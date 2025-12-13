Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

December 13, 2025, 12:01 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 24 19 4 1 0 39 84 49
Maine 20 11 5 3 1 26 61 47
Reading 23 11 10 2 0 24 63 69
Adirondack 20 10 7 2 1 23 49 52
Trois-Rivieres 21 10 8 0 3 23 61 58
Worcester 21 9 10 1 1 20 49 64
Greensboro 21 6 10 4 1 17 50 73
Norfolk 21 6 13 2 0 14 54 79

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 23 16 5 1 1 34 80 48
Atlanta 21 16 5 0 0 32 70 41
South Carolina 24 15 8 1 0 31 75 68
Jacksonville 23 11 12 0 0 22 61 73
Greenville 21 9 9 3 0 21 56 58
Savannah 20 8 9 2 1 19 66 63
Orlando 21 7 13 1 0 15 52 72

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 21 14 5 2 0 30 74 49
Bloomington 21 12 5 2 2 28 73 65
Toledo 21 12 5 2 2 28 72 60
Cincinnati 22 11 9 2 0 24 73 79
Indy 22 9 10 2 1 21 56 69
Iowa 22 8 12 2 0 18 62 79
Kalamazoo 20 7 10 2 1 17 58 74

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Idaho 24 15 7 2 0 32 82 78
Tahoe 25 14 9 1 1 30 93 81
Kansas City 21 14 6 1 0 29 72 57
Rapid City 23 11 10 2 0 24 74 71
Wichita 21 9 8 2 2 22 57 60
Allen 21 9 9 3 0 21 62 69
Utah 23 9 12 2 0 20 67 78
Tulsa 21 8 13 0 0 16 55 78

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

Jacksonville 6, Savannah 5

Tahoe 4, Tulsa 1

Rapid City 7, Allen 3

Friday’s Games

Savannah 3, Jacksonville 2

Wheeling 3, Adirondack 0

Norfolk 5, Reading 1

South Carolina 4, Greenville 3

Maine 3, Trois-Rivieres 1

Florida 3, Orlando 2

Kalamazoo 3, Cincinnati 2

Kansas City 5, Fort Wayne 4

Bloomington 6, Indy 3

Toledo 4, Iowa 2

Idaho 5, Wichita 4

Tulsa 3, Tahoe 2

Allen 4, Rapid City 0

Atlanta 5, Utah 1

Saturday’s Games

Worcester at Maine, 6 p.m.

Allen at Rapid City, 6:05 p.m.

Cincinnati at Indy, 7 p.m.

Norfolk at Reading, 7 p.m.

Orlando at Florida, 7 p.m.

South Carolina at Jacksonville, 7 p.m.

Toledo at Iowa, 7 p.m.

Wheeling at Adirondack, 7 p.m.

Greensboro at Greenville, 7:05 p.m.

Idaho at Wichita, 7:05 p.m.

Kalamazoo at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Kansas City at Bloomington, 8 p.m.

Atlanta at Utah, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Fort Wayne at Kalamazoo, 3 p.m.

Norfolk at Reading, 3 p.m.

Idaho at Wichita, 3:05 p.m.

Savannah at South Carolina, 3:05 p.m.

Tahoe at Tulsa, 4:05 p.m.

Kansas City at Bloomington, 5 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

