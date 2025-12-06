GIRLS PREP BASKETBALL=
Acadiana 58, Iota 50
Avoyelles Charter 53, Crowley 22
Bell City 64, Woodlawn (SH) 25
Buckeye 55, Grant 30
Calvin 54, Caldwell Parish 22
Cedar Creek 55, Choudrant 32
Central Lafourche 38, Houma Christian 22
Chapelle 51, Newman 19
D’Arbonne Woods 45, Weston 42
David Thibodaux 45, Westminster Christian 18
Denham Springs 60, Mandeville 43
Doyle 56, Central Private 20
East Beauregard 62, Hornbeck 40
East Feliciana 56, Collegiate Baton Rouge 30
Elizabeth 57, DeRidder 38
Evans 73, Reeves 68
Glen Oaks 57, Central – B.R. 28
H.L. Bourgeois 55, Assumption 22
Holden 76, Sumner 25
Homer 41, Summerfield 34
Huntington 75, Delhi 10
LaSalle 41, Georgetown 21
Lafayette 49, Liberty Magnet 43
Lake Arthur 66, Jennings 47
Magnolia Excellence 40, Loyola Prep 37
Mansfield 50, Lakeview 21
McKinley 50, Mentorship Academy 19
Monterey 53, Delta Charter 29
New Orleans Military & Maritime 55, Geo Next Generation 10
Parkview Baptist 69, Dutchtown 53
Plainview 58, Harrisonburg 26
Pope John Paul 54, Thomas Jefferson 4
Prairieville 56, Woodlawn (BR) 48
Red River 45, St. Mary’s 28
Richwood 33, Bastrop 29
Riverside Academy 32, Ursuline 31
Rosepine 65, Benton 44
Sacred Heart 78, Basile 46
Scotlandville 46, McDonogh #35 35
Simpson 76, St. Joseph 27
Simsboro 66, Lakeside 55
Singer 46, DeQuincy 4
Slidell 75, Central Catholic 15
South Beauregard 73, Lacassine 28
South Cameron 54, Grace Christian 26
Springfield 62, Fontainebleau 46
St. Joseph’s Academy 49, Mt Carmel 36
St. Thomas More 37, Church Point 30
Terrebonne 60, Albany 51
Vidalia 73, Winnfield 72
Washington-Marion 59, RHS 30
Welsh 43, West St. Mary 14
West Jefferson 39, Covenant Christian Academy 32
West St. John 46, Ehret 38
Zwolle 38, Providence Classical 27
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Delcambre vs. Gueydan, ccd.
Red River vs. Marksville, ccd.
