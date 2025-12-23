Live Radio
NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

The Associated Press

December 23, 2025, 11:13 AM

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg
E.Johnson, Nebraska 12 1451 370 0 0 0 297 1821 151.75
C.Cook, Jacksonville St. 13 1659 286 0 0 0 325 1945 149.62
W.Knight, James Madison 14 1373 397 181 89 0 272 2040 145.71
J.Love, Notre Dame 12 1372 280 0 0 0 228 1652 137.67
A.Hardy, Missouri 12 1560 22 0 0 0 247 1582 131.83
C.Hawkins, North Texas 12 1236 345 0 0 0 229 1581 131.75
J.Haynes, Michigan 7 857 50 0 0 0 134 907 129.57
E.Dickens, Liberty 11 1339 61 0 0 0 234 1400 127.27
J.Baugh, Florida 12 1170 210 6 82 0 258 1468 122.33
A.Raymond, Rutgers 12 1241 225 0 0 0 262 1466 122.17
S.Bangura, Ohio 12 1243 77 0 141 0 239 1461 121.75
R.Brown, Arizona St. 12 1141 239 31 35 0 225 1446 120.50
L.Martin, BYU 13 1305 255 0 0 0 273 1560 120.00
J.De Jesus, California 12 -11 892 225 330 0 143 1436 119.67
K.Lacy, Mississippi 13 1366 161 0 0 0 300 1527 117.46
D.McMillan, E. Michigan 12 1014 375 0 0 0 211 1389 115.75
D.Trayanum, Toledo 10 950 207 0 0 0 185 1157 115.70
M.Lemon, Southern Cal 12 4 1156 71 144 0 103 1375 114.58
K.Allen, Penn St. 12 1303 68 0 0 0 228 1371 114.25
J.Platt, FAU 12 36 720 0 614 0 75 1369 114.08
K.Owens, FIU 12 1298 62 0 0 0 223 1360 113.33
J.Napier, San Diego St. 10 40 632 193 265 0 94 1130 113.00
E.Messer, FAU 12 45 1052 250 3 0 121 1350 112.50
J.Middlebrook, Middle Tennessee 11 752 412 64 0 0 188 1228 111.64
K.Concepcion, Texas A&M 13 75 919 456 0 0 97 1450 111.54
L.Pare, Texas State 12 1022 306 0 0 0 235 1328 110.67
C.Edwards, Uconn 12 1132 187 0 0 0 218 1319 109.92
E.Heidenreich, Navy 12 437 877 0 0 0 115 1314 109.50
D.Richardson, Tulsa 11 1065 130 0 0 0 232 1195 108.64
M.Washington, Arkansas 12 1070 226 0 0 0 196 1296 108.00
K.Wilson, Baylor 12 0 591 0 705 0 77 1296 108.00
T.King, New Mexico St. 8 18 588 60 195 0 66 861 107.62
D.Scudero, San Jose St. 12 0 1291 0 0 0 88 1291 107.58
D.Bankston, New Mexico 12 578 374 0 334 0 141 1286 107.17
J.Williams, Texas Tech 13 787 371 27 207 0 179 1392 107.08
S.Bell, Uconn 12 -2 1276 0 0 0 103 1274 106.17
R.Henry, UTSA 11 1045 114 0 0 0 170 1159 105.36
C.Lacy, Louisville 12 42 547 440 234 0 101 1263 105.25
W.Jordan, Southern Cal 6 576 55 0 0 0 95 631 105.17
R.Luke, Fresno St. 12 690 228 0 341 0 159 1259 104.92
M.Toney, Miami 13 98 992 269 0 0 127 1359 104.54
B.Horvath, Navy 11 1147 0 0 0 0 213 1147 104.27
B.Sparks, Texas State 12 68 1113 68 0 0 98 1249 104.08
E.Henderson, Kansas 12 16 766 0 455 0 68 1239 103.25
I.Brown, Louisville 8 782 42 0 0 0 102 824 103.00
