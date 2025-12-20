GIRLS PREP BASKETBALL=
Ashland Blazer 52, Mortimer Jordan, Ala. 43
Beechwood 74, Holmes (KY) 34
Berea 47, Collins 39
Bethlehem 62, Central Hardin 47
Bishop Brossart 69, Cin. St. Ursula, Ohio 48
Boone Co. 44, Bellevue (KY) 42
Bracken Co. 64, Augusta 40
Breathitt Co. 57, Powell Co. 36
Bullitt East 57, Rowan Co. 51
CEC 65, Community Christian (Independence) 18
Caldwell Co. 71, Union Co. 42
Calloway Co. 64, Murray 20
Campbellsville 49, Jasper, Ala. 34
Canal Winchester Harvest, Ohio 61, Pineville 24
Cascade, Tenn. 69, Johnson Central 56
Clarksville Christian, Tenn. 62, Owensboro Catholic 42
Clay Co. 68, Boyd Buchanan, Tenn. 43
Clinton Co. 75, Butler Co. 63
Cooper 51, Hopkins Central 37
Cumberland Co. 65, DeKalb County, Tenn. 48
Dresden, Tenn. 61, Christian Fellowship 11
Edmonson Co. 75, South Warren 47
Eminence 54, North Oldham 51
Floyd Central 56, Perry Co. Central 47
Gallatin County (KY) 57, Lou. Pleasure Ridge Park 55
Garrard Co. 62, McCreary Central 60
Grant Co. 76, Lex. Tates Creek 65
Grayson Co. 55, Greenwood 49
Greenup Co. 55, Ironton, Ohio 37
Henderson Co. 65, South Oldham 43
John Hardin 60, Lou. Ballard 44
Knott Co. Central 63, Magoffin Co. 49
Leslie Co. 66, Owsley Co. 36
Liberty Creek, Tenn. 65, Boyd Co. 61
Livingston Academy, Tenn. 64, Caverna 15
Lou. Central 40, Notre Dame 36
Lou. Christian Academy 67, Whitefield Academy 26
Lou. Doss 50, Lou. Presentation 23
Lou. Holy Cross 59, Henry Co. 52
Lou. Ky. Country Day 36, Lou. Eastern 33
Lou. Moore 75, Lou. Male 42
Lou. Portland Christian 60, Lou. Fern Creek 30
Lou. Sacred Heart 67, South Shore, N.Y. 58
Lynn Camp 63, Wolfe Co. 46
Middlesboro 64, Harlan 52
Model 40, Frankfort Christian 13
Monroe Co. 64, Metcalfe Co. 41
Nicholas Co. 77, Robertson County 21
North Greene, Tenn. 51, Franklin-Simpson 36
North Hardin 76, North Bullitt 49
North Laurel 58, Corbin 34
Pendleton County (KY) 50, Henry Clay 46
Pulaski Co. 59, Somerset 37
Rockcastle County 52, Casey Co. 27
Shelby Co. 56, Trinity Christian 20
Shelby Valley 60, Jackson City 21
South Laurel 65, Lou. Valley 46
Spencer Co. 60, Lincoln Co. 37
St. Mary (Paducah) 53, Hickman Co. 50
Taylor Co. 67, Lou. DuPont Manual 44
Todd Co. Central 55, Dawson Springs 28
West Creek, Tenn. 55, Dawson Springs 28
Whitley Co. 53, Martin County 41
Woodford Co. 46, Altamonte Christian, Fla. 43
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.