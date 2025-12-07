All Times EST EASTERN CONFERENCE North Division GP W L OL SOL Pts GF GA Wheeling 21 17 3 1…

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Wheeling 21 17 3 1 0 35 74 44 Maine 19 10 5 3 1 24 58 46 Trois-Rivieres 20 10 7 0 3 23 60 55 Reading 21 10 9 2 0 22 59 62 Adirondack 18 9 6 2 1 21 46 47 Worcester 20 9 9 1 1 20 47 61 Greensboro 20 6 9 4 1 17 48 68 Norfolk 19 5 12 2 0 12 47 72

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Florida 21 14 5 1 1 30 71 44 Atlanta 18 13 5 0 0 26 56 35 South Carolina 21 12 8 1 0 25 60 63 Greenville 19 9 8 2 0 20 52 49 Jacksonville 20 10 10 0 0 20 51 62 Savannah 17 7 7 2 1 17 58 53 Orlando 18 6 12 0 0 12 47 63

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Fort Wayne 19 13 4 2 0 28 66 43 Bloomington 19 10 5 2 2 24 62 58 Toledo 19 10 5 2 2 24 65 56 Cincinnati 20 11 8 1 0 23 70 72 Indy 20 9 8 2 1 21 51 60 Iowa 20 7 11 2 0 16 55 71 Kalamazoo 18 6 10 2 0 14 51 67

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Idaho 23 14 7 2 0 30 77 74 Tahoe 23 13 8 1 1 28 87 77 Kansas City 18 12 6 0 0 24 59 47 Rapid City 21 10 9 2 0 22 67 64 Wichita 20 9 8 2 1 21 53 55 Utah 21 9 10 2 0 20 63 67 Allen 19 8 8 3 0 19 55 62 Tulsa 18 7 11 0 0 14 50 68

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Friday’s Games

Adirondack 5, Maine 1

Atlanta 7, Jacksonville 2

Indy 7, Cincinnati 2

Savannah 4, South Carolina 3

Worcester 2, Reading 1

Florida 8, Norfolk 4

Orlando 5, Greenville 2

Wheeling 3, Greensboro 1

Kalamazoo 4, Bloomington 3

Wichita 5, Tulsa 4

Allen 6, Utah 3

Idaho 4, Trois-Rivieres 1

Rapid City 4, Tahoe 1

Saturday’s Games

Adirondack 2, Maine 1

Greenville 5, South Carolina 2

Cincinnati 7, Indy 1

Jacksonville 4, Atlanta 3

Orlando 3, Savannah 2

Reading 5, Worcester 4

Florida 5, Norfolk 2

Wichita 4, Tulsa 1

Wheeling 3, Greensboro 1

Toledo 5, Fort Wayne 4

Bloomington 5, Kalamazoo 1

Utah 6, Allen 3

Idaho 4, Trois-Rivieres 1

Rapid City 3, Tahoe 2

Sunday’s Games

Orlando at Savannah, 3 p.m.

Savannah at Orlando, ppd

Florida at Norfolk, 3:05 p.m.

Greenville at South Carolina, 3:05 p.m.

Jacksonville at Atlanta, 3:10 p.m.

Kansas City at Tulsa, 4:05 p.m.

Greensboro at Wheeling, 4:10 p.m.

Cincinnati at Fort Wayne, 5:05 p.m.

Indy at Toledo, 5:15 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

No games scheduled

