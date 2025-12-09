NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners
|G
|RuYD
|ReYd
|Yds
|KRYd
|Yds
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|E.Johnson, Nebraska
|12
|1451
|370
|0
|0
|0
|297
|1821
|151.75
|C.Cook, Jacksonville St.
|13
|1659
|286
|0
|0
|0
|325
|1945
|149.62
|W.Knight, James Madison
|13
|1263
|379
|181
|89
|0
|252
|1912
|147.08
|J.Love, Notre Dame
|12
|1372
|280
|0
|0
|0
|228
|1652
|137.67
|A.Hardy, Missouri
|12
|1560
|22
|0
|0
|0
|247
|1582
|131.83
|C.Hawkins, North Texas
|12
|1236
|345
|0
|0
|0
|229
|1581
|131.75
|J.Haynes, Michigan
|7
|857
|50
|0
|0
|0
|134
|907
|129.57
|E.Dickens, Liberty
|11
|1339
|61
|0
|0
|0
|234
|1400
|127.27
|J.Baugh, Florida
|12
|1170
|210
|6
|82
|0
|258
|1468
|122.33
|A.Raymond, Rutgers
|12
|1241
|225
|0
|0
|0
|262
|1466
|122.17
|S.Bangura, Ohio
|12
|1243
|77
|0
|141
|0
|239
|1461
|121.75
|R.Brown, Arizona St.
|12
|1141
|239
|31
|35
|0
|225
|1446
|120.50
|L.Martin, BYU
|13
|1305
|255
|0
|0
|0
|273
|1560
|120.00
|J.De Jesus, California
|12
|-13
|892
|225
|330
|0
|142
|1434
|119.50
|K.Lacy, Mississippi
|12
|1279
|154
|0
|0
|0
|284
|1433
|119.42
|K.Concepcion, Texas A&M
|12
|63
|886
|460
|0
|0
|88
|1409
|117.42
|D.McMillan, E. Michigan
|12
|1014
|375
|0
|0
|0
|211
|1389
|115.75
|D.Trayanum, Toledo
|10
|950
|207
|0
|0
|0
|185
|1157
|115.70
|M.Lemon, Southern Cal
|12
|4
|1156
|71
|144
|0
|103
|1375
|114.58
|K.Allen, Penn St.
|12
|1303
|68
|0
|0
|0
|228
|1371
|114.25
|J.Platt, FAU
|12
|36
|720
|0
|614
|0
|75
|1369
|114.08
|K.Owens, FIU
|12
|1298
|62
|0
|0
|0
|223
|1360
|113.33
|J.Napier, San Diego St.
|10
|40
|629
|193
|265
|0
|94
|1127
|112.70
|E.Messer, FAU
|12
|45
|1052
|250
|3
|0
|121
|1350
|112.50
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|11
|752
|412
|64
|0
|0
|188
|1228
|111.64
|L.Pare, Texas State
|12
|1023
|305
|0
|0
|0
|236
|1328
|110.67
|E.Heidenreich, Navy
|11
|409
|805
|0
|0
|0
|103
|1214
|110.36
|C.Edwards, Uconn
|12
|1132
|187
|0
|0
|0
|218
|1319
|109.92
|D.Richardson, Tulsa
|11
|1065
|130
|0
|0
|0
|232
|1195
|108.64
|C.Cobb, Arkansas St.
|12
|0
|767
|0
|534
|0
|88
|1301
|108.42
|K.Wilson, Baylor
|12
|0
|591
|0
|705
|0
|77
|1296
|108.00
|M.Washington, Arkansas
|12
|1068
|226
|0
|0
|0
|197
|1294
|107.83
|T.King, New Mexico St.
|8
|18
|588
|60
|195
|0
|66
|861
|107.62
|D.Scudero, San Jose St.
|12
|0
|1291
|0
|0
|0
|88
|1291
|107.58
|D.Bankston, New Mexico
|12
|578
|374
|0
|334
|0
|141
|1286
|107.17
|J.Williams, Texas Tech
|13
|785
|371
|27
|207
|0
|178
|1390
|106.92
|S.Bell, Uconn
|12
|-2
|1276
|0
|0
|0
|103
|1274
|106.17
|I.Sategna, Oklahoma
|12
|24
|948
|301
|0
|0
|92
|1273
|106.08
|R.Henry, UTSA
|11
|1045
|114
|0
|0
|0
|170
|1159
|105.36
|C.Lacy, Louisville
|12
|42
|547
|440
|234
|0
|101
|1263
|105.25
|W.Jordan, Southern Cal
|6
|576
|55
|0
|0
|0
|95
|631
|105.17
|R.Luke, Fresno St.
