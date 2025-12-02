All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|18
|14
|3
|1
|0
|29
|64
|42
|Maine
|17
|10
|4
|2
|1
|23
|56
|39
|Trois-Rivieres
|17
|10
|5
|0
|2
|22
|55
|43
|Reading
|18
|9
|7
|2
|0
|20
|53
|52
|Worcester
|18
|8
|8
|1
|1
|18
|41
|55
|Adirondack
|16
|7
|6
|2
|1
|17
|39
|45
|Greensboro
|18
|6
|7
|4
|1
|17
|46
|62
|Norfolk
|17
|5
|10
|2
|0
|12
|41
|59
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|19
|12
|5
|1
|1
|26
|58
|38
|Atlanta
|16
|12
|4
|0
|0
|24
|46
|29
|South Carolina
|18
|11
|7
|0
|0
|22
|51
|53
|Jacksonville
|17
|9
|8
|0
|0
|18
|44
|48
|Greenville
|17
|8
|7
|2
|0
|18
|45
|42
|Savannah
|15
|6
|6
|2
|1
|15
|52
|47
|Orlando
|16
|4
|12
|0
|0
|8
|39
|59
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|18
|13
|4
|1
|0
|27
|62
|38
|Toledo
|17
|9
|5
|1
|2
|21
|57
|48
|Cincinnati
|18
|10
|7
|1
|0
|21
|61
|64
|Bloomington
|16
|8
|4
|2
|2
|20
|50
|50
|Indy
|18
|8
|7
|2
|1
|19
|43
|51
|Iowa
|19
|7
|10
|2
|0
|16
|53
|67
|Kalamazoo
|16
|5
|9
|2
|0
|12
|46
|59
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Tahoe
|20
|13
|6
|1
|0
|27
|82
|65
|Idaho
|20
|11
|7
|2
|0
|24
|65
|69
|Kansas City
|17
|11
|6
|0
|0
|22
|55
|45
|Utah
|18
|8
|8
|2
|0
|18
|52
|55
|Wichita
|18
|7
|8
|2
|1
|17
|44
|50
|Rapid City
|18
|7
|9
|2
|0
|16
|55
|59
|Allen
|16
|6
|7
|3
|0
|15
|43
|51
|Tulsa
|16
|7
|9
|0
|0
|14
|45
|59
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
No games scheduled
Wednesday’s Games
Bloomington at Toledo, 10:35 a.m.
Utah at Allen, 11:30 a.m.
South Carolina at Jacksonville, 7 p.m.
Wheeling at Reading, 7 p.m.
Iowa at Kansas City, 8:05 p.m.
Trois-Rivieres at Idaho, 9:10 p.m.
Rapid City at Tahoe, 10 p.m.
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Cincinnati at Indy, 7 p.m.
Jacksonville at Atlanta, 7 p.m.
Maine at Adirondack, 7 p.m.
South Carolina at Savannah, 7 p.m.
Worcester at Reading, 7 p.m.
Florida at Norfolk, 7:05 p.m.
Orlando at Greenville, 7:05 p.m.
Greensboro at Wheeling, 7:10 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.
Wichita at Tulsa, 8:05 p.m.
Utah at Allen, 8:10 p.m.
Trois-Rivieres at Idaho, 9:10 p.m.
Rapid City at Tahoe, 10 p.m.
