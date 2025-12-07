All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|21
|17
|3
|1
|0
|35
|74
|44
|Maine
|19
|10
|5
|3
|1
|24
|58
|46
|Trois-Rivieres
|20
|10
|7
|0
|3
|23
|60
|55
|Reading
|21
|10
|9
|2
|0
|22
|59
|62
|Adirondack
|18
|9
|6
|2
|1
|21
|46
|47
|Worcester
|20
|9
|9
|1
|1
|20
|47
|61
|Greensboro
|20
|6
|9
|4
|1
|17
|48
|68
|Norfolk
|19
|5
|12
|2
|0
|12
|47
|72
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|21
|14
|5
|1
|1
|30
|71
|44
|Atlanta
|18
|13
|5
|0
|0
|26
|56
|35
|South Carolina
|21
|12
|8
|1
|0
|25
|60
|63
|Greenville
|19
|9
|8
|2
|0
|20
|52
|49
|Jacksonville
|20
|10
|10
|0
|0
|20
|51
|62
|Savannah
|17
|7
|7
|2
|1
|17
|58
|53
|Orlando
|18
|6
|12
|0
|0
|12
|47
|63
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|19
|13
|4
|2
|0
|28
|66
|43
|Bloomington
|19
|10
|5
|2
|2
|24
|62
|58
|Toledo
|19
|10
|5
|2
|2
|24
|65
|56
|Cincinnati
|20
|11
|8
|1
|0
|23
|70
|72
|Indy
|20
|9
|8
|2
|1
|21
|51
|60
|Iowa
|20
|7
|11
|2
|0
|16
|55
|71
|Kalamazoo
|18
|6
|10
|2
|0
|14
|51
|67
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|23
|14
|7
|2
|0
|30
|77
|74
|Tahoe
|23
|13
|8
|1
|1
|28
|87
|77
|Kansas City
|18
|12
|6
|0
|0
|24
|59
|47
|Rapid City
|21
|10
|9
|2
|0
|22
|67
|64
|Wichita
|20
|9
|8
|2
|1
|21
|53
|55
|Utah
|21
|9
|10
|2
|0
|20
|63
|67
|Allen
|19
|8
|8
|3
|0
|19
|55
|62
|Tulsa
|18
|7
|11
|0
|0
|14
|50
|68
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Adirondack 5, Maine 1
Atlanta 7, Jacksonville 2
Indy 7, Cincinnati 2
Savannah 4, South Carolina 3
Worcester 2, Reading 1
Florida 8, Norfolk 4
Orlando 5, Greenville 2
Wheeling 3, Greensboro 1
Kalamazoo 4, Bloomington 3
Wichita 5, Tulsa 4
Allen 6, Utah 3
Idaho 4, Trois-Rivieres 1
Rapid City 4, Tahoe 1
Saturday’s Games
Adirondack 2, Maine 1
Greenville 5, South Carolina 2
Cincinnati 7, Indy 1
Jacksonville 4, Atlanta 3
Orlando 3, Savannah 2
Reading 5, Worcester 4
Florida 5, Norfolk 2
Wichita 4, Tulsa 1
Wheeling 3, Greensboro 1
Toledo 5, Fort Wayne 4
Bloomington 5, Kalamazoo 1
Utah 6, Allen 3
Idaho 4, Trois-Rivieres 1
Rapid City 3, Tahoe 2
Sunday’s Games
Orlando at Savannah, 3 p.m.
Savannah at Orlando, ppd
Florida at Norfolk, 3:05 p.m.
Greenville at South Carolina, 3:05 p.m.
Jacksonville at Atlanta, 3:10 p.m.
Kansas City at Tulsa, 4:05 p.m.
Greensboro at Wheeling, 4:10 p.m.
Cincinnati at Fort Wayne, 5:05 p.m.
Indy at Toledo, 5:15 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
No games scheduled