|12
|690
|228
|0
|341
|0
|159
|1259
|104.92
|B.Sparks, Texas State
|12
|68
|1113
|68
|0
|0
|98
|1249
|104.08
|B.Horvath, Navy
|10
|1040
|0
|0
|0
|0
|178
|1040
|104.00
|M.Toney, Miami
|12
|89
|970
|187
|0
|0
|115
|1246
|103.83
|E.Henderson, Kansas
|12
|16
|766
|0
|455
|0
|68
|1239
|103.25
|I.Brown, Louisville
|8
|782
|42
|0
|0
|0
|102
|824
|103.00
|B.Jackson, Ohio St.
|12
|1035
|200
|0
|0
|0
|187
|1235
|102.92
|J.Taylor, Virginia
|13
|1062
|253
|0
|20
|0
|266
|1335
|102.69
|L.Sutton, San Diego St.
|12
|1237
|-5
|0
|0
|0
|243
|1232
|102.67
|H.Smothers, NC State
|11
|939
|189
|0
|0
|0
|197
|1128
|102.55
|C.Dickey, Texas Tech
|13
|1097
|216
|0
|9
|0
|224
|1322
|101.69
|J.Price, Notre Dame
|12
|674
|87
|0
|450
|0
|131
|1211
|100.92
|A.Hankerson, Oregon St.
|12
|1086
|123
|0
|0
|0
|269
|1209
|100.75
|A.Randall, Clemson
|12
|779
|246
|0
|182
|0
|197
|1207
|100.58
|J.Thomas, UNLV
|12
|985
|221
|0
|0
|0
|174
|1206
|100.50
|M.Brown, Uconn
|4
|229
|12
|0
|160
|0
|38
|401
|100.25
|C.Pettaway, Bowling Green
|9
|365
|139
|0
|396
|0
|92
|900
|100.00
|D.Reid, Pittsburgh
|7
|278
|317
|105
|0
|0
|88
|700
|100.00
|K.Wetjen, Iowa
|12
|76
|151
|538
|427
|0
|66
|1192
|99.33
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|36
|33
|0
|30
|0
|14
|99
|99.00
|R.Fields, Oklahoma St.
|9
|614
|276
|0
|0
|0
|152
|890
|98.89
|O.Arnold, Georgia Southern
|11
|885
|201
|0
|0
|0
|150
|1086
|98.73
|C.Hellums, Army
|11
|1078
|7
|0
|0
|0
|265
|1085
|98.64
|C.Hansen, Iowa St.
|11
|950
|134
|0
|0
|0
|206
|1084
|98.55
|R.Hemby, Indiana
|13
|918
|160
|0
|203
|0
|200
|1281
|98.54
|S.Beebe, UAB
|12
|338
|284
|0
|554
|0
|109
|1176
|98.00
|J.Coleman, Washington
|11
|673
|344
|0
|57
|0
|177
|1074
|97.64
|N.Sheppard, Duke
|13
|962
|266
|0
|22
|0
|215
|1250
|96.15
|G.Benyard, Kennesaw St.
|13
|115
|898
|234
|0
|0
|97
|1247
|95.92
|V.Snow, Buffalo
|12
|91
|815
|213
|29
|0
|96
|1148
|95.67
|D.Riley, Boise St.
|13
|1091
|149
|0
|0
|0
|200
|1240
|95.38
|K.Bullock, South Alabama
|12
|1085
|53
|0
|2
|0
|234
|1140
|95.00
|D.Lacey, Marshall
|12
|157
|769
|207
|0
|0
|102
|1133
|94.42
|N.Whittington, Oregon
|10
|774
|76
|0
|94
|0
|133
|944
|94.40
|W.Young, North Texas
|13
|16
|1209
|0
|0
|0
|66
|1225
|94.23
|E.McAlister, TCU
|12
|0
|1121
|0
|0
|0
|65
|1121
|93.42
|J.Marshall, Michigan
|11
|932
|92
|0
|0
|0
|159
|1024
|93.09
|Q.Jackson, Rice
|12
|811
|74
|3
|228
|0
|182
|1116
|93.00
|A.Dendy, Bowling Green
|6
|493
|64
|0
|0
|0
|112
|557
|92.83
|T.Richardson, Vanderbilt
|12
|58
|683
|0
|371
|0
|63
|1112
|92.67
|M.Jackson, Purdue
|12
|-5
|570
|26
|520
|0
|96
|1111
|92.58
|D.Bishop, Tennessee
|12
|983
|127
|0
|0
|0
|176
|1110
|92.50
|L.Szarka, Air Force
|10
|922
|0
|0
|0
|0
|190
|922
|92.20
|D.Cobb, Georgia Southern
|11
|42
|470
|0
|502
|0
|84
|1014
|92.18
|D.Mockobee, Purdue
|8
|521
|215
|0
|0
|0
|143
|736
|92.00
|J.Smith, Ohio St.
