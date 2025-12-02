Live Radio
Home » Sports » ECHL Glance

ECHL Glance

The Associated Press

December 2, 2025, 10:12 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 18 14 3 1 0 29 64 42
Maine 17 10 4 2 1 23 56 39
Trois-Rivieres 17 10 5 0 2 22 55 43
Reading 18 9 7 2 0 20 53 52
Worcester 18 8 8 1 1 18 41 55
Adirondack 16 7 6 2 1 17 39 45
Greensboro 18 6 7 4 1 17 46 62
Norfolk 17 5 10 2 0 12 41 59

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 19 12 5 1 1 26 58 38
Atlanta 16 12 4 0 0 24 46 29
South Carolina 18 11 7 0 0 22 51 53
Jacksonville 17 9 8 0 0 18 44 48
Greenville 17 8 7 2 0 18 45 42
Savannah 15 6 6 2 1 15 52 47
Orlando 16 4 12 0 0 8 39 59

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 18 13 4 1 0 27 62 38
Toledo 17 9 5 1 2 21 57 48
Cincinnati 18 10 7 1 0 21 61 64
Bloomington 16 8 4 2 2 20 50 50
Indy 18 8 7 2 1 19 43 51
Iowa 19 7 10 2 0 16 53 67
Kalamazoo 16 5 9 2 0 12 46 59

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Tahoe 20 13 6 1 0 27 82 65
Idaho 20 11 7 2 0 24 65 69
Kansas City 17 11 6 0 0 22 55 45
Utah 18 8 8 2 0 18 52 55
Wichita 18 7 8 2 1 17 44 50
Rapid City 18 7 9 2 0 16 55 59
Allen 16 6 7 3 0 15 43 51
Tulsa 16 7 9 0 0 14 45 59

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

Bloomington at Toledo, 10:35 a.m.

Utah at Allen, 11:30 a.m.

South Carolina at Jacksonville, 7 p.m.

Wheeling at Reading, 7 p.m.

Iowa at Kansas City, 8:05 p.m.

Trois-Rivieres at Idaho, 9:10 p.m.

Rapid City at Tahoe, 10 p.m.

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Cincinnati at Indy, 7 p.m.

Jacksonville at Atlanta, 7 p.m.

Maine at Adirondack, 7 p.m.

South Carolina at Savannah, 7 p.m.

Worcester at Reading, 7 p.m.

Florida at Norfolk, 7:05 p.m.

Orlando at Greenville, 7:05 p.m.

Greensboro at Wheeling, 7:10 p.m.

Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.

Wichita at Tulsa, 8:05 p.m.

Utah at Allen, 8:10 p.m.

Trois-Rivieres at Idaho, 9:10 p.m.

Rapid City at Tahoe, 10 p.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