B.Jackson, Ohio St. 12 1035 200 0 0 0 187 1235 102.92
J.Taylor, Virginia 13 1062 253 0 20 0 266 1335 102.69
L.Sutton, San Diego St. 12 1237 -5 0 0 0 243 1232 102.67
H.Smothers, NC State 11 939 189 0 0 0 197 1128 102.55
C.Cobb, Arkansas St. 13 -2 797 0 538 0 94 1333 102.54
C.Dickey, Texas Tech 13 1095 216 0 9 0 223 1320 101.54
J.Price, Notre Dame 12 674 87 0 450 0 131 1211 100.92
A.Hankerson, Oregon St. 12 1086 123 0 0 0 269 1209 100.75
A.Randall, Clemson 12 779 246 0 182 0 197 1207 100.58
I.Sategna, Oklahoma 13 24 965 318 0 0 95 1307 100.54
J.Thomas, UNLV 12 985 221 0 0 0 174 1206 100.50
M.Brown, Uconn 4 229 12 0 160 0 38 401 100.25
C.Pettaway, Bowling Green 9 365 139 0 396 0 92 900 100.00
D.Reid, Pittsburgh 7 278 317 105 0 0 88 700 100.00
K.Wetjen, Iowa 12 76 151 538 427 0 66 1192 99.33
J.Cross, Arkansas St. 1 36 33 0 30 0 14 99 99.00
R.Fields, Oklahoma St. 9 614 276 0 0 0 152 890 98.89
C.Hellums, Army 12 1178 7 0 0 0 290 1185 98.75
O.Arnold, Georgia Southern 11 885 201 0 0 0 150 1086 98.73
C.Hansen, Iowa St. 11 950 134 0 0 0 206 1084 98.55
R.Hemby, Indiana 13 918 160 0 203 0 200 1281 98.54
S.Beebe, UAB 12 338 284 0 554 0 109 1176 98.00
J.Coleman, Washington 12 758 354 0 57 0 190 1169 97.42
N.Sheppard, Duke 13 962 266 0 22 0 215 1250 96.15
V.Snow, Buffalo 12 91 815 213 29 0 96 1148 95.67
K.Bullock, South Alabama 12 1085 53 0 2 0 234 1140 95.00
D.Lacey, Marshall 12 157 769 207 0 0 102 1133 94.42
W.Young, North Texas 13 16 1209 0 0 0 66 1225 94.23
E.McAlister, TCU 12 0 1121 0 0 0 65 1121 93.42
J.Marshall, Michigan 11 932 92 0 0 0 159 1024 93.09
Q.Jackson, Rice 12 811 74 3 228 0 182 1116 93.00
G.Benyard, Kennesaw St. 14 117 949 234 0 0 103 1300 92.86
A.Dendy, Bowling Green 6 493 64 0 0 0 112 557 92.83
M.Jackson, Purdue 12 -5 570 26 520 0 96 1111 92.58
D.Bishop, Tennessee 12 983 127 0 0 0 176 1110 92.50
T.Richardson, Vanderbilt 12 58 679 0 371 0 62 1108 92.33
L.Szarka, Air Force 10 922 0 0 0 0 190 922 92.20
D.Cobb, Georgia Southern 11 42 470 0 502 0 84 1014 92.18
D.Mockobee, Purdue 8 521 215 0 0 0 143 736 92.00
N.Whittington, Oregon 11 798 88 0 126 0 139 1012 92.00
J.Smith, Ohio St. 12 20 1086 -6 0 0 84 1100 91.67
D.Connors, Houston 12 851 242 0 1 0 217 1094 91.17
C.Hendricks, Ohio 12 1 950 143 0 0 76 1094 91.17
D.Riley, Boise St. 14 1125 149 0 0 0 210 1274 91.00
K.Duff, Rutgers 12 0 1084 0 0 0 60 1084 90.33
K.Raphael, California 12 853 231 0 0 0 246 1084 90.33
D.Robinson, Florida St. 12 0 1081 0 0 0 56 1081 90.08
H.Beatty, Illinois 12 41 826 213 0 0 81 1080 90.00
J.Gant, Akron 12 1032 48 0 0 0 224 1080 90.00
J.Nixon, UCF 12 554 88 0 438 0 109 1080 90.00
D.Boston, Washington 11 0 881 104 0 0 70 985 89.55
