All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|25
|19
|5
|1
|0
|39
|85
|52
|Reading
|26
|14
|10
|2
|0
|30
|75
|74
|Maine
|21
|11
|6
|3
|1
|26
|63
|51
|Adirondack
|22
|11
|7
|3
|1
|26
|53
|55
|Worcester
|23
|11
|10
|1
|1
|24
|59
|68
|Trois-Rivieres
|21
|10
|8
|0
|3
|23
|61
|58
|Greensboro
|23
|6
|12
|4
|1
|17
|53
|80
|Norfolk
|24
|6
|16
|2
|0
|14
|60
|95
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|24
|17
|5
|1
|1
|36
|81
|48
|South Carolina
|26
|16
|9
|1
|0
|33
|80
|74
|Atlanta
|22
|16
|6
|0
|0
|32
|70
|45
|Jacksonville
|25
|13
|12
|0
|0
|26
|69
|78
|Greenville
|23
|11
|9
|3
|0
|25
|64
|62
|Savannah
|22
|9
|10
|2
|1
|21
|70
|67
|Orlando
|23
|7
|13
|2
|1
|17
|54
|76
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|24
|16
|6
|2
|0
|34
|86
|57
|Toledo
|22
|13
|5
|2
|2
|30
|76
|61
|Bloomington
|24
|13
|7
|2
|2
|30
|80
|73
|Cincinnati
|24
|12
|9
|3
|0
|27
|80
|84
|Indy
|24
|10
|11
|2
|1
|23
|61
|75
|Kalamazoo
|22
|8
|11
|2
|1
|19
|63
|82
|Iowa
|24
|8
|14
|2
|0
|18
|65
|87
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|27
|17
|7
|3
|0
|37
|94
|84
|Kansas City
|23
|15
|6
|1
|1
|32
|76
|61
|Tahoe
|27
|14
|11
|1
|1
|30
|98
|90
|Wichita
|24
|11
|9
|2
|2
|26
|68
|68
|Allen
|23
|11
|9
|3
|0
|25
|72
|72
|Rapid City
|25
|11
|12
|2
|0
|24
|76
|83
|Utah
|24
|10
|12
|2
|0
|22
|71
|78
|Tulsa
|23
|9
|14
|0
|0
|18
|60
|85
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Wednesday’s Games
Jacksonville 3, Orlando 2
Reading 2, Adirondack 1
Savannah 3, Greensboro 2
Greenville 4, Cincinnati 3
Worcester 6, Norfolk 2
Fort Wayne 4, Bloomington 3
Indy 4, Iowa 2
Allen 5, Tulsa 2
Idaho 7, Rapid City 1
Wichita 6, Tahoe 3
Atlanta at Greensboro, ppd
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Adirondack at Reading, 7 p.m.
Florida at Savannah, 7 p.m.
Maine at Trois-Rivieres, 7 p.m.
South Carolina at Orlando, 7 p.m.
Wheeling at Greensboro, 7 p.m.
Norfolk at Worcester, 7:05 p.m.
Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.
Iowa at Toledo, 7:15 p.m.
Indy at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.
Utah at Kansas City, 8:05 p.m.
Tulsa at Allen, 8:10 p.m.
Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.
Wichita at Tahoe, 10 p.m.
Saturday’s Games
Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Atlanta at Greenville, 6:05 p.m.
Norfolk at Worcester, 6:05 p.m.
Orlando at South Carolina, 6:05 p.m.
Florida at Savannah, 7 p.m.
Reading at Adirondack, 7 p.m.
Wheeling at Greensboro, 7 p.m.
Utah at Kansas City, 7:05 p.m.
Iowa at Toledo, 7:15 p.m.
Cincinnati at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.
Allen at Tulsa, 8:05 p.m.
Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.
Wichita at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Florida at Savannah, 3 p.m.
Norfolk at Adirondack, 3 p.m.
Orlando at South Carolina, 3:05 p.m.
Greenville at Atlanta, 3:10 p.m.
Utah at Tulsa, 4:05 p.m.
Allen at Kansas City, 5:05 p.m.
