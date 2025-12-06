Live Radio
Michigan Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

December 6, 2025, 12:36 PM

Central Michigan at Saint Louis — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Purdue at Michigan — BTN, Fox Sports App, Fubo Sports

Western Michigan at Loyola Chicago — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Michigan State at Wisconsin — BTN, Big Ten Plus, Fox Sports App, Fubo Sports

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