D.Knight, Auburn 2 178 0 0 0 0 15 178 89.00
D.Claiborne, Wake Forest 12 907 140 0 18 0 210 1065 88.75
C.Harris, Air Force 12 321 584 8 152 0 106 1065 88.75
W.Parker, Utah 12 931 132 0 0 0 145 1063 88.58
B.Wesco, Clemson 7 4 537 78 0 0 42 619 88.43
M.Sherrod, Boise St. 14 418 250 75 492 0 152 1235 88.21
P.Kingston, BYU 13 103 848 192 0 0 98 1143 87.92
K.Moulton, Iowa 10 783 95 0 0 0 171 878 87.80
J.Cobb, Auburn 12 969 83 0 0 0 187 1052 87.67
M.Fletcher, Miami 11 857 107 0 0 0 173 964 87.64
S.Lawrence, Missouri St. 13 1021 118 0 0 0 218 1139 87.62
J.Harris, Hawaii 11 0 963 0 0 0 49 963 87.55
S.Smith, Memphis 12 669 104 125 152 0 142 1050 87.50
T.Richard, Boston College 11 749 213 0 0 0 175 962 87.45
C.Brown, Georgia Southern 12 0 1049 0 0 0 63 1049 87.42
K.Johnson, Pittsburgh 12 9 695 177 159 0 67 1040 86.67
C.Barnes, Wake Forest 11 143 547 0 263 0 61 953 86.64
Q.Ashley, Ball St. 10 547 107 0 212 0 151 866 86.60
R.Dubinion, Appalachian St. 12 868 170 0 0 0 201 1038 86.50
I.Hooks, UAB 12 0 927 110 1 0 84 1038 86.50
D.Taylor, Minnesota 9 554 222 0 0 0 150 776 86.22
K.Brown, Louisville 9 592 118 0 65 0 93 775 86.11
J.Jackson, Kansas St. 12 911 119 0 0 0 191 1030 85.83
Z.Branch, Georgia 13 7 744 157 205 0 100 1113 85.62
C.Tate, Ohio St. 10 16 838 0 0 0 50 854 85.40
C.Joseph, Old Dominion 12 1018 5 0 0 0 164 1023 85.25
C.Komolafe, Northwestern 11 886 51 0 0 0 185 937 85.18
C.Brazzell, Tennessee 12 0 1017 0 0 0 62 1017 84.75
M.Ford, Stanford 9 643 119 0 0 0 157 762 84.67
J.Jackson, UAB 12 900 115 0 0 0 186 1015 84.58
K.Miller, Southern Cal 12 873 96 0 45 0 148 1014 84.50
C.Dawn, Texas State 11 -2 931 0 0 0 55 929 84.45
J.Cameron, Baylor 12 0 872 139 0 0 87 1011 84.25
Q.Wisner, Texas 9 597 146 0 15 0 156 758 84.22
D.Roche, Old Dominion 11 630 31 265 0 0 136 926 84.18
B.Brown, South Florida 12 1008 0 0 0 0 176 1008 84.00
H.King, Georgia Tech 11 922 0 0 0 0 178 922 83.82
T.Hurst, Georgia St. 12 0 1004 0 0 0 71 1004 83.67
C.Bell, Louisville 11 0 917 0 0 0 72 917 83.36
C.Barkate, Duke 13 0 1069 0 0 0 69 1082 83.23
M.Craver, Texas A&M 12 81 917 0 0 0 70 998 83.17
A.Mohammed, Washington 13 523 138 0 420 0 139 1081 83.15
G.Desrosiers, Memphis 10 563 228 0 40 0 136 831 83.10
L.Bond, Boston College 12 3 993 0 0 0 92 996 83.00
J.Buckley, W. Michigan 13 1003 75 0 0 0 191 1078 82.92
J.Brown, Kansas St. 10 116 712 0 0 0 48 828 82.80
N.McMillan, Buffalo 12 0 981 0 0 0 62 981 81.75
J.Vandeross, Toledo 12 5 947 26 0 0 78 978 81.50
N.Biggins, Cent. Michigan 12 540 185 0 250 0 137 975 81.25
K.Coleman, Missouri 12 71 715 189 0 0 86 975 81.25
J.Jacobs, Utah St. 13 429 379 31 219 0 128 1053 81.00
C.Rucker, Arkansas St. 13 16 1032 0 0 0 79 1048 80.62
