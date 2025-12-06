All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|20
|16
|3
|1
|0
|33
|71
|43
|Maine
|18
|10
|5
|2
|1
|23
|57
|44
|Trois-Rivieres
|19
|10
|6
|0
|3
|23
|59
|51
|Worcester
|19
|9
|8
|1
|1
|20
|43
|56
|Reading
|20
|9
|9
|2
|0
|20
|54
|58
|Adirondack
|17
|8
|6
|2
|1
|19
|44
|46
|Greensboro
|19
|6
|8
|4
|1
|17
|47
|65
|Norfolk
|18
|5
|11
|2
|0
|12
|45
|67
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|20
|13
|5
|1
|1
|28
|66
|42
|Atlanta
|17
|13
|4
|0
|0
|26
|53
|31
|South Carolina
|20
|12
|7
|1
|0
|25
|58
|58
|Greenville
|18
|8
|8
|2
|0
|18
|47
|47
|Jacksonville
|19
|9
|10
|0
|0
|18
|47
|59
|Savannah
|16
|7
|6
|2
|1
|17
|56
|50
|Orlando
|17
|5
|12
|0
|0
|10
|44
|61
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|18
|13
|4
|1
|0
|27
|62
|38
|Bloomington
|18
|9
|5
|2
|2
|22
|57
|57
|Toledo
|18
|9
|5
|2
|2
|22
|60
|52
|Cincinnati
|19
|10
|8
|1
|0
|21
|63
|71
|Indy
|19
|9
|7
|2
|1
|21
|50
|53
|Iowa
|20
|7
|11
|2
|0
|16
|55
|71
|Kalamazoo
|17
|6
|9
|2
|0
|14
|50
|62
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|22
|13
|7
|2
|0
|28
|73
|73
|Tahoe
|22
|13
|8
|1
|0
|27
|85
|74
|Kansas City
|18
|12
|6
|0
|0
|24
|59
|47
|Rapid City
|20
|9
|9
|2
|0
|20
|64
|62
|Allen
|18
|8
|7
|3
|0
|19
|52
|56
|Wichita
|19
|8
|8
|2
|1
|19
|49
|54
|Utah
|20
|8
|10
|2
|0
|18
|57
|64
|Tulsa
|17
|7
|10
|0
|0
|14
|49
|64
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Adirondack 5, Maine 1
Atlanta 7, Jacksonville 2
Indy 7, Cincinnati 2
Savannah 4, South Carolina 3
Worcester 2, Reading 1
Florida 8, Norfolk 4
Orlando 5, Greenville 2
Wheeling 3, Greensboro 1
Kalamazoo 4, Bloomington 3
Wichita 5, Tulsa 4
Allen 6, Utah 3
Idaho 4, Trois-Rivieres 1
Rapid City 4, Tahoe 1
Saturday’s Games
Adirondack at Maine, 6 p.m.
Greenville at South Carolina, 6:05 p.m.
Atlanta at Jacksonville, 7 p.m.
Cincinnati at Indy, 7 p.m.
Orlando at Savannah, 7 p.m.
Worcester at Reading, 7 p.m.
Florida at Norfolk, 7:05 p.m.
Tulsa at Wichita, 7:05 p.m.
Greensboro at Wheeling, 7:10 p.m.
Fort Wayne at Toledo, 7:15 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.
Utah at Allen, 8:10 p.m.
Trois-Rivieres at Idaho, 9:10 p.m.
Rapid City at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Savannah at Orlando, 3 p.m.
Florida at Norfolk, 3:05 p.m.
Greenville at South Carolina, 3:05 p.m.
Jacksonville at Atlanta, 3:10 p.m.
Kansas City at Tulsa, 4:05 p.m.
Greensboro at Wheeling, 4:10 p.m.
Cincinnati at Fort Wayne, 5:05 p.m.
Indy at Toledo, 5:15 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
