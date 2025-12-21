All Times EST EASTERN CONFERENCE North Division GP W L OL SOL Pts GF GA Wheeling 27 20 6 1…

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Wheeling 27 20 6 1 0 41 88 57 Reading 28 15 11 2 0 32 82 81 Adirondack 24 12 8 3 1 28 60 62 Trois-Rivieres 23 12 8 0 3 27 67 59 Maine 23 11 8 3 1 26 64 57 Worcester 25 12 11 1 1 26 62 73 Greensboro 25 7 12 5 1 20 58 83 Norfolk 26 7 17 2 0 16 65 98

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Florida 26 18 6 1 1 38 87 53 Atlanta 24 18 6 0 0 36 75 48 South Carolina 28 17 10 1 0 35 82 79 Greenville 24 11 9 4 0 26 65 64 Jacksonville 26 13 13 0 0 26 71 81 Savannah 24 10 11 2 1 23 75 73 Orlando 25 8 14 2 1 19 59 78

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Fort Wayne 26 16 6 4 0 36 90 63 Toledo 24 15 5 2 2 34 89 65 Bloomington 26 13 9 2 2 30 83 81 Cincinnati 25 13 9 3 0 29 84 87 Indy 25 11 11 2 1 25 63 76 Kalamazoo 24 10 11 2 1 23 71 85 Iowa 26 8 16 2 0 18 69 100

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Idaho 29 18 8 3 0 39 104 89 Kansas City 25 16 7 1 1 34 83 70 Tahoe 29 16 11 1 1 34 105 95 Allen 25 13 9 3 0 29 83 75 Wichita 26 11 11 2 2 26 73 75 Rapid City 27 12 13 2 0 26 81 93 Utah 26 11 13 2 0 24 80 85 Tulsa 25 9 16 0 0 18 63 96

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Friday’s Games

Greensboro 3, Wheeling 0

Reading 5, Adirondack 3

Savannah 3, Florida 2

South Carolina 2, Orlando 0

Trois-Rivieres 3, Maine 1

Worcester 3, Norfolk 2

Atlanta 3, Jacksonville 2

Toledo 5, Iowa 2

Indy 2, Fort Wayne 1

Kalamazoo 6, Bloomington 2

Utah 7, Kansas City 4

Allen 5, Tulsa 3

Rapid City 4, Idaho 3

Tahoe 3, Wichita 2

Saturday’s Games

Trois-Rivieres 3, Maine 0

Atlanta 2, Greenville 1

Norfolk 3, Worcester 0

Orlando 5, South Carolina 0

Adirondack 4, Reading 2

Florida 4, Savannah 2

Wheeling 3, Greensboro 2

Kansas City 3, Utah 2

Toledo 8, Iowa 2

Cincinnati 4, Fort Wayne 3

Kalamazoo 2, Bloomington 1

Allen 6, Tulsa 0

Idaho 7, Rapid City 1

Tahoe 4, Wichita 3

Sunday’s Games

Florida at Savannah, 3 p.m.

Norfolk at Adirondack, 3 p.m.

Orlando at South Carolina, 3:05 p.m.

Greenville at Atlanta, 3:10 p.m.

Utah at Tulsa, 4:05 p.m.

Allen at Kansas City, 5:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

No games scheduled

