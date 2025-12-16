All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|25
|19
|5
|1
|0
|39
|85
|52
|Reading
|25
|13
|10
|2
|0
|28
|73
|73
|Maine
|21
|11
|6
|3
|1
|26
|63
|51
|Adirondack
|21
|11
|7
|2
|1
|25
|52
|53
|Trois-Rivieres
|21
|10
|8
|0
|3
|23
|61
|58
|Worcester
|22
|10
|10
|1
|1
|22
|53
|66
|Greensboro
|22
|6
|11
|4
|1
|17
|51
|77
|Norfolk
|23
|6
|15
|2
|0
|14
|58
|89
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|24
|17
|5
|1
|1
|36
|81
|48
|South Carolina
|26
|16
|9
|1
|0
|33
|80
|74
|Atlanta
|22
|16
|6
|0
|0
|32
|70
|45
|Jacksonville
|24
|12
|12
|0
|0
|24
|66
|76
|Greenville
|22
|10
|9
|3
|0
|23
|60
|59
|Savannah
|21
|8
|10
|2
|1
|19
|67
|65
|Orlando
|22
|7
|13
|2
|0
|16
|52
|73
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|23
|15
|6
|2
|0
|32
|82
|54
|Toledo
|22
|13
|5
|2
|2
|30
|76
|61
|Bloomington
|23
|13
|6
|2
|2
|30
|77
|69
|Cincinnati
|23
|12
|9
|2
|0
|26
|77
|80
|Indy
|23
|9
|11
|2
|1
|21
|57
|73
|Kalamazoo
|22
|8
|11
|2
|1
|19
|63
|82
|Iowa
|23
|8
|13
|2
|0
|18
|63
|83
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|26
|16
|7
|3
|0
|35
|87
|83
|Kansas City
|23
|15
|6
|1
|1
|32
|76
|61
|Tahoe
|26
|14
|10
|1
|1
|30
|95
|84
|Wichita
|23
|10
|9
|2
|2
|24
|62
|65
|Rapid City
|24
|11
|11
|2
|0
|24
|75
|76
|Allen
|22
|10
|9
|3
|0
|23
|67
|70
|Utah
|24
|10
|12
|2
|0
|22
|71
|78
|Tulsa
|22
|9
|13
|0
|0
|18
|58
|80
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
No games scheduled
Wednesday’s Games
Adirondack at Reading, 7 p.m.
Atlanta at Greensboro, 7 p.m.
Orlando at Jacksonville, 7 p.m.
Savannah at Greensboro, 7 p.m.
Cincinnati at Greenville, 7:05 p.m.
Norfolk at Worcester, 7:05 p.m.
Fort Wayne at Bloomington, 8 p.m.
Indy at Iowa, 8 p.m.
Tulsa at Allen, 8:10 p.m.
Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.
Wichita at Tahoe, 10 p.m.
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Adirondack at Reading, 7 p.m.
Florida at Savannah, 7 p.m.
Maine at Trois-Rivieres, 7 p.m.
South Carolina at Orlando, 7 p.m.
Wheeling at Greensboro, 7 p.m.
Norfolk at Worcester, 7:05 p.m.
Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.
Iowa at Toledo, 7:15 p.m.
Indy at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.
Utah at Kansas City, 8:05 p.m.
Tulsa at Allen, 8:10 p.m.
Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.
Wichita at Tahoe, 10 p.m.
