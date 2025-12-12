Live Radio
Grant Thornton Invitational Scores

The Associated Press

December 12, 2025, 4:03 PM

Friday

At Gold Course

Naples, Fla.

Purse: $4 million

Yardage: 7,382; Par: 72

First Round

M.Brennan/C.Hull 27-28—55
W.Clark/L.Thompson 28-27—55
A.Novak/L.Coughlin 29-28—57
C.Gotterup/J.Kupcho 27-31—58
D.McCarthy/N.Korda 28-30—58
M.Kim/R.Zhang 29-29—58
J.Knapp/P.Tavatanakit 28-31—59
J.Day/L.Ko 31-29—60
T.Hoge/A.Yin 31-29—60
B.Horschel/A.Lee 31-30—61
C.Conners/B.Henderson 30-31—61
T.Finau/L.Vu 31-30—61
B.Cauley/J.Korda 32-30—62
N.Shipley/M.Stark 31-31—62
L.Clanton/L.Woad 33-30—63
K.Mitchell/M.Khang 33-31—64

