Grant Thornton Invitational Par Scores

Sunday
At Gold Course
Naples, Fla.
Purse: $4 million
Yardage: 7,382; Par: 72
Final Round
|A.Novak/L.Coughlin, $1,000,000
|57-68-63—188
|-28
|C.Gotterup/J.Kupcho, $380,000
|58-70-63—191
|-25
|D.McCarthy/N.Korda, $380,000
|58-70-63—191
|-25
|M.Brennan/C.Hull, $380,000
|55-71-65—191
|-25
|C.Conners/B.Henderson, $202,500
|61-67-65—193
|-23
|M.Kim/R.Zhang, $202,500
|58-70-65—193
|-23
|L.Clanton/L.Woad, $175,000
|63-69-62—194
|-22
|T.Hoge/A.Yin, $175,000
|60-70-64—194
|-22
|J.Knapp/P.Tavatanakit, $160,000
|59-74-62—195
|-21
|B.Horschel/A.Lee, $147,500
|61-73-62—196
|-20
|W.Clark/L.Thompson, $147,500
|55-72-69—196
|-20
|N.Shipley/M.Stark, $140,000
|62-72-64—198
|-18
|B.Cauley/J.Korda, $127,500
|62-74-63—199
|-17
|J.Day/L.Ko, $127,500
|60-72-67—199
|-17
|K.Mitchell/M.Khang, $127,500
|64-69-66—199
|-17
|T.Finau/L.Vu, $127,500
|61-72-66—199
|-17
