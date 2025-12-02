Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Field Goals

NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

December 2, 2025, 11:16 AM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
A.Birr, Georgia Tech 12 25 28 .893 2.08
K.Matsuzawa, Hawaii 12 25 26 .962 2.08
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
K.Lemmermann, TCU 1 2 2 1.000 2.00
D.Ramos, LSU 12 24 28 .857 2.00
T.Sandell, Oklahoma 12 23 24 .958 1.92
T.Butkowski, Pittsburgh 10 19 22 .864 1.90
L.Carneiro, Mississippi 12 22 25 .880 1.83
P.Durkin, Tulane 12 22 24 .917 1.83
W.Ferrin, BYU 12 22 28 .786 1.83
C.Freeman, Uconn 12 22 25 .880 1.83
J.Gomez, Arizona St. 12 21 29 .724 1.75
S.O’Haire, Maryland 12 21 24 .875 1.75
L.Quinn, Marshall 12 21 26 .808 1.75
C.Ranvier, Louisville 12 21 24 .875 1.75
D.Dzioban, Miami (Ohio) 11 19 21 .905 1.73
J.Olsen, Northwestern 11 19 21 .905 1.73
M.Schramm, Akron 7 12 13 .923 1.71
W.Bettridge, Virginia 12 20 24 .833 1.67
D.De Freitas, Appalachian St. 12 20 25 .800 1.67
A.McPherson, Auburn 12 20 23 .870 1.67
G.Rippa, Jacksonville St. 12 20 26 .769 1.67
E.Sanchez, Houston 12 20 25 .800 1.67
D.Stevens, Iowa 12 20 26 .769 1.67
C.Hawkins, Baylor 11 18 22 .818 1.64
R.Hawk, New Mexico St. 10 16 22 .727 1.60
J.Kleather, Bowling Green 12 19 22 .864 1.58
J.McFadden, Nevada 12 19 25 .760 1.58
G.Plascencia, San Diego St. 12 19 22 .864 1.58
T.Robles, Texas State 12 19 21 .905 1.58
M.Salgado-Medina, Arizona 12 19 31 .613 1.58
C.Van Andel, Arkansas St. 12 19 24 .792 1.58
R.Verhoff, North Carolina 12 19 23 .826 1.58
K.Konrardy, Iowa St. 9 14 18 .778 1.56
C.Calvert, Wake Forest 12 18 22 .818 1.50
S.Harrington, Texas Tech 12 18 21 .857 1.50
M.Shipley, Texas 12 18 22 .818 1.50
T.Smack, Florida 12 18 22 .818 1.50
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 12 18 25 .720 1.50
N.Gramatica, South Florida 12 17 21 .810 1.42
R.Kessinger, E. Michigan 12 17 23 .739 1.42
D.Lynch, Fresno St. 12 17 22 .773 1.42
S.Morgan, Tulsa 12 17 21 .810 1.42
D.Olano, Illinois 12 17 20 .850 1.42
R.Sayeri, Southern Cal 12 17 21 .810 1.42
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 11 15 17 .882 1.36
J.Billingsley, Liberty 11 15 20 .750 1.36
S.Porath, Purdue 11 15 17 .882 1.36
M.Bhaghani, UCLA 12 16 20 .800 1.33
K.Cunanan, Nebraska 12 16 19 .842 1.33
N.Hauser, Clemson 12 16 19 .842 1.33
E.Kenney, Stanford 12 16 21 .762 1.33
L.Lombardo, Boston College 12 16 17 .941 1.33
N.Reed, Delaware 12 16 21 .762 1.33
G.Smith, FAU 12 16 19 .842 1.33
R.Barker, Penn St. 12 15 16 .938 1.25
L.Drzewiecki, New Mexico 12 15 16 .938 1.25
J.Fielding, Ohio St. 12 15 17 .882 1.25
J.Love, Virginia Tech 12 15 20 .750 1.25
M.Petro, UTSA 12 15 18 .833 1.25
N.Ruelas, UCF 12 15 17 .882 1.25
A.Sappington, Oregon 12 15 18 .833 1.25
G.Spetic, Memphis 12 15 19 .789 1.25
L.Ward, Oklahoma St. 12 15 20 .750 1.25
P.Woodring, Georgia 12 15 16 .938 1.25
