane 13 0 0 .000 .00
G.McCoy, Temple 8 0 0 .000 .00
T.Meadows, Troy 12 0 0 .000 .00
K.Meir, Temple 0 0 0 .000 .00
H.Metzger, Wisconsin 0 0 0 .000 .00
D.Millikin, Michigan St. 6 0 0 .000 .00
J.Milliner-Jones, SMU 12 0 0 .000 .00
J.Moore, Miami 11 0 0 .000 .00
F.Mukuba, Sam Houston St. 1 0 0 .000 .00
M.Nehf, Cent. Michigan 8 0 0 .000 .00
L.Nickel, Miami 1 0 0 .000 .00
C.O’Flaherty, Oregon 0 0 0 .000 .00
O.Okeke, New Mexico St. 10 0 0 .000 .00
A.Ostrenga, Iowa 2 0 0 .000 .00
A.Parisi, UCF 2 0 0 .000 .00
D.Parisi, Delaware 1 0 0 .000 .00
M.Parker, Penn St. 1 0 0 .000 .00
J.Patton, Iowa St. 9 0 0 .000 .00
D.Pennington, Clemson 12 0 0 .000 .00
P.Peterson, Memphis 3 0 0 .000 .00
M.Peterson, UNLV 0 0 0 .000 .00
H.Pettigrew, Kennesaw St. 2 0 0 .000 .00
D.Pickett, LSU 12 0 0 .000 .00
V.Po’uha, BYU 13 0 0 .000 .00
J.Price, Arizona 11 0 0 .000 .00
S.Price, Colorado 4 0 0 .000 .00
S.Rathbun, Wyoming 0 0 0 .000 .00
C.Regan, James Madison 13 0 0 .000 .00
D.Ricks, Texas A&M 12 0 0 .000 .00
T.Robinson, Ball St. 10 0 0 .000 .00
L.Rogers, Texas A&M 5 0 0 .000 .00
P.Royster, UAB 8 0 0 .000 .00
E.Russ, Troy 12 0 0 .000 .00
J.Sample, Arkansas St. 12 0 0 .000 .00
S.Schilke, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
B.Shepherd, Southern Cal 3 0 0 .000 .00
S.Shufelt, UTEP 11 0 0 .000 .00
D.Sill, Texas Tech 12 0 0 .000 .00
D.Silvia, Charlotte 10 0 0 .000 .00
E.Sitanilei, Ohio St. 4 0 0 .000 .00
L.Sivon, Akron 4 0 0 .000 .00
L.Smiley, South Florida 10 0 0 .000 .00
I.Smith, Mississippi St. 9 0 0 .000 .00
C.Smith, Memphis 11 0 0 .000 .00
C.Swinney, Clemson 12 0 0 .000 .00
T.Tarascio, Air Force 11 0 0 .000 .00
J.Tarpeh, East Carolina 9 0 0 .000 .00
T.Taylor, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
G.Theodule, Southern Miss. 7 0 0 .000 .00
Z.Umeozulu, Texas 11 0 0 .000 .00
B.Van Bennekum, San Jose St. 7 0 0 .000 .00
B.Van Buren, Northwestern 12 0 0 .000 .00
A.Vaughan, Liberty 9 0 0 .000 .00
T.Vaughan, Nevada 12 0 0 .000 .00
A.Vyas, Wyoming 9 0 0 .000 .00
C.Walton, LSU 1 0 0 .000 .00
R.Wasserman, Syracuse 0 0 0 .000 .00
W.Watson, Texas A&M 3 0 0 .000 .00
N.Watson, Colorado 11 0 0 .000 .00
W.Weeks, LSU 11 0 0 .000 .00
T.Williams, Baylor 4 0 0 .000 .00
R.Williams, Washington 2 0 0 .000 .00
D.Wittke, Minnesota 1 0 0 .000 .00

