Friday's Scores

Friday’s Scores

The Associated Press

December 6, 2025, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Acadiana 58, Iota 50

Avoyelles Charter 53, Crowley 22

Bell City 64, Woodlawn (SH) 25

Buckeye 55, Grant 30

Calvin 54, Caldwell Parish 22

Cedar Creek 55, Choudrant 32

Central Lafourche 38, Houma Christian 22

Chapelle 51, Newman 19

D’Arbonne Woods 45, Weston 42

David Thibodaux 45, Westminster Christian 18

Denham Springs 60, Mandeville 43

Doyle 56, Central Private 20

East Beauregard 62, Hornbeck 40

East Feliciana 56, Collegiate Baton Rouge 30

Elizabeth 57, DeRidder 38

Evans 73, Reeves 68

Glen Oaks 57, Central – B.R. 28

H.L. Bourgeois 55, Assumption 22

Holden 76, Sumner 25

Homer 41, Summerfield 34

Huntington 75, Delhi 10

LaSalle 41, Georgetown 21

Lafayette 49, Liberty Magnet 43

Lake Arthur 66, Jennings 47

Magnolia Excellence 40, Loyola Prep 37

Mansfield 50, Lakeview 21

McKinley 50, Mentorship Academy 19

Monterey 53, Delta Charter 29

New Orleans Military & Maritime 55, Geo Next Generation 10

Parkview Baptist 69, Dutchtown 53

Plainview 58, Harrisonburg 26

Pope John Paul 54, Thomas Jefferson 4

Prairieville 56, Woodlawn (BR) 48

Red River 45, St. Mary’s 28

Richwood 33, Bastrop 29

Riverside Academy 32, Ursuline 31

Rosepine 65, Benton 44

Sacred Heart 78, Basile 46

Scotlandville 46, McDonogh #35 35

Simpson 76, St. Joseph 27

Simsboro 66, Lakeside 55

Singer 46, DeQuincy 4

Slidell 75, Central Catholic 15

South Beauregard 73, Lacassine 28

South Cameron 54, Grace Christian 26

Springfield 62, Fontainebleau 46

St. Joseph’s Academy 49, Mt Carmel 36

St. Thomas More 37, Church Point 30

Terrebonne 60, Albany 51

Vidalia 73, Winnfield 72

Washington-Marion 59, RHS 30

Welsh 43, West St. Mary 14

West Jefferson 39, Covenant Christian Academy 32

West St. John 46, Ehret 38

Zwolle 38, Providence Classical 27

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Delcambre vs. Gueydan, ccd.

Red River vs. Marksville, ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved.

