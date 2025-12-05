Live Radio
Crown Australian Open Scores

The Associated Press

December 5, 2025, 7:10 PM

Friday

At Royal Melbourne Golf Club

Melbourne, Australia

Purse: $1.3 million

Yardage: 7,086; Par