D.Zvada, Michigan 12 15 22 .682 1.25
D.Kinney, Kennesaw St. 5 6 6 1.000 1.20
N.Mazzie, East Carolina 11 13 15 .867 1.18
T.Bryant, Georgia Southern 12 14 17 .824 1.17
J.Cannon, W. Kentucky 12 14 18 .778 1.17
C.Davis, Miami 12 14 16 .875 1.17
B.Denaburg, Minnesota 12 14 21 .667 1.17
M.Gilbert, Tennessee 12 14 18 .778 1.17
C.Graham, Cent. Michigan 12 14 16 .875 1.17
N.Grant, FIU 12 14 18 .778 1.17
L.Marjan, Kansas 12 14 17 .824 1.17
Y.Obeid, Missouri St. 12 14 22 .636 1.17
S.Starzyk, Arkansas 12 14 18 .778 1.17
J.Stevens, Washington St. 12 14 16 .875 1.17
R.Villela, UNLV 12 14 18 .778 1.17
M.Connington, Michigan St. 11 12 16 .750 1.09
D.Jones, Army 11 12 17 .706 1.09
K.Ferrie, Mississippi St. 12 13 16 .812 1.08
J.Howes, Buffalo 12 13 16 .812 1.08
J.Kauwe, Kentucky 12 13 17 .765 1.08
S.Keltner, SMU 12 13 19 .684 1.08
J.Patel, Rutgers 12 13 18 .722 1.08
N.Radicic, Indiana 12 13 13 1.000 1.08
T.Rinker, Utah St. 12 13 17 .765 1.08
L.Rodriguez, Kansas St. 12 13 15 .867 1.08
S.Rusnak, Cincinnati 12 13 17 .765 1.08
C.Talty, Alabama 12 13 20 .650 1.08
D.Barker, New Mexico St. 3 3 3 1.000 1.00
W.Joyce, South Carolina 12 12 15 .800 1.00
R.Meyer, Missouri 11 11 15 .733 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
K.Nguma, North Texas 12 12 13 .923 1.00
T.Pelino, Duke 12 12 17 .706 1.00
J.Weinberg, Florida St. 12 12 19 .632 1.00
T.Woody, Syracuse 12 12 14 .857 1.00
R.Bond, Texas A&M 12 11 18 .611 .92
A.Glass, N. Illinois 12 11 14 .786 .92
C.Hardin, Temple 12 11 14 .786 .92
J.Hathaway, Middle Tennessee 12 11 14 .786 .92
M.Suarez, James Madison 12 11 15 .733 .92
B.Taylor, Vanderbilt 12 11 12 .917 .92
K.Hensley, West Virginia 11 10 12 .833 .91
U.Bellenfant, Texas Tech 7 6 6 1.000 .86
T.Cragun, UTEP 7 6 8 .750 .86
N.Burnette, Notre Dame 6 5 6 .833 .83
D.Curtis, Utah 12 10 14 .714 .83
J.Delange, UAB 12 10 14 .714 .83
P.Domschke, W. Michigan 12 10 15 .667 .83
D.Morris, Umass 12 10 16 .625 .83
N.Kirkwood, Navy 11 9 10 .900 .82
R.Callaghan, Old Dominion 10 8 15 .533 .80
D.Lynch, San Jose St. 10 8 16 .500 .80
C.Boomer, Boise St. 12 9 13 .692 .75
L.Boyd, Charlotte 12 9 12 .750 .75
E.Gota, Rice 12 9 12 .750 .75
G.Gross, Washington 12 9 12 .750 .75
A.Mata, Colorado 12 9 11 .818 .75
N.McCashland, TCU 12 9 12 .750 .75
C.Meyer, California 12 9 12 .750 .75
S.Renfroe, Troy 12 9 12 .750 .75
D.Cunanan, Toledo 12 8 11 .727 .67
N.Eichner, Old Dominion 9 6 8 .750 .67
W.Hryszko, Kent St. 12 8 11 .727 .67
C.Pavon, Sam Houston St. 12 8 12 .667 .67
D.Pippin, Ball St. 9 6 9 .667 .67
D.Henderson, Louisiana Tech 10 6 11 .545 .60
R.Lopez, Sam Houston St. 5 3 6 .500 .60
C.Wilbanks, Southern Miss. 10 6 10 .600 .60
R.Tubbs, Air Force 12 7 9 .778 .58
N.Vakos, Wisconsin 12 7 11 .636 .58
A.Murray, California 7 4 5 .800 .57
L.Rickman, Georgia St. 9 5 9 .556 .56
B.Williams, Kennesaw St. 11 6 12 .500 .55
R.Czeremcha, FIU 4 2 3 .667 .50
H.DiBoyan, South Alabama 12 6 9 .667 .50
J.Medina, Air Force 6 3 6 .500 .50
