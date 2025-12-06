Hero World Challenge Scores

Saturday
At Albany
Nassau, Bahamas
Purse: $5 million
Yardage: 7,449; Par: 72
Third Round
|Sepp Straka
|66-69-64—199
|Scottie Scheffler
|66-69-65—200
|Hideki Matsuyama
|68-66-68—202
|Alex Noren
|69-66-67—202
|Wyndham Clark
|66-68-69—203
|J.J. Spaun
|66-68-69—203
|Justin Rose
|68-68-68—204
|Cameron Young
|70-64-70—204
|Sam Burns
|71-70-65—206
|Corey Conners
|67-70-69—206
|Harris English
|70-67-69—206
|Akshay Bhatia
|66-68-74—208
|Keegan Bradley
|67-72-69—208
|Billy Horschel
|71-68-69—208
|Robert MacIntyre
|73-67-69—209
|Brian Harman
|72-70-71—213
|Andrew Novak
|68-72-73—213
|Aaron Rai
|71-71-71—213
|Jordan Spieth
|72-73-70—215
|Chris Gotterup
|74-73-74—221
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.