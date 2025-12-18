DP World Tour Championship Scores

Thursday
At Earth Course
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $10 million
Yardage: 7,706; Par: 72
First Round
|Michael Kim, United States
|33-31—64
|Tommy Fleetwood, England
|34-31—65
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|33-33—66
|Thriston Lawrence, South Africa
|32-34—66
|Andy Sullivan, England
|33-33—66
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|35-32—67
|Daniel Hillier, New Zealand
|33-34—67
|Brandon Robinson-Thompson, England
|33-34—67
|Laurie Canter, England
|32-36—68
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|32-36—68
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|36-32—68
|Justin Rose, England
|34-34—68
|Alex Noren, Sweden
|36-32—68
|Grant Forrest, Scotland
|33-35—68
|Daniel Brown, England
|35-33—68
|Matthew Jordan, England
|34-34—68
|Shane Lowry, Ireland
|32-36—68
|Matt Fitzpatrick, England
|32-37—69
|Robert MacIntyre, Scotland
|34-35—69
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|35-34—69
|Connor Syme, Scotland
|35-34—69
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|37-33—70
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|34-36—70
|Tyrrell Hatton, England
|34-36—70
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|36-34—70
|Keita Nakajima, Japan
|36-34—70
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|35-35—70
|Ewen Ferguson, Scotland
|36-34—70
|Jorge Campillo, Spain
|36-34—70
|Kazuma Kobori, New Zealand
|35-35—70
|Nacho Elvira, Spain
|36-34—70
|John Parry, England
|33-38—71
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|35-36—71
|Marcus Armitage, England
|36-35—71
|Joost Luiten, Netherlands
|37-34—71
|Johannes Veerman, United States
|35-37—72
|Oliver Lindell, Finland
|35-37—72
|Patrick Reed, United States
|36-36—72
|Calum Hill, Scotland
|34-38—72
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-37—72
|Richard Mansell, England
|36-36—72
|Ludvig Aberg, Sweden
|36-36—72
|Adrien Saddier, France
|38-35—73
|Aaron Rai, England
|38-35—73
|Martin Couvra, France
|38-35—73
|Hao-Tong Li, China
|38-36—74
|Marco Penge, England
|36-38—74
|Kristoffer Reitan, Norway
|38-36—74
|Elvis Smylie, Australia
|39-35—74
|Shaun Norris, South Africa
|37-37—74
|Jordan L. Smith, England
|35-40—75
|Joakim Lagergren, Sweden
|37-38—75
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.