All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|27
|20
|6
|1
|0
|41
|88
|57
|Reading
|28
|15
|11
|2
|0
|32
|82
|81
|Adirondack
|25
|13
|8
|3
|1
|30
|67
|65
|Trois-Rivieres
|23
|12
|8
|0
|3
|27
|67
|59
|Maine
|23
|11
|8
|3
|1
|26
|64
|57
|Worcester
|25
|12
|11
|1
|1
|26
|62
|73
|Greensboro
|25
|7
|12
|5
|1
|20
|58
|83
|Norfolk
|27
|7
|18
|2
|0
|16
|68
|105
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|27
|19
|6
|1
|1
|40
|90
|55
|Atlanta
|25
|19
|6
|0
|0
|38
|78
|49
|South Carolina
|29
|17
|11
|1
|0
|35
|82
|83
|Greenville
|25
|11
|10
|4
|0
|26
|66
|67
|Jacksonville
|26
|13
|13
|0
|0
|26
|71
|81
|Savannah
|25
|10
|12
|2
|1
|23
|77
|76
|Orlando
|26
|9
|14
|2
|1
|21
|63
|78
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|26
|16
|6
|4
|0
|36
|90
|63
|Toledo
|24
|15
|5
|2
|2
|34
|89
|65
|Bloomington
|26
|13
|9
|2
|2
|30
|83
|81
|Cincinnati
|25
|13
|9
|3
|0
|29
|84
|87
|Indy
|25
|11
|11
|2
|1
|25
|63
|76
|Kalamazoo
|24
|10
|11
|2
|1
|23
|71
|85
|Iowa
|26
|8
|16
|2
|0
|18
|69
|100
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|29
|18
|8
|3
|0
|39
|104
|89
|Kansas City
|26
|17
|7
|1
|1
|36
|89
|72
|Tahoe
|29
|16
|11
|1
|1
|34
|105
|95
|Allen
|26
|13
|10
|3
|0
|29
|85
|81
|Wichita
|26
|11
|11
|2
|2
|26
|73
|75
|Rapid City
|27
|12
|13
|2
|0
|26
|81
|93
|Utah
|27
|12
|13
|2
|0
|26
|87
|89
|Tulsa
|26
|9
|17
|0
|0
|18
|67
|103
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Norfolk at Greensboro, 7 p.m.
Orlando at Jacksonville, 7 p.m.
South Carolina at Savannah, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.
Atlanta at Greenville, 7:05 p.m.
Wheeling at Toledo, 7:15 p.m.
Worcester at Maine, 7:15 p.m.
Indy at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Kalamazoo at Cincinnati, 7:35 p.m.
Bloomington at Iowa, 8 p.m.
Allen at Wichita, 8:05 p.m.
Kansas City at Tulsa, 8:05 p.m.
Idaho at Utah, 9:10 p.m.
Saturday’s Games
Trois-Rivieres at Maine, 3 p.m.
Adirondack at Worcester, 6:05 p.m.
Orlando at South Carolina, 6:05 p.m.
Norfolk at Greensboro, 7 p.m.
Reading at Florida, 7 p.m.
Jacksonville at Greenville, 7:05 p.m.
Tulsa at Wichita, 7:05 p.m.
Indy at Wheeling, 7:10 p.m.
Savannah at Atlanta, 7:10 p.m.
Kalamazoo at Cincinnati, 7:35 p.m.
Toledo at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Iowa at Bloomington, 8 p.m.
Kansas City at Allen, 8:10 p.m.
Tahoe at Rapid City, 9:05 p.m.
Idaho at Utah, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Norfolk at Greensboro, 3 p.m.
Adirondack at Worcester, 3:05 p.m.
Jacksonville at Greenville, 3:05 p.m.
Savannah at Atlanta, 3:10 p.m.
Toledo at Indy, 4 p.m.
Cincinnati at Wheeling, 4:10 p.m.
Iowa at Bloomington, 5 p.m.
Kalamazoo at Fort Wayne, 5:05 p.m.
Reading at Florida, 6 p.m.
South Carolina at Orlando, 6 p.m.
Tahoe at Rapid City, 6:05 p.m.