|12
|20
|1086
|-6
|0
|0
|84
|1100
|91.67
|D.Connors, Houston
|12
|851
|242
|0
|1
|0
|217
|1094
|91.17
|C.Hendricks, Ohio
|12
|1
|950
|143
|0
|0
|76
|1094
|91.17
|K.Duff, Rutgers
|12
|0
|1084
|0
|0
|0
|60
|1084
|90.33
|K.Raphael, California
|12
|853
|231
|0
|0
|0
|246
|1084
|90.33
|A.Mohammed, Washington
|12
|517
|144
|0
|420
|0
|136
|1081
|90.08
|H.Beatty, Illinois
|12
|41
|826
|213
|0
|0
|81
|1080
|90.00
|J.Gant, Akron
|12
|1032
|48
|0
|0
|0
|224
|1080
|90.00
|J.Nixon, UCF
|12
|554
|88
|0
|438
|0
|109
|1080
|90.00
|D.Robinson, Florida St.
|12
|0
|1074
|0
|0
|0
|56
|1074
|89.50
|D.Knight, Auburn
|2
|178
|0
|0
|0
|0
|15
|178
|89.00
|D.Claiborne, Wake Forest
|12
|907
|140
|0
|18
|0
|210
|1065
|88.75
|C.Harris, Air Force
|12
|321
|584
|8
|152
|0
|106
|1065
|88.75
|S.Lawrence, Missouri St.
|12
|964
|101
|0
|0
|0
|200
|1065
|88.75
|W.Parker, Utah
|12
|931
|132
|0
|0
|0
|145
|1063
|88.58
|B.Wesco, Clemson
|7
|4
|537
|78
|0
|0
|42
|619
|88.43
|P.Kingston, BYU
|13
|103
|848
|192
|0
|0
|98
|1143
|87.92
|K.Moulton, Iowa
|10
|783
|95
|0
|0
|0
|171
|878
|87.80
|J.Cobb, Auburn
|12
|969
|83
|0
|0
|0
|187
|1052
|87.67
|J.Harris, Hawaii
|11
|0
|963
|0
|0
|0
|49
|963
|87.55
|S.Smith, Memphis
|12
|669
|104
|125
|152
|0
|142
|1050
|87.50
|T.Richard, Boston College
|11
|749
|213
|0
|0
|0
|175
|962
|87.45
|C.Brown, Georgia Southern
|12
|0
|1049
|0
|0
|0
|63
|1049
|87.42
|K.Johnson, Pittsburgh
|12
|9
|698
|177
|159
|0
|67
|1043
|86.92
|C.Barnes, Wake Forest
|11
|143
|547
|0
|263
|0
|61
|953
|86.64
|Q.Ashley, Ball St.
|10
|547
|107
|0
|212
|0
|151
|866
|86.60
|R.Dubinion, Appalachian St.
|12
|868
|170
|0
|0
|0
|201
|1038
|86.50
|I.Hooks, UAB
|12
|0
|927
|110
|1
|0
|84
|1038
|86.50
|M.Sherrod, Boise St.
|13
|406
|244
|64
|407
|0
|142
|1121
|86.23
|D.Taylor, Minnesota
|9
|554
|222
|0
|0
|0
|150
|776
|86.22
|K.Brown, Louisville
|9
|592
|118
|0
|65
|0
|93
|775
|86.11
|D.Boston, Washington
|10
|0
|755
|104
|0
|0
|64
|859
|85.90
|J.Jackson, Kansas St.
