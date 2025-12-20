Live Radio
Friday's Scores

The Associated Press

December 20, 2025, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Ashland Blazer 52, Mortimer Jordan, Ala. 43

Beechwood 74, Holmes (KY) 34

Berea 47, Collins 39

Bethlehem 62, Central Hardin 47

Bishop Brossart 69, Cin. St. Ursula, Ohio 48

Boone Co. 44, Bellevue (KY) 42

Bracken Co. 64, Augusta 40

Breathitt Co. 57, Powell Co. 36

Bullitt East 57, Rowan Co. 51

CEC 65, Community Christian (Independence) 18

Caldwell Co. 71, Union Co. 42

Calloway Co. 64, Murray 20

Campbellsville 49, Jasper, Ala. 34

Canal Winchester Harvest, Ohio 61, Pineville 24

Cascade, Tenn. 69, Johnson Central 56

Clarksville Christian, Tenn. 62, Owensboro Catholic 42

Clay Co. 68, Boyd Buchanan, Tenn. 43

Clinton Co. 75, Butler Co. 63

Cooper 51, Hopkins Central 37

Cumberland Co. 65, DeKalb County, Tenn. 48

Dresden, Tenn. 61, Christian Fellowship 11

Edmonson Co. 75, South Warren 47

Eminence 54, North Oldham 51

Floyd Central 56, Perry Co. Central 47

Gallatin County (KY) 57, Lou. Pleasure Ridge Park 55

Garrard Co. 62, McCreary Central 60

Grant Co. 76, Lex. Tates Creek 65

Grayson Co. 55, Greenwood 49

Greenup Co. 55, Ironton, Ohio 37

Henderson Co. 65, South Oldham 43

John Hardin 60, Lou. Ballard 44

Knott Co. Central 63, Magoffin Co. 49

Leslie Co. 66, Owsley Co. 36

Liberty Creek, Tenn. 65, Boyd Co. 61

Livingston Academy, Tenn. 64, Caverna 15

Lou. Central 40, Notre Dame 36

Lou. Christian Academy 67, Whitefield Academy 26

Lou. Doss 50, Lou. Presentation 23

Lou. Holy Cross 59, Henry Co. 52

Lou. Ky. Country Day 36, Lou. Eastern 33

Lou. Moore 75, Lou. Male 42

Lou. Portland Christian 60, Lou. Fern Creek 30

Lou. Sacred Heart 67, South Shore, N.Y. 58

Lynn Camp 63, Wolfe Co. 46

Middlesboro 64, Harlan 52

Model 40, Frankfort Christian 13

Monroe Co. 64, Metcalfe Co. 41

Nicholas Co. 77, Robertson County 21

North Greene, Tenn. 51, Franklin-Simpson 36

North Hardin 76, North Bullitt 49

North Laurel 58, Corbin 34

Pendleton County (KY) 50, Henry Clay 46

Pulaski Co. 59, Somerset 37

Rockcastle County 52, Casey Co. 27

Shelby Co. 56, Trinity Christian 20

Shelby Valley 60, Jackson City 21

South Laurel 65, Lou. Valley 46

Spencer Co. 60, Lincoln Co. 37

St. Mary (Paducah) 53, Hickman Co. 50

Taylor Co. 67, Lou. DuPont Manual 44

Todd Co. Central 55, Dawson Springs 28

West Creek, Tenn. 55, Dawson Springs 28

Whitley Co. 53, Martin County 41

Woodford Co. 46, Altamonte Christian, Fla. 43

