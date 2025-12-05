Live Radio
Hero World Challenge Scores

The Associated Press

December 5, 2025, 4:46 PM

Friday

At Albany

Nassau, Bahamas

Purse: $5 million

Yardage: 7,449; Par: 72

Second Round

Akshay Bhatia 66-68—134
Wyndham Clark 66-68—134
Hideki Matsuyama 68-66—134
J.J. Spaun 66-68—134
Cameron Young 70-64—134
Alex Noren 69-66—135
Scottie Scheffler 66-69—135
Sepp Straka 66-69—135
Justin Rose 68-68—136
Corey Conners 67-70—137
Harris English 70-67—137
Keegan Bradley 67-72—139
Billy Horschel 71-68—139
Robert MacIntyre 73-67—140
Andrew Novak 68-72—140
Sam Burns 71-70—141
Brian Harman 72-70—142
Aaron Rai 71-71—142
Jordan Spieth 72-73—145
Chris Gotterup 74-73—147

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