C.Ojeda, Oregon St. 12 6 13 .462 .50
B.Peacock, Ohio 6 3 6 .500 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
E.Sandvik, Wyoming 12 6 11 .545 .50
J.Zirkel, Texas A&M 8 4 6 .667 .50
I.Hankins, Colorado St. 12 5 10 .500 .42
R.Harradine, Southern Miss. 12 5 8 .625 .42
L.Stagg, Louisiana-Monroe 5 2 4 .500 .40
C.Holmer, Ball St. 8 3 7 .429 .38
K.Vinesett, NC State 11 4 5 .800 .36
B.Beck, Liberty 3 1 2 .500 .33
M.Brown, San Jose St. 12 4 7 .571 .33
C.Smith, Iowa St. 6 2 3 .667 .33
O.Wiley, Akron 12 4 10 .400 .33
C.Arreola, UTEP 11 3 6 .500 .27
L.Akers, Northwestern 12 3 3 1.000 .25
J.Chance, Louisiana Tech 12 3 6 .500 .25
D.Dellenbach, Ohio 12 3 5 .600 .25
D.Little, South Alabama 5 1 1 1.000 .20
C.Allen, Rice 6 1 1 1.000 .17
B.Auburn, Miami 6 1 1 1.000 .17
J.Cassidy, W. Kentucky 12 2 2 1.000 .17
N.Keller, Louisville 12 2 4 .500 .17
N.Konieczynski, NC State 6 1 3 .333 .17
P.Laforge, Coastal Carolina 12 2 4 .500 .17
B.McAlister, Georgia St. 12 2 7 .286 .17
O.Robbins, Missouri 12 2 3 .667 .17
B.Franke, Indiana 9 1 2 .500 .11
S.Carpenter, Pittsburgh 10 1 3 .333 .10
P.McAteer, Troy 12 1 2 .500 .08
C.Selee, Buffalo 12 1 1 1.000 .08
H.Smith, W. Michigan 12 1 2 .500 .08
Q.Adams, California 11 0 0 .000 .00
D.Afalava, Wake Forest 12 0 0 .000 .00
O.Agard, Wisconsin 11 0 0 .000 .00
D.Agu, New Mexico 10 0 0 .000 .00
A.Aguirre, Mississippi 0 0 0 .000 .00
D.Alonso, UTSA 0 0 0 .000 .00
D.Bacheyie, Syracuse 10 0 0 .000 .00
J.Barbie, Marshall 9 0 0 .000 .00
J.Barker, East Carolina 12 0 0 .000 .00
C.Barmore, Arizona 12 0 0 .000 .00
K.Bennett, UCLA 11 0 0 .000 .00
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 12 0 0 .000 .00
D.Bledsoe, Sam Houston St. 7 0 0 .000 .00
M.Blocton, Auburn 12 0 0 .000 .00
N.Boncore, Utah St. 2 0 0 .000 .00
J.Borcherding, Northwestern 0 0 0 .000 .00
C.Bracha, Fresno St. 12 0 0 .000 .00
K.Breedlove, Arizona St. 12 0 0 .000 .00
C.Butler, Arizona St. 0 0 0 .000 .00
J.Campbell, James Madison 11 0 0 .000 .00
D.Capper, Wisconsin 1 0 0 .000 .00
M.Caraway, Florida 5 0 0 .000 .00
J.Card, FAU 7 0 0 .000 .00
P.Carr, East Carolina 12 0 0 .000 .00
C.Carter, Memphis 1 0 0 .000 .00
T.Chernasky, Delaware 0 0 0 .000 .00
K.Chidester, BYU 8 0 0 .000 .00
D.Clark, Florida 4 0 0 .000 .00
A.Cole, Louisiana Tech 12 0 0 .000 .00
T.Coleman, Miami (Ohio) 12 0 0 .000 .00
C.Combs, Nevada 2 0 0 .000 .00
J.Cooper, SMU 12 0 0 .000 .00
J.Cree, Purdue 6 0 0 .000 .00
B.Davenport, South Alabama 12 0 0 .000 .00
C.Denhoff, Clemson 12 0 0 .000 .00
C.Dietlin, Missouri St. 12 0 0 .000 .00
D.Diggs, Florida St. 3 0 0 .000 .00
M.Dillard, Bowling Green 0 0 0 .000 .00
E.Dirrim, Georgia Southern 7 0 0 .000 .00
D.Dishman, UTSA 10 0 0 .000 .00
M.Drag, UCF 11 0 0 .000 .00
K.Drones, Virginia Tech 12 0 0 .000 .00
A.Dunn, Toledo 12 0 0 .000 .00
J.Dwyer, East Carolina 1 0 0 .000 .00
K.Ebel, Iowa St. 12 0 0 .000 .00
C.Emanuel, Florida 0 0 0 .000 .00
D.Enongene, Northwestern 0 0 0 .000 .00
G.Fogle, West Virginia 0 0 0 .000 .00
