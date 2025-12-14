Live Radio
Home » Sports » Grant Thornton Invitational Par Scores

Grant Thornton Invitational Par Scores

The Associated Press

December 14, 2025, 4:06 PM

Sunday

At Gold Course

Naples, Fla.

Purse: $4 million

Yardage: 7,382; Par: 72

Final Round

A.Novak/L.Coughlin, $1,000,000 57-68-63—188 -28
C.Gotterup/J.Kupcho, $380,000 58-70-63—191 -25
D.McCarthy/N.Korda, $380,000 58-70-63—191 -25
M.Brennan/C.Hull, $380,000 55-71-65—191 -25
C.Conners/B.Henderson, $202,500 61-67-65—193 -23
M.Kim/R.Zhang, $202,500 58-70-65—193 -23
L.Clanton/L.Woad, $175,000 63-69-62—194 -22
T.Hoge/A.Yin, $175,000 60-70-64—194 -22
J.Knapp/P.Tavatanakit, $160,000 59-74-62—195 -21
B.Horschel/A.Lee, $147,500 61-73-62—196 -20
W.Clark/L.Thompson, $147,500 55-72-69—196 -20
N.Shipley/M.Stark, $140,000 62-72-64—198 -18
B.Cauley/J.Korda, $127,500 62-74-63—199 -17
J.Day/L.Ko, $127,500 60-72-67—199 -17
K.Mitchell/M.Khang, $127,500 64-69-66—199 -17
T.Finau/L.Vu, $127,500 61-72-66—199 -17

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up