ECHL Glance

December 26, 2025, 10:10 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 27 20 6 1 0 41 88 57
Reading 28 15 11 2 0 32 82 81
Adirondack 25 13 8 3 1 30 67 65
Trois-Rivieres 23 12 8 0 3 27 67 59
Maine 23 11 8 3 1 26 64 57
Worcester 25 12 11 1 1 26 62 73
Greensboro 25 7 12 5 1 20 58 83
Norfolk 27 7 18 2 0 16 68 105

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 27 19 6 1 1 40 90 55
Atlanta 25 19 6 0 0 38 78 49
South Carolina 29 17 11 1 0 35 82 83
Greenville 25 11 10 4 0 26 66 67
Jacksonville 26 13 13 0 0 26 71 81
Savannah 25 10 12 2 1 23 77 76
Orlando 26 9 14 2 1 21 63 78

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 26 16 6 4 0 36 90 63
Toledo 24 15 5 2 2 34 89 65
Bloomington 26 13 9 2 2 30 83 81
Cincinnati 25 13 9 3 0 29 84 87
Indy 25 11 11 2 1 25 63 76
Kalamazoo 24 10 11 2 1 23 71 85
Iowa 26 8 16 2 0 18 69 100

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Idaho 29 18 8 3 0 39 104 89
Kansas City 26 17 7 1 1 36 89 72
Tahoe 29 16 11 1 1 34 105 95
Allen 26 13 10 3 0 29 85 81
Wichita 26 11 11 2 2 26 73 75
Rapid City 27 12 13 2 0 26 81 93
Utah 27 12 13 2 0 26 87 89
Tulsa 26 9 17 0 0 18 67 103

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Norfolk at Greensboro, 7 p.m.

Orlando at Jacksonville, 7 p.m.

South Carolina at Savannah, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.

Atlanta at Greenville, 7:05 p.m.

Wheeling at Toledo, 7:15 p.m.

Worcester at Maine, 7:15 p.m.

Indy at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Kalamazoo at Cincinnati, 7:35 p.m.

Bloomington at Iowa, 8 p.m.

Allen at Wichita, 8:05 p.m.

Kansas City at Tulsa, 8:05 p.m.

Idaho at Utah, 9:10 p.m.

Saturday’s Games

Trois-Rivieres at Maine, 3 p.m.

Adirondack at Worcester, 6:05 p.m.

Orlando at South Carolina, 6:05 p.m.

Norfolk at Greensboro, 7 p.m.

Reading at Florida, 7 p.m.

Jacksonville at Greenville, 7:05 p.m.

Tulsa at Wichita, 7:05 p.m.

Indy at Wheeling, 7:10 p.m.

Savannah at Atlanta, 7:10 p.m.

Kalamazoo at Cincinnati, 7:35 p.m.

Toledo at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Iowa at Bloomington, 8 p.m.

Kansas City at Allen, 8:10 p.m.

Tahoe at Rapid City, 9:05 p.m.

Idaho at Utah, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Norfolk at Greensboro, 3 p.m.

Adirondack at Worcester, 3:05 p.m.

Jacksonville at Greenville, 3:05 p.m.

Savannah at Atlanta, 3:10 p.m.

Toledo at Indy, 4 p.m.

Cincinnati at Wheeling, 4:10 p.m.

Iowa at Bloomington, 5 p.m.

Kalamazoo at Fort Wayne, 5:05 p.m.

Reading at Florida, 6 p.m.

South Carolina at Orlando, 6 p.m.

Tahoe at Rapid City, 6:05 p.m.

Monday’s Games

Reading at Florida, 7:30 p.m.

