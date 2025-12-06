Live Radio
Crown Australian Open Scores

The Associated Press

December 6, 2025, 7:03 PM

Saturday

At Royal Melbourne Golf Club

Melbourne, Australia

Purse: $1.3 million

Yardage: 7,086; Par: 71

Third Round

Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 67-66-66—199
Si Woo Kim, South Korea 70-66-65—201
Carlos Ortiz, Mexico 65-70-66—201
Cameron Smith, Australia 70-65-66—201
Josele Ballester, Spain 69-68-65—202
Daniel Hillier, New Zealand 68-68-67—203
Min Woo Lee, Australia 69-65-69—203
Adam Scott, Australia 69-66-68—203
Wenyi Ding, China 71-65-68—204
Lucas Herbert, Australia 75-65-65—205
Caleb Surratt, United States 70-66-69—205
Jack Buchanan, Australia 70-72-64—206
Jake McLeod, Australia 70-69-67—206
Elvis Smylie, Australia 65-72-69—206
Michael Hollick, South Africa 69-69-69—207
Abraham Ancer, Mexico 70-70-67—207
Davis Bryant, United States 71-67-69—207
Greg Chalmers, Australia 73-66-68—207
Ryan Fox, New Zealand 65-71-71—207
Ryo Hisatsune, Japan 71-70-66—207
Marc Leishman, Australia 70-69-68—207
Wade Ormsby, Australia 68-69-70—207
Daniel Rodrigues, Portugal 69-64-74—207
Rory McIlroy, Northern Ireland 72-68-68—208
Bernd Wiesberger, Austria 70-68-70—208
Ben Henkel, Australia 70-71-67—208
Stefano Mazzoli, Italy 69-71-68—208
Matthew McCarty, United States 70-69-69—208
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-67-73—209
Aaron Cockerill, Canada 74-68-67—209
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-69-68—209
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 71-65-73—209
Jack Senior, England 72-70-67—209
Daniel Young, Scotland 72-67-70—209
Cameron Adam, Scotland 67-74-68—209
Richard Green, Australia 69-70-70—209
Sean Crocker, United States 70-71-69—210
Sebastian Munoz, Colombia 69-72-69—210
Tom Vaillant, France 73-67-70—210
Ugo Coussaud, France 72-69-69—210
Austin Bautista, Australia 72-70-69—211
Clement Charmasson, France 67-70-74—211
Rocco Repetto Taylor, Spain 71-70-70—211
Jason Scrivener, Australia 73-67-71—211
Nick Voke, New Zealand 71-70-70—211
Steve Allan, Australia 73-68-70—211
Jordan Gumberg, United States 73-69-69—211
Tyler Hodge, New Zealand 72-68-71—211
Haydn Barron, Australia 72-69-70—211
Curtis Luck, Australia 69-73-70—212
Connor McKinney, Australia 73-68-71—212
Geoff Ogilvy, Australia 71-71-70—212
Cameron John, Australia 72-70-71—213
Joel Girrbach, Switzerland 74-68-71—213
Kerry Mountcastle, New Zealand 72-70-71—213
Nathan Barbieri, Australia 72-70-71—213
Cameron Davis, Australia 69-69-75—213
Quim Vidal, Spain 71-70-72—213
Kaito Sato, Japan 72-69-72—213
Tapio Pulkkanen, Finland 74-66-74—214
Brett Rumford, Australia 71-70-73—214
Alex Fitzpatrick, England 74-68-72—214
David Law, Scotland 73-68-73—214
James Morrison, England 69-71-74—214
Robin Williams, South Africa 70-71-74—215
Romain Langasque, France 72-69-74—215
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 69-73-73—215
Jediah Morgan, Australia 70-71-74—215
James Marchesani, Australia 70-72-74—216
Tobias Jonsson, Sweden 73-69-75—217
Yannik Paul, Germany 74-67-77—218
Corey Lamb, Australia 68-74-76—218
Stephen Leaney, Australia 68-72-79—219
John Senden, Australia 69-73-79—221

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

