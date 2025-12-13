All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|24
|19
|4
|1
|0
|39
|84
|49
|Maine
|20
|11
|5
|3
|1
|26
|61
|47
|Reading
|23
|11
|10
|2
|0
|24
|63
|69
|Adirondack
|20
|10
|7
|2
|1
|23
|49
|52
|Trois-Rivieres
|21
|10
|8
|0
|3
|23
|61
|58
|Worcester
|21
|9
|10
|1
|1
|20
|49
|64
|Greensboro
|21
|6
|10
|4
|1
|17
|50
|73
|Norfolk
|21
|6
|13
|2
|0
|14
|54
|79
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|23
|16
|5
|1
|1
|34
|80
|48
|Atlanta
|21
|16
|5
|0
|0
|32
|70
|41
|South Carolina
|24
|15
|8
|1
|0
|31
|75
|68
|Jacksonville
|23
|11
|12
|0
|0
|22
|61
|73
|Greenville
|21
|9
|9
|3
|0
|21
|56
|58
|Savannah
|20
|8
|9
|2
|1
|19
|66
|63
|Orlando
|21
|7
|13
|1
|0
|15
|52
|72
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|21
|14
|5
|2
|0
|30
|74
|49
|Bloomington
|21
|12
|5
|2
|2
|28
|73
|65
|Toledo
|21
|12
|5
|2
|2
|28
|72
|60
|Cincinnati
|22
|11
|9
|2
|0
|24
|73
|79
|Indy
|22
|9
|10
|2
|1
|21
|56
|69
|Iowa
|22
|8
|12
|2
|0
|18
|62
|79
|Kalamazoo
|20
|7
|10
|2
|1
|17
|58
|74
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|24
|15
|7
|2
|0
|32
|82
|78
|Tahoe
|25
|14
|9
|1
|1
|30
|93
|81
|Kansas City
|21
|14
|6
|1
|0
|29
|72
|57
|Rapid City
|23
|11
|10
|2
|0
|24
|74
|71
|Wichita
|21
|9
|8
|2
|2
|22
|57
|60
|Allen
|21
|9
|9
|3
|0
|21
|62
|69
|Utah
|23
|9
|12
|2
|0
|20
|67
|78
|Tulsa
|21
|8
|13
|0
|0
|16
|55
|78
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
Jacksonville 6, Savannah 5
Tahoe 4, Tulsa 1
Rapid City 7, Allen 3
Friday’s Games
Savannah 3, Jacksonville 2
Wheeling 3, Adirondack 0
Norfolk 5, Reading 1
South Carolina 4, Greenville 3
Maine 3, Trois-Rivieres 1
Florida 3, Orlando 2
Kalamazoo 3, Cincinnati 2
Kansas City 5, Fort Wayne 4
Bloomington 6, Indy 3
Toledo 4, Iowa 2
Idaho 5, Wichita 4
Tulsa 3, Tahoe 2
Allen 4, Rapid City 0
Atlanta 5, Utah 1
Saturday’s Games
Worcester at Maine, 6 p.m.
Allen at Rapid City, 6:05 p.m.
Cincinnati at Indy, 7 p.m.
Norfolk at Reading, 7 p.m.
Orlando at Florida, 7 p.m.
South Carolina at Jacksonville, 7 p.m.
Toledo at Iowa, 7 p.m.
Wheeling at Adirondack, 7 p.m.
Greensboro at Greenville, 7:05 p.m.
Idaho at Wichita, 7:05 p.m.
Kalamazoo at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Kansas City at Bloomington, 8 p.m.
Atlanta at Utah, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Fort Wayne at Kalamazoo, 3 p.m.
Norfolk at Reading, 3 p.m.
Idaho at Wichita, 3:05 p.m.
Savannah at South Carolina, 3:05 p.m.
Tahoe at Tulsa, 4:05 p.m.
Kansas City at Bloomington, 5 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
