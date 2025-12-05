BOYS PREP BASKETBALL=
Alexis I. duPont 70, Polytech 48
Caesar Rodney 69, Delmarva Christian 56
Conrad 78, Brandywine 69
Delaware Military Academy 65, First State Military 46
Greenwood Mennonite School 52, Calvary Baptist, Md. 34
Laurel 75, Glasgow 65
Odyssey Charter 73, John Dickinson 37
Penn Wood, Pa. 67, Freire Charter School Wilmington 42
Saints John Neumann & Maria Goretti Catholic High School, Pa. 73, Middletown 53
Salesianum 57, Unionville, Pa. 36
Sanford 54, Mt. Pleasant 29
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Caravel Academy vs. Tome, Md., ppd.
Eastern Shore Bucks vs. Holly Grove, Md., ppd.
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
