All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|19
|15
|3
|1
|0
|31
|68
|42
|Maine
|17
|10
|4
|2
|1
|23
|56
|39
|Trois-Rivieres
|18
|10
|5
|0
|3
|23
|58
|47
|Reading
|19
|9
|8
|2
|0
|20
|53
|56
|Worcester
|18
|8
|8
|1
|1
|18
|41
|55
|Adirondack
|16
|7
|6
|2
|1
|17
|39
|45
|Greensboro
|18
|6
|7
|4
|1
|17
|46
|62
|Norfolk
|17
|5
|10
|2
|0
|12
|41
|59
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|19
|12
|5
|1
|1
|26
|58
|38
|Atlanta
|16
|12
|4
|0
|0
|24
|46
|29
|South Carolina
|19
|12
|7
|0
|0
|24
|55
|54
|Greenville
|17
|8
|7
|2
|0
|18
|45
|42
|Jacksonville
|18
|9
|9
|0
|0
|18
|45
|52
|Savannah
|15
|6
|6
|2
|1
|15
|52
|47
|Orlando
|16
|4
|12
|0
|0
|8
|39
|59
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|18
|13
|4
|1
|0
|27
|62
|38
|Bloomington
|17
|9
|4
|2
|2
|22
|54
|53
|Toledo
|18
|9
|5
|2
|2
|22
|60
|52
|Cincinnati
|18
|10
|7
|1
|0
|21
|61
|64
|Indy
|18
|8
|7
|2
|1
|19
|43
|51
|Iowa
|20
|7
|11
|2
|0
|16
|55
|71
|Kalamazoo
|16
|5
|9
|2
|0
|12
|46
|59
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Tahoe
|21
|13
|7
|1
|0
|27
|84
|70
|Idaho
|21
|12
|7
|2
|0
|26
|69
|72
|Kansas City
|18
|12
|6
|0
|0
|24
|59
|47
|Rapid City
|19
|8
|9
|2
|0
|18
|60
|61
|Utah
|19
|8
|9
|2
|0
|18
|54
|58
|Allen
|17
|7
|7
|3
|0
|17
|46
|53
|Wichita
|18
|7
|8
|2
|1
|17
|44
|50
|Tulsa
|16
|7
|9
|0
|0
|14
|45
|59
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Wednesday’s Games
Bloomington 4, Toledo 3
Allen 3, Utah 2
South Carolina 4, Jacksonville 1
Wheeling 4, Reading 0
Kansas City 4, Iowa 2
Idaho 4, Trois-Rivieres 3
Rapid City 5, Tahoe 2
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Cincinnati at Indy, 7 p.m.
Jacksonville at Atlanta, 7 p.m.
Maine at Adirondack, 7 p.m.
South Carolina at Savannah, 7 p.m.
Worcester at Reading, 7 p.m.
Florida at Norfolk, 7:05 p.m.
Orlando at Greenville, 7:05 p.m.
Greensboro at Wheeling, 7:10 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.
Wichita at Tulsa, 8:05 p.m.
Utah at Allen, 8:10 p.m.
Trois-Rivieres at Idaho, 9:10 p.m.
Rapid City at Tahoe, 10 p.m.
Saturday’s Games
Adirondack at Maine, 6 p.m.
Greenville at South Carolina, 6:05 p.m.
Cincinnati at Indy, 7 p.m.
Jacksonville at Atlanta, 7 p.m.
Orlando at Savannah, 7 p.m.
Worcester at Reading, 7 p.m.
Florida at Norfolk, 7:05 p.m.
Tulsa at Wichita, 7:05 p.m.
Greensboro at Wheeling, 7:10 p.m.
Fort Wayne at Toledo, 7:15 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.
Utah at Allen, 8:10 p.m.
Trois-Rivieres at Idaho, 9:10 p.m.
Rapid City at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Savannah at Orlando, 3 p.m.
Florida at Norfolk, 3:05 p.m.
Greenville at South Carolina, 3:05 p.m.
Jacksonville at Atlanta, 3:10 p.m.
Kansas City at Tulsa, 4:05 p.m.
Greensboro at Wheeling, 4:10 p.m.
Cincinnati at Fort Wayne, 5:05 p.m.
Indy at Toledo, 5:15 p.m.
