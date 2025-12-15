Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

December 15, 2025, 10:12 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 25 19 5 1 0 39 85 52
Reading 25 13 10 2 0 28 73 73
Maine 21 11 6 3 1 26 63 51
Adirondack 21 11 7 2 1 25 52 53
Trois-Rivieres 21 10 8 0 3 23 61 58
Worcester 22 10 10 1 1 22 53 66
Greensboro 22 6 11 4 1 17 51 77
Norfolk 23 6 15 2 0 14 58 89

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 24 17 5 1 1 36 81 48
South Carolina 26 16 9 1 0 33 80 74
Atlanta 22 16 6 0 0 32 70 45
Jacksonville 24 12 12 0 0 24 66 76
Greenville 22 10 9 3 0 23 60 59
Savannah 21 8 10 2 1 19 67 65
Orlando 22 7 13 2 0 16 52 73

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 23 15 6 2 0 32 82 54
Toledo 22 13 5 2 2 30 76 61
Bloomington 23 13 6 2 2 30 77 69
Cincinnati 23 12 9 2 0 26 77 80
Indy 23 9 11 2 1 21 57 73
Kalamazoo 22 8 11 2 1 19 63 82
Iowa 23 8 13 2 0 18 63 83

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Idaho 26 16 7 3 0 35 87 83
Kansas City 23 15 6 1 1 32 76 61
Tahoe 26 14 10 1 1 30 95 84
Wichita 23 10 9 2 2 24 62 65
Rapid City 24 11 11 2 0 24 75 76
Allen 22 10 9 3 0 23 67 70
Utah 24 10 12 2 0 22 71 78
Tulsa 22 9 13 0 0 18 58 80

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Sunday’s Games

Fort Wayne 4, Kalamazoo 0

Reading 3, Norfolk 1

Idaho 3, Wichita 2

South Carolina 2, Savannah 1

Tulsa 3, Tahoe 2

Kansas City 2, Bloomington 1

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

Adirondack at Reading, 7 p.m.

Atlanta at Greensboro, 7 p.m.

Orlando at Jacksonville, 7 p.m.

Savannah at Greensboro, 7 p.m.

Cincinnati at Greenville, 7:05 p.m.

Norfolk at Worcester, 7:05 p.m.

Fort Wayne at Bloomington, 8 p.m.

Indy at Iowa, 8 p.m.

Tulsa at Allen, 8:10 p.m.

Rapid City at Idaho, 9:10 p.m.

Wichita at Tahoe, 10 p.m.

Thursday’s Games

No games scheduled

