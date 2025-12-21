All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|27
|20
|6
|1
|0
|41
|88
|57
|Reading
|28
|15
|11
|2
|0
|32
|82
|81
|Adirondack
|24
|12
|8
|3
|1
|28
|60
|62
|Trois-Rivieres
|23
|12
|8
|0
|3
|27
|67
|59
|Maine
|23
|11
|8
|3
|1
|26
|64
|57
|Worcester
|25
|12
|11
|1
|1
|26
|62
|73
|Greensboro
|25
|7
|12
|5
|1
|20
|58
|83
|Norfolk
|26
|7
|17
|2
|0
|16
|65
|98
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|26
|18
|6
|1
|1
|38
|87
|53
|Atlanta
|24
|18
|6
|0
|0
|36
|75
|48
|South Carolina
|28
|17
|10
|1
|0
|35
|82
|79
|Greenville
|24
|11
|9
|4
|0
|26
|65
|64
|Jacksonville
|26
|13
|13
|0
|0
|26
|71
|81
|Savannah
|24
|10
|11
|2
|1
|23
|75
|73
|Orlando
|25
|8
|14
|2
|1
|19
|59
|78
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|26
|16
|6
|4
|0
|36
|90
|63
|Toledo
|24
|15
|5
|2
|2
|34
|89
|65
|Bloomington
|26
|13
|9
|2
|2
|30
|83
|81
|Cincinnati
|25
|13
|9
|3
|0
|29
|84
|87
|Indy
|25
|11
|11
|2
|1
|25
|63
|76
|Kalamazoo
|24
|10
|11
|2
|1
|23
|71
|85
|Iowa
|26
|8
|16
|2
|0
|18
|69
|100
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|29
|18
|8
|3
|0
|39
|104
|89
|Kansas City
|25
|16
|7
|1
|1
|34
|83
|70
|Tahoe
|29
|16
|11
|1
|1
|34
|105
|95
|Allen
|25
|13
|9
|3
|0
|29
|83
|75
|Wichita
|26
|11
|11
|2
|2
|26
|73
|75
|Rapid City
|27
|12
|13
|2
|0
|26
|81
|93
|Utah
|26
|11
|13
|2
|0
|24
|80
|85
|Tulsa
|25
|9
|16
|0
|0
|18
|63
|96
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Greensboro 3, Wheeling 0
Reading 5, Adirondack 3
Savannah 3, Florida 2
South Carolina 2, Orlando 0
Trois-Rivieres 3, Maine 1
Worcester 3, Norfolk 2
Atlanta 3, Jacksonville 2
Toledo 5, Iowa 2
Indy 2, Fort Wayne 1
Kalamazoo 6, Bloomington 2
Utah 7, Kansas City 4
Allen 5, Tulsa 3
Rapid City 4, Idaho 3
Tahoe 3, Wichita 2
Saturday’s Games
Trois-Rivieres 3, Maine 0
Atlanta 2, Greenville 1
Norfolk 3, Worcester 0
Orlando 5, South Carolina 0
Adirondack 4, Reading 2
Florida 4, Savannah 2
Wheeling 3, Greensboro 2
Kansas City 3, Utah 2
Toledo 8, Iowa 2
Cincinnati 4, Fort Wayne 3
Kalamazoo 2, Bloomington 1
Allen 6, Tulsa 0
Idaho 7, Rapid City 1
Tahoe 4, Wichita 3
Sunday’s Games
Florida at Savannah, 3 p.m.
Norfolk at Adirondack, 3 p.m.
Orlando at South Carolina, 3:05 p.m.
Greenville at Atlanta, 3:10 p.m.
Utah at Tulsa, 4:05 p.m.
Allen at Kansas City, 5:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
No games scheduled