|12
|911
|119
|0
|0
|0
|191
|1030
|85.83
|Z.Branch, Georgia
|13
|7
|744
|157
|205
|0
|100
|1113
|85.62
|C.Tate, Ohio St.
|10
|16
|838
|0
|0
|0
|50
|854
|85.40
|C.Joseph, Old Dominion
|12
|1018
|5
|0
|0
|0
|164
|1023
|85.25
|C.Komolafe, Northwestern
|11
|886
|51
|0
|0
|0
|185
|937
|85.18
|C.Brazzell, Tennessee
|12
|0
|1017
|0
|0
|0
|62
|1017
|84.75
|M.Ford, Stanford
|9
|643
|119
|0
|0
|0
|157
|762
|84.67
|J.Jackson, UAB
|12
|900
|115
|0
|0
|0
|186
|1015
|84.58
|K.Miller, Southern Cal
|12
|873
|96
|0
|45
|0
|148
|1014
|84.50
|C.Dawn, Texas State
|11
|-2
|931
|0
|0
|0
|55
|929
|84.45
|L.Bond, Boston College
|12
|3
|1010
|0
|0
|0
|93
|1013
|84.42
|J.Cameron, Baylor
|12
|0
|872
|141
|0
|0
|88
|1013
|84.42
|Q.Wisner, Texas
|9
|597
|146
|0
|15
|0
|156
|758
|84.22
|C.Creel, Jacksonville St.
|13
|1085
|4
|4
|0
|0
|173
|1093
|84.08
|B.Brown, South Florida
|12
|1008
|0
|0
|0
|0
|176
|1008
|84.00
|H.King, Georgia Tech
|11
|922
|0
|0
|0
|0
|178
|922
|83.82
|T.Hurst, Georgia St.
|12
|0
|1004
|0
|0
|0
|71
|1004
|83.67
|C.Bell, Louisville
|11
|0
|917
|0
|0
|0
|72
|917
|83.36
|C.Barkate, Duke
|13
|0
|1069
|0
|0
|0
|69
|1082
|83.23
|G.Desrosiers, Memphis
|10
|563
|228
|0
|40
|0
|136
|831
|83.10
|J.Brown, Kansas St.
|10
|116
|712
|0
|0
|0
|48
|828
|82.80
|M.Craver, Texas A&M
|11
|81
|825
|0
|0
|0
|63
|906
|82.36
|N.McMillan, Buffalo
|12
|0
|981
|0
|0
|0
|62
|981
|81.75
|J.Vandeross, Toledo
|12
|5
|947
|26
|0
|0
|78
|978
|81.50
|A.Tecza, Navy
|11
|772
|123
|0
|0
|0
|147
|895
|81.36
|N.Biggins, Cent. Michigan
|12
|540
|185
|0
|250
|0
|137
|975
|81.25
|K.Coleman, Missouri
|12
|71
|715
|189
|0
|0
|86
|975
|81.25
|I.Mahdi, Arizona
|12
|785
|96
|0
|82
|0
|139
|963
|80.25
|B.Thompson, Mississippi St.
|12
|14
|948
|0
|0
|0
|57
|962
|80.17
|C.Porter, Northwestern
|2
|137
|23
|0
|0
|0
|21
|160
|80.00
|M.Davis, Utah St.
|12
|725
|166
|0
|68
|0
|155
|959
|79.92
|N.Harbor, South Carolina
|11
|12
|618
|0
|242
|0
|43
|877
|79.73
|C.Ross, Virginia
|12
|19
|518
|170
|248
|0
|77
|955
|79.58
|J.Tyson, Arizona St.
|9
|4
|711
|0
|0
|0
|64
|715
|79.44
|J.Barney, Nebraska
|12
|15
|463
|270
|205
|0
|78
|953
|79.42
|B.Pegan, Utah St.
|12
|11
|925
|0
|0
|0
|65
|951
|79.25
|M.Fletcher, Miami
|10
|685
|107
|0
|0
|0
|155
|792
|79.20
|C.Bennett, Kennesaw St.
|13
|716
|313
|0
|0
|0
|175
|1029
|79.15
|J.Gray, Liberty
|8
|102
|218
|0
|313
|0
|46
|633
|79.12
|C.Thevenin, Louisiana Tech
|12
|605
|251
|0
|93
|0
|158
|949
|79.08
|L.Avant, Colorado St.
