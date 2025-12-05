Live Radio
Friday’s Scores

The Associated Press

December 5, 2025, 11:35 PM

BOYS PREP BASKETBALL=

Alexis I. duPont 70, Polytech 48

Caesar Rodney 69, Delmarva Christian 56

Conrad 78, Brandywine 69

Delaware Military Academy 65, First State Military 46

Greenwood Mennonite School 52, Calvary Baptist, Md. 34

Laurel 75, Glasgow 65

Odyssey Charter 73, John Dickinson 37

Penn Wood, Pa. 67, Freire Charter School Wilmington 42

Saints John Neumann & Maria Goretti Catholic High School, Pa. 73, Middletown 53

Salesianum 57, Unionville, Pa. 36

Sanford 54, Mt. Pleasant 29

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Caravel Academy vs. Tome, Md., ppd.

Eastern Shore Bucks vs. Holly Grove, Md., ppd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