B.Franklin, UAB 3 0 0 .000 .00
D.Freebury, Colorado St. 0 0 0 .000 .00
J.Frick, Missouri 0 0 0 .000 .00
J.Funke, Boston College 10 0 0 .000 .00
R.Gainey, Charlotte 11 0 0 .000 .00
P.Gay, Texas A&M 1 0 0 .000 .00
P.Gladney, Georgia Southern 12 0 0 .000 .00
A.Goodman, Wisconsin 0 0 0 .000 .00
D.Green, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00
R.Hardin, E. Michigan 8 0 0 .000 .00
D.Harrington, San Diego St. 10 0 0 .000 .00
M.Hayes, Georgia 1 0 0 .000 .00
C.Hazelwood, Toledo 8 0 0 .000 .00
M.Hilty, Buffalo 4 0 0 .000 .00
C.Hood, Tennessee 12 0 0 .000 .00
J.Huskey, Maryland 12 0 0 .000 .00
L.Jackson, North Carolina 12 0 0 .000 .00
J.Jenkins, South Florida 6 0 0 .000 .00
B.Jenkins, Wyoming 12 0 0 .000 .00
B.Johnson, Akron 12 0 0 .000 .00
K.Johnson, Akron 3 0 0 .000 .00
K.Jones, Missouri 0 0 0 .000 .00
S.Kaba, Marshall 9 0 0 .000 .00
T.Koziol, Houston 12 0 0 .000 .00
K.Lawson, UCF 12 0 0 .000 .00
D.Mallary, South Florida 1 0 0 .000 .00
M.Markway, Nebraska 0 0 0 .000 .00
I.McClary, South Carolina 1 0 0 .000 .00
J.McGill, North Carolina 9 0 0 .000 .00
G.McLaughlin, Coastal Carolina 5 0 0 .000 .00
K.Mendiola-Jensen, Hawaii 12 0 0 .000 .00
G.Messick, UAB 0 0 0 .000 .00
Z.Moore, Boston College 12 0 0 .000 .00
S.Morgan, Michigan 10 0 0 .000 .00
R.Mosesso, Umass 12 0 0 .000 .00
C.Moss, Kennesaw St. 12 0 0 .000 .00
T.Nixon, N. Illinois 0 0 0 .000 .00
C.Noonkester, NC State 12 0 0 .000 .00
J.Norcross, Memphis 4 0 0 .000 .00
C.O’Carroll, Tulane 11 0 0 .000 .00
N.Ogboko, Georgia 11 0 0 .000 .00
H.Omohundro, Virginia 0 0 0 .000 .00
C.Otutu, UTSA 12 0 0 .000 .00
M.Pajuste, Kent St. 10 0 0 .000 .00
J.Parker, California 1 0 0 .000 .00
E.Pratt, SMU 0 0 0 .000 .00
E.Pritchard, Florida St. 0 0 0 .000 .00
C.Rhett, Toledo 12 0 0 .000 .00
K.Robinson, Louisiana-Monroe 8 0 0 .000 .00
D.Rodriguez, Colorado St. 12 0 0 .000 .00
Z.Rowell, Stanford 12 0 0 .000 .00
J.Sanders, Texas State 12 0 0 .000 .00
D.Scott, Colorado St. 0 0 0 .000 .00
E.Shereshovech, Miami (Ohio) 1 0 0 .000 .00
B.Simonsen, Iowa St. 0 0 0 .000 .00
B.Smith, Duke 7 0 0 .000 .00
C.Spaulding, Georgia Tech 12 0 0 .000 .00
A.Spence, South Alabama 0 0 0 .000 .00
L.Spencer, SMU 5 0 0 .000 .00
J.Stearns, San Jose St. 12 0 0 .000 .00
D.Stevens, FAU 0 0 0 .000 .00
L.Styles, Ohio St. 10 0 0 .000 .00
C.Thevenin, Louisiana Tech 12 0 0 .000 .00
Z.Thomas, Boston College 9 0 0 .000 .00
A.Tillett, Air Force 12 0 0 .000 .00
M.Torres, UTEP 9 0 0 .000 .00
T.Tsuyumine, Oregon St. 0 0 0 .000 .00
J.Tucker, Liberty 12 0 0 .000 .00
B.Turner, Tulsa 10 0 0 .000 .00
M.Uini, Georgia 9 0 0 .000 .00
B.Van Pelt, Boston College 1 0 0 .000 .00
J.Washington, Alabama 2 0 0 .000 .00
J.Wilk, W. Michigan 1 0 0 .000 .00
D.Williams, James Madison 3 0 0 .000 .00
K.Williams, Texas Tech 3 0 0 .000 .00
R.Williams, FIU 10 0 0 .000 .00
D.Wimberly, UTSA 12 0 0 .000 .00
K.Young, Mississippi 1 0 0 .000 .00
P.Young-Blackgoat, Arizona St. 12 0 0 .000 .00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up