I.Mahdi, Arizona 12 785 96 0 82 0 139 963 80.25
B.Thompson, Mississippi St. 12 14 948 0 0 0 57 962 80.17
C.Porter, Northwestern 2 137 23 0 0 0 21 160 80.00
N.Harbor, South Carolina 11 12 618 0 242 0 43 877 79.73
C.Ross, Virginia 12 19 518 170 248 0 77 955 79.58
J.Silver, Delaware 11 652 222 0 0 0 148 874 79.45
J.Tyson, Arizona St. 9 4 711 0 0 0 64 715 79.44
J.Barney, Nebraska 12 15 463 270 205 0 78 953 79.42
B.Pegan, Utah St. 12 11 925 0 0 0 65 951 79.25
J.Gray, Liberty 8 102 218 0 313 0 46 633 79.12
C.Thevenin, Louisiana Tech 12 605 251 0 93 0 158 949 79.08
L.Avant, Colorado St. 12 417 261 0 268 0 126 946 78.83
A.Tecza, Navy 12 822 123 0 0 0 156 945 78.75
V.Brown, Florida 10 14 512 139 122 0 59 787 78.70
K.Tracy, Miami (Ohio) 5 272 121 0 0 0 60 393 78.60
A.Smith, East Carolina 12 45 897 0 0 0 61 942 78.50
C.Ramseur, Nevada 12 683 191 0 67 0 161 941 78.42
A.Henderson, Buffalo 12 755 181 0 0 0 208 936 78.00
W.Henderson, UTSA 12 807 92 0 34 0 131 933 77.75
L.Montgomery, East Carolina 12 742 76 0 114 0 176 932 77.67
S.McGowan, Kentucky 11 725 126 0 0 0 184 851 77.36
C.Creel, Jacksonville St. 14 1075 4 4 0 0 186 1083 77.36
A.Evans, Mississippi St. 12 43 751 134 0 0 80 928 77.33
D.Williams, Maryland 12 501 426 0 0 0 173 927 77.25
T.Freeman, Washington St. 13 -1 590 415 0 0 80 1004 77.23
C.Bennett, Kennesaw St. 14 764 314 0 0 0 185 1078 77.00
M.Davis, Utah St. 13 732 201 0 68 0 163 1001 77.00
A.Marsh, Michigan 12 13 641 35 235 0 59 924 77.00
J.Bradley, UNLV 13 15 869 36 78 0 59 998 76.77
A.Thomas, Houston 12 11 906 0 0 0 63 917 76.42
D.Epps, Troy 14 17 498 0 554 0 73 1069 76.36
J.Barnes, Appalachian St. 10 0 608 154 1 0 71 763 76.30
I.Strong, Rutgers 10 0 762 0 0 0 52 762 76.20
J.Ducker, Temple 12 809 105 0 0 0 180 914 76.17
N.Singleton, Penn St. 12 549 219 0 145 0 154 913 76.08
C.Hernandez, Wake Forest 12 54 538 249 19 0 58 911 75.92
T.Walker, Oregon St. 12 0 823 80 6 0 80 909 75.75
D.Luke, Missouri St. 13 0 640 87 257 0 69 984 75.69
J.Hudson, SMU 10 6 749 0 0 0 57 755 75.50
J.Robinson, Missouri St. 12 18 632 0 252 0 60 902 75.17
D.Voisin, South Alabama 12 0 776 125 0 0 79 901 75.08
K.Duplessis, Delaware 13 19 851 73 33 0 70 976 75.08
J.Bates, San Jose St. 4 192 12 0 96 0 34 300 75.00
E.Sanders, Southern Cal 6 264 126 0 59 0 59 449 74.83
M.Hawkins, Virginia Tech 11 749 74 0 0 0 130 823 74.82
K.Perry, Miami (Ohio) 13 0 966 0 0 0 42 966 74.31
C.Wright, N. Illinois 12 875 16 0 0 0 204 891 74.25
C.Braham, Memphis 12 0 889 0 0 0 63 889 74.08
J.Scott, NC State 13 595 132 0 234 0 132 961 73.92
M.Montgomery, UCF 12 705 182 0 0 0 160 887 73.92
N.Short, Army 12 556 330 0 0 0 118 886 73.83
O.Miller, Colorado 11 0 808 0 0 0 45 808 73.45

