Hero World Challenge Scores

Friday
At Albany
Nassau, Bahamas
Purse: $5 million
Yardage: 7,449; Par: 72
Second Round
|Akshay Bhatia
|66-68—134
|Wyndham Clark
|66-68—134
|Hideki Matsuyama
|68-66—134
|J.J. Spaun
|66-68—134
|Cameron Young
|70-64—134
|Alex Noren
|69-66—135
|Scottie Scheffler
|66-69—135
|Sepp Straka
|66-69—135
|Justin Rose
|68-68—136
|Corey Conners
|67-70—137
|Harris English
|70-67—137
|Keegan Bradley
|67-72—139
|Billy Horschel
|71-68—139
|Robert MacIntyre
|73-67—140
|Andrew Novak
|68-72—140
|Sam Burns
|71-70—141
|Brian Harman
|72-70—142
|Aaron Rai
|71-71—142
|Jordan Spieth
|72-73—145
|Chris Gotterup
|74-73—147
