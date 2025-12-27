All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|27
|20
|6
|1
|0
|41
|88
|57
|Reading
|28
|15
|11
|2
|0
|32
|82
|81
|Adirondack
|25
|13
|8
|3
|1
|30
|67
|65
|Trois-Rivieres
|23
|12
|8
|0
|3
|27
|67
|59
|Maine
|23
|11
|8
|3
|1
|26
|64
|57
|Worcester
|25
|12
|11
|1
|1
|26
|62
|73
|Greensboro
|25
|7
|12
|5
|1
|20
|58
|83
|Norfolk
|27
|7
|18
|2
|0
|16
|68
|105
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|27
|19
|6
|1
|1
|40
|90
|55
|Atlanta
|25
|19
|6
|0
|0
|38
|78
|49
|South Carolina
|29
|17
|11
|1
|0
|35
|82
|83
|Greenville
|25
|11
|10
|4
|0
|26
|66
|67
|Jacksonville
|26
|13
|13
|0
|0
|26
|71
|81
|Savannah
|25
|10
|12
|2
|1
|23
|77
|76
|Orlando
|26
|9
|14
|2
|1
|21
|63
|78
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|26
|16
|6
|4
|0
|36
|90
|63
|Toledo
|24
|15
|5
|2
|2
|34
|89
|65
|Bloomington
|26
|13
|9
|2
|2
|30
|83
|81
|Cincinnati
|25
|13
|9
|3
|0
|29
|84
|87
|Indy
|25
|11
|11
|2
|1
|25
|63
|76
|Kalamazoo
|24
|10
|11
|2
|1
|23
|71
|85
|Iowa
|26
|8
|16
|2
|0
|18
|69
|100
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|29
|18
|8
|3
|0
|39
|104
|89
|Kansas City
|26
|17
|7
|1
|1
|36
|89
|72
|Tahoe
|29
|16
|11
|1
|1
|34
|105
|95
|Allen
|26
|13
|10
|3
|0
|29
|85
|81
|Wichita
|26
|11
|11
|2
|2
|26
|73
|75
|Rapid City
|27
|12
|13
|2
|0
|26
|81
|93
|Utah
|27
|12
|13
|2
|0
|26
|87
|89
|Tulsa
|26
|9
|17
|0
|0
|18
|67
|103
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Norfolk at Greensboro, ppd
Orlando at Jacksonville, ppd
South Carolina at Savannah, ppd
Trois-Rivieres at Adirondack, ppd
Atlanta at Greenville, ppd
Wheeling at Toledo, ppd
Worcester at Maine, ppd
Indy at Fort Wayne, ppd
Kalamazoo at Cincinnati, ppd
Bloomington at Iowa, ppd
Allen at Wichita, ppd
Kansas City at Tulsa, ppd
Idaho at Utah, ppd
Saturday’s Games
Trois-Rivieres at Maine, ppd
Adirondack at Worcester, 6:05 p.m.
Orlando at South Carolina, 6:05 p.m.
Norfolk at Greensboro, 7 p.m.
Reading at Florida, 7 p.m.
Jacksonville at Greenville, 7:05 p.m.
Tulsa at Wichita, 7:05 p.m.
Indy at Wheeling, 7:10 p.m.
Savannah at Atlanta, 7:10 p.m.
Kalamazoo at Cincinnati, 7:35 p.m.
Toledo at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Iowa at Bloomington, ppd
Kansas City at Allen, 8:10 p.m.
Tahoe at Rapid City, 9:05 p.m.
Idaho at Utah, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Norfolk at Greensboro, 3 p.m.
Adirondack at Worcester, 3:05 p.m.
Jacksonville at Greenville, 3:05 p.m.
Savannah at Atlanta, 3:10 p.m.
Toledo at Indy, 4 p.m.
Cincinnati at Wheeling, 4:10 p.m.
Iowa at Bloomington, 5 p.m.
Kalamazoo at Fort Wayne, 5:05 p.m.
Reading at Florida, 6 p.m.
South Carolina at Orlando, 6 p.m.
Tahoe at Rapid City, 6:05 p.m.
Monday’s Games
Reading at Florida, 7:30 p.m.
Tuesday’s Games
Jacksonville at Orlando, 7 p.m.
