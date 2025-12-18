Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

December 18, 2025, 1:02 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 25 19 5 1 0 39 85 52
Reading 26 14 10 2 0 30 75 74
Maine 21 11 6 3 1 26 63 51
Adirondack 22 11 7 3 1 26 53 55
Worcester 23 11 10 1 1 24 59 68
Trois-Rivieres 21 10 8 0 3 23 61 58
Greensboro 23 6 12 4 1 17 53 80
Norfolk 24 6 16 2 0 14 60 95

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 24 17 5 1 1 36 81 48
South Carolina 26 16 9 1 0 33 80 74
Atlanta 22 16 6 0 0 32 70 45
Jacksonville 25 13 12 0 0 26 69 78
Greenville 23 11 9 3 0 25 64 62
Savannah 22 9 10 2 1 21 70 67
Orlando 23 7 13 2 1 17 54 76

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 24 16 6 2 0 34 86 57
Toledo 22 13 5 2 2 30 76 61
Bloomington 24 13 7 2 2 30 80 73
Cincinnati 24 12 9 3 0 27 80 84
Indy 24 10 11 2 1 23 61 75
Kalamazoo 22 8 11 2 1 19 63 82
Iowa 24 8 14 2 0 18 65 87

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Idaho 27 17 7 3 0 37 94 84
Kansas City 23 15 6 1 1 32 76 61
Tahoe 27 14 11 1 1 30 98 90
Wichita 24 11 9 2 2 26 68 68
Allen 23 11 9 3 0 25 72 72
Rapid City 25 11 12 2 0 24 76 83
Utah 24 10 12 2 0 22 71 78
Tulsa 23 9 14 0 0 18 60 85

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

Jacksonville 3, Orlando 2

Reading 2, Adirondack 1

Savannah 3, Greensboro 2

Greenville 4, Cincinnati 3

Worcester 6, Norfolk 2

Fort Wayne 4, Bloomington 3

Indy 4, Iowa 2

Allen 5, Tulsa 2

Idaho 7, Rapid City 1

Wichita 6, Tahoe 3

Atlanta at Greensboro, ppd

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Adirondack at Reading, 7 p.m.

Florida at Savannah, 7 p.m.

Maine at Trois-Rivieres, 7 p.m.

South Carolina at Orlando, 7 p.m.

Wheeling at Greensboro, 7 p.m.

Norfolk at Worcester, 7:05 p.m.

Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.

Iowa at Toledo, 7:15 p.m.

Indy at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.

Utah at Kansas City, 8:05 p.m.

Tulsa at Allen, 8:10 p.m.

Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.

Wichita at Tahoe, 10 p.m.

Saturday’s Games

Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Atlanta at Greenville, 6:05 p.m.

Norfolk at Worcester, 6:05 p.m.

Orlando at South Carolina, 6:05 p.m.

Florida at Savannah, 7 p.m.

Reading at Adirondack, 7 p.m.

Wheeling at Greensboro, 7 p.m.

Utah at Kansas City, 7:05 p.m.

Iowa at Toledo, 7:15 p.m.

Cincinnati at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.

Allen at Tulsa, 8:05 p.m.

Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.

Wichita at Tahoe, 10 p.m.