|12
|417
|261
|0
|268
|0
|126
|946
|78.83
|V.Brown, Florida
|10
|14
|512
|140
|122
|0
|60
|788
|78.80
|K.Tracy, Miami (Ohio)
|5
|272
|121
|0
|0
|0
|60
|393
|78.60
|T.Freeman, Washington St.
|12
|0
|557
|386
|0
|0
|75
|943
|78.58
|A.Smith, East Carolina
|12
|45
|897
|0
|0
|0
|61
|942
|78.50
|C.Ramseur, Nevada
|12
|683
|191
|0
|67
|0
|161
|941
|78.42
|A.Henderson, Buffalo
|12
|755
|181
|0
|0
|0
|208
|936
|78.00
|W.Henderson, UTSA
|12
|807
|92
|0
|34
|0
|131
|933
|77.75
|L.Montgomery, East Carolina
|12
|742
|76
|0
|114
|0
|176
|932
|77.67
|S.McGowan, Kentucky
|11
|725
|126
|0
|0
|0
|184
|851
|77.36
|A.Evans, Mississippi St.
|12
|43
|751
|134
|0
|0
|80
|928
|77.33
|D.Williams, Maryland
|12
|501
|426
|0
|0
|0
|173
|927
|77.25
|A.Marsh, Michigan
|12
|13
|641
|35
|235
|0
|59
|924
|77.00
|J.Bradley, UNLV
|13
|15
|869
|36
|78
|0
|59
|998
|76.77
|D.Roche, Old Dominion
|10
|530
|20
|217
|0
|0
|114
|767
|76.70
|A.Thomas, Houston
|12
|11
|906
|0
|0
|0
|63
|917
|76.42
|J.Barnes, Appalachian St.
|10
|0
|608
|154
|1
|0
|71
|763
|76.30
|I.Strong, Rutgers
|10
|0
|762
|0
|0
|0
|52
|762
|76.20
|J.Ducker, Temple
|12
|809
|105
|0
|0
|0
|180
|914
|76.17
|N.Singleton, Penn St.
|12
|549
|219
|0
|145
|0
|154
|913
|76.08
|C.Hernandez, Wake Forest
|12
|54
|538
|249
|19
|0
|58
|911
|75.92
|T.Walker, Oregon St.
|12
|0
|823
|80
|6
|0
|80
|909
|75.75
|J.Silver, Delaware
|10
|536
|220
|0
|0
|0
|133
|756
|75.60
|K.Duplessis, Delaware
|12
|19
|782
|73
|33
|0
|65
|907
|75.58
|N.Short, Army
|11
|552
|279
|0
|0
|0
|113
|831
|75.55
|J.Hudson, SMU
|10
|6
|749
|0
|0
|0
|57
|755
|75.50
|J.Buckley, W. Michigan
|12
|829
|75
|0
|0
|0
|183
|904
|75.33
|J.Bates, San Jose St.
|4
|192
|12
|0
|96
|0
|34
|300
|75.00
|D.Voisin, South Alabama
|12
|0
|775
|125
|0
|0
|79
|900
|75.00
|J.Jacobs, Utah St.
|12
|405
|333
|31
|135
|0
|117
|899
|74.92
|E.Sanders, Southern Cal
|6
|264
|126
|0
|59
|0
|59
|449
|74.83
|M.Hawkins, Virginia Tech
|11
|749
|74
|0
|0
|0
|130
|823
|74.82
|K.Perry, Miami (Ohio)
|13
|0
|966
|0
|0
|0
|42
|966
|74.31
|C.Wright, N. Illinois
|12
|875
|16
|0
|0
|0
|204
|891
|74.25
|C.Braham, Memphis
|12
|0
|889
|0
|0
|0
|63
|889
|74.08
|M.Montgomery, UCF
|12
|705
|182
|0
|0
|0
|160
|887
|73.92
|C.Rucker, Arkansas St.
|12
|16
|866
|0
|0
|0
|73
|882
|73.50
|B.Washington, Baylor
|12
|788
|93
|0
|0
|0
|172
|881
|73.42
|O.Miller, Colorado
|11
|0
|807
|0
|0
|0
|44
|807
|73.36
|J.Pittman, Southern Miss.
|10
|640
|92
|0
|0
|0
|168
|732
|73.20
|K.Singleton, South Florida
|12
|0
|877
|0
|0
|0
|50
|877
|73.08
|J.Nicholas, Charlotte
|12
|36
|740
|99
|0
|0
|76
|875
|72.92
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.