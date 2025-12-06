Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

December 6, 2025, 12:50 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 20 16 3 1 0 33 71 43
Maine 18 10 5 2 1 23 57 44
Trois-Rivieres 19 10 6 0 3 23 59 51
Worcester 19 9 8 1 1 20 43 56
Reading 20 9 9 2 0 20 54 58
Adirondack 17 8 6 2 1 19 44 46
Greensboro 19 6 8 4 1 17 47 65
Norfolk 18 5 11 2 0 12 45 67

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 20 13 5 1 1 28 66 42
Atlanta 17 13 4 0 0 26 53 31
South Carolina 20 12 7 1 0 25 58 58
Greenville 18 8 8 2 0 18 47 47
Jacksonville 19 9 10 0 0 18 47 59
Savannah 16 7 6 2 1 17 56 50
Orlando 17 5 12 0 0 10 44 61

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 18 13 4 1 0 27 62 38
Bloomington 18 9 5 2 2 22 57 57
Toledo 18 9 5 2 2 22 60 52
Cincinnati 19 10 8 1 0 21 63 71
Indy 19 9 7 2 1 21 50 53
Iowa 20 7 11 2 0 16 55 71
Kalamazoo 17 6 9 2 0 14 50 62

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Idaho 22 13 7 2 0 28 73 73
Tahoe 22 13 8 1 0 27 85 74
Kansas City 18 12 6 0 0 24 59 47
Rapid City 20 9 9 2 0 20 64 62
Allen 18 8 7 3 0 19 52 56
Wichita 19 8 8 2 1 19 49 54
Utah 20 8 10 2 0 18 57 64
Tulsa 17 7 10 0 0 14 49 64

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Adirondack 5, Maine 1

Atlanta 7, Jacksonville 2

Indy 7, Cincinnati 2

Savannah 4, South Carolina 3

Worcester 2, Reading 1

Florida 8, Norfolk 4

Orlando 5, Greenville 2

Wheeling 3, Greensboro 1

Kalamazoo 4, Bloomington 3

Wichita 5, Tulsa 4

Allen 6, Utah 3

Idaho 4, Trois-Rivieres 1

Rapid City 4, Tahoe 1

Saturday’s Games

Adirondack at Maine, 6 p.m.

Greenville at South Carolina, 6:05 p.m.

Atlanta at Jacksonville, 7 p.m.

Cincinnati at Indy, 7 p.m.

Orlando at Savannah, 7 p.m.

Worcester at Reading, 7 p.m.

Florida at Norfolk, 7:05 p.m.

Tulsa at Wichita, 7:05 p.m.

Greensboro at Wheeling, 7:10 p.m.

Fort Wayne at Toledo, 7:15 p.m.

Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.

Utah at Allen, 8:10 p.m.

Trois-Rivieres at Idaho, 9:10 p.m.

Rapid City at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Savannah at Orlando, 3 p.m.

Florida at Norfolk, 3:05 p.m.

Greenville at South Carolina, 3:05 p.m.

Jacksonville at Atlanta, 3:10 p.m.

Kansas City at Tulsa, 4:05 p.m.

Greensboro at Wheeling, 4:10 p.m.

Cincinnati at Fort Wayne, 5:05 p.m.

Indy at Toledo, 5:15 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

