ECHL Glance

The Associated Press

December 27, 2025, 10:13 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 27 20 6 1 0 41 88 57
Reading 28 15 11 2 0 32 82 81
Adirondack 25 13 8 3 1 30 67 65
Trois-Rivieres 23 12 8 0 3 27 67 59
Maine 23 11 8 3 1 26 64 57
Worcester 25 12 11 1 1 26 62 73
Greensboro 25 7 12 5 1 20 58 83
Norfolk 27 7 18 2 0 16 68 105

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 27 19 6 1 1 40 90 55
Atlanta 25 19 6 0 0 38 78 49
South Carolina 29 17 11 1 0 35 82 83
Greenville 25 11 10 4 0 26 66 67
Jacksonville 26 13 13 0 0 26 71 81
Savannah 25 10 12 2 1 23 77 76
Orlando 26 9 14 2 1 21 63 78

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 26 16 6 4 0 36 90 63
Toledo 24 15 5 2 2 34 89 65
Bloomington 26 13 9 2 2 30 83 81
Cincinnati 25 13 9 3 0 29 84 87
Indy 25 11 11 2 1 25 63 76
Kalamazoo 24 10 11 2 1 23 71 85
Iowa 26 8 16 2 0 18 69 100

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Idaho 29 18 8 3 0 39 104 89
Kansas City 26 17 7 1 1 36 89 72
Tahoe 29 16 11 1 1 34 105 95
Allen 26 13 10 3 0 29 85 81
Wichita 26 11 11 2 2 26 73 75
Rapid City 27 12 13 2 0 26 81 93
Utah 27 12 13 2 0 26 87 89
Tulsa 26 9 17 0 0 18 67 103

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Friday’s Games

Norfolk at Greensboro, ppd

Orlando at Jacksonville, ppd

South Carolina at Savannah, ppd

Trois-Rivieres at Adirondack, ppd

Atlanta at Greenville, ppd

Wheeling at Toledo, ppd

Worcester at Maine, ppd

Indy at Fort Wayne, ppd

Kalamazoo at Cincinnati, ppd

Bloomington at Iowa, ppd

Allen at Wichita, ppd

Kansas City at Tulsa, ppd

Idaho at Utah, ppd

Saturday’s Games

Trois-Rivieres at Maine, ppd

Adirondack at Worcester, 6:05 p.m.

Orlando at South Carolina, 6:05 p.m.

Norfolk at Greensboro, 7 p.m.

Reading at Florida, 7 p.m.

Jacksonville at Greenville, 7:05 p.m.

Tulsa at Wichita, 7:05 p.m.

Indy at Wheeling, 7:10 p.m.

Savannah at Atlanta, 7:10 p.m.

Kalamazoo at Cincinnati, 7:35 p.m.

Toledo at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Iowa at Bloomington, ppd

Kansas City at Allen, 8:10 p.m.

Tahoe at Rapid City, 9:05 p.m.

Idaho at Utah, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Norfolk at Greensboro, 3 p.m.

Adirondack at Worcester, 3:05 p.m.

Jacksonville at Greenville, 3:05 p.m.

Savannah at Atlanta, 3:10 p.m.

Toledo at Indy, 4 p.m.

Cincinnati at Wheeling, 4:10 p.m.

Iowa at Bloomington, 5 p.m.

Kalamazoo at Fort Wayne, 5:05 p.m.

Reading at Florida, 6 p.m.

South Carolina at Orlando, 6 p.m.

Tahoe at Rapid City, 6:05 p.m.

Monday’s Games

Reading at Florida, 7:30 p.m.

Tuesday’s Games

Jacksonville at Orlando, 7 p.m.

