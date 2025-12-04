Live Radio
Home » Sports » ECHL Glance

ECHL Glance

The Associated Press

December 4, 2025, 10:12 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 19 15 3 1 0 31 68 42
Maine 17 10 4 2 1 23 56 39
Trois-Rivieres 18 10 5 0 3 23 58 47
Reading 19 9 8 2 0 20 53 56
Worcester 18 8 8 1 1 18 41 55
Adirondack 16 7 6 2 1 17 39 45
Greensboro 18 6 7 4 1 17 46 62
Norfolk 17 5 10 2 0 12 41 59

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 19 12 5 1 1 26 58 38
Atlanta 16 12 4 0 0 24 46 29
South Carolina 19 12 7 0 0 24 55 54
Greenville 17 8 7 2 0 18 45 42
Jacksonville 18 9 9 0 0 18 45 52
Savannah 15 6 6 2 1 15 52 47
Orlando 16 4 12 0 0 8 39 59

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 18 13 4 1 0 27 62 38
Bloomington 17 9 4 2 2 22 54 53
Toledo 18 9 5 2 2 22 60 52
Cincinnati 18 10 7 1 0 21 61 64
Indy 18 8 7 2 1 19 43 51
Iowa 20 7 11 2 0 16 55 71
Kalamazoo 16 5 9 2 0 12 46 59

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Tahoe 21 13 7 1 0 27 84 70
Idaho 21 12 7 2 0 26 69 72
Kansas City 18 12 6 0 0 24 59 47
Rapid City 19 8 9 2 0 18 60 61
Utah 19 8 9 2 0 18 54 58
Allen 17 7 7 3 0 17 46 53
Wichita 18 7 8 2 1 17 44 50
Tulsa 16 7 9 0 0 14 45 59

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Wednesday’s Games

Bloomington 4, Toledo 3

Allen 3, Utah 2

South Carolina 4, Jacksonville 1

Wheeling 4, Reading 0

Kansas City 4, Iowa 2

Idaho 4, Trois-Rivieres 3

Rapid City 5, Tahoe 2

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Cincinnati at Indy, 7 p.m.

Jacksonville at Atlanta, 7 p.m.

Maine at Adirondack, 7 p.m.

South Carolina at Savannah, 7 p.m.

Worcester at Reading, 7 p.m.

Florida at Norfolk, 7:05 p.m.

Orlando at Greenville, 7:05 p.m.

Greensboro at Wheeling, 7:10 p.m.

Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.

Wichita at Tulsa, 8:05 p.m.

Utah at Allen, 8:10 p.m.

Trois-Rivieres at Idaho, 9:10 p.m.

Rapid City at Tahoe, 10 p.m.

Saturday’s Games

Adirondack at Maine, 6 p.m.

Greenville at South Carolina, 6:05 p.m.

Cincinnati at Indy, 7 p.m.

Jacksonville at Atlanta, 7 p.m.

Orlando at Savannah, 7 p.m.

Worcester at Reading, 7 p.m.

Florida at Norfolk, 7:05 p.m.

Tulsa at Wichita, 7:05 p.m.

Greensboro at Wheeling, 7:10 p.m.

Fort Wayne at Toledo, 7:15 p.m.

Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.

Utah at Allen, 8:10 p.m.

Trois-Rivieres at Idaho, 9:10 p.m.

Rapid City at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Savannah at Orlando, 3 p.m.

Florida at Norfolk, 3:05 p.m.

Greenville at South Carolina, 3:05 p.m.

Jacksonville at Atlanta, 3:10 p.m.

Kansas City at Tulsa, 4:05 p.m.

Greensboro at Wheeling, 4:10 p.m.

Cincinnati at Fort Wayne, 5:05 p.m.

Indy at Toledo, 5:15 p.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up