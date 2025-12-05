Live Radio
Home » Sports » Hero World Challenge Par Scores

Hero World Challenge Par Scores

The Associated Press

December 5, 2025, 4:46 PM

Friday

At Albany

Nassau, Bahamas

Purse: $5 million

Yardage: 7,449; Par: 72

Second Round

Akshay Bhatia 66-68—134 -10
Wyndham Clark 66-68—134 -10
Hideki Matsuyama 68-66—134 -10
J.J. Spaun 66-68—134 -10
Cameron Young 70-64—134 -10
Alex Noren 69-66—135 -9
Scottie Scheffler 66-69—135 -9
Sepp Straka 66-69—135 -9
Justin Rose 68-68—136 -8
Corey Conners 67-70—137 -7
Harris English 70-67—137 -7
Keegan Bradley 67-72—139 -5
Billy Horschel 71-68—139 -5
Robert MacIntyre 73-67—140 -4
Andrew Novak 68-72—140 -4
Sam Burns 71-70—141 -3
Brian Harman 72-70—142 -2
Aaron Rai 71-71—142 -2
Jordan Spieth 72-73—145 +1
Chris Gotterup 74-73—147 +3

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up