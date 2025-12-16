Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

December 16, 2025, 10:12 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 25 19 5 1 0 39 85 52
Reading 25 13 10 2 0 28 73 73
Maine 21 11 6 3 1 26 63 51
Adirondack 21 11 7 2 1 25 52 53
Trois-Rivieres 21 10 8 0 3 23 61 58
Worcester 22 10 10 1 1 22 53 66
Greensboro 22 6 11 4 1 17 51 77
Norfolk 23 6 15 2 0 14 58 89

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 24 17 5 1 1 36 81 48
South Carolina 26 16 9 1 0 33 80 74
Atlanta 22 16 6 0 0 32 70 45
Jacksonville 24 12 12 0 0 24 66 76
Greenville 22 10 9 3 0 23 60 59
Savannah 21 8 10 2 1 19 67 65
Orlando 22 7 13 2 0 16 52 73

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 23 15 6 2 0 32 82 54
Toledo 22 13 5 2 2 30 76 61
Bloomington 23 13 6 2 2 30 77 69
Cincinnati 23 12 9 2 0 26 77 80
Indy 23 9 11 2 1 21 57 73
Kalamazoo 22 8 11 2 1 19 63 82
Iowa 23 8 13 2 0 18 63 83

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Idaho 26 16 7 3 0 35 87 83
Kansas City 23 15 6 1 1 32 76 61
Tahoe 26 14 10 1 1 30 95 84
Wichita 23 10 9 2 2 24 62 65
Rapid City 24 11 11 2 0 24 75 76
Allen 22 10 9 3 0 23 67 70
Utah 24 10 12 2 0 22 71 78
Tulsa 22 9 13 0 0 18 58 80

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

Adirondack at Reading, 7 p.m.

Atlanta at Greensboro, 7 p.m.

Orlando at Jacksonville, 7 p.m.

Savannah at Greensboro, 7 p.m.

Cincinnati at Greenville, 7:05 p.m.

Norfolk at Worcester, 7:05 p.m.

Fort Wayne at Bloomington, 8 p.m.

Indy at Iowa, 8 p.m.

Tulsa at Allen, 8:10 p.m.

Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.

Wichita at Tahoe, 10 p.m.

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Adirondack at Reading, 7 p.m.

Florida at Savannah, 7 p.m.

Maine at Trois-Rivieres, 7 p.m.

South Carolina at Orlando, 7 p.m.

Wheeling at Greensboro, 7 p.m.

Norfolk at Worcester, 7:05 p.m.

Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.

Iowa at Toledo, 7:15 p.m.

Indy at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.

Utah at Kansas City, 8:05 p.m.

Tulsa at Allen, 8:10 p.m.

Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.

Wichita at Tahoe, 10 p.m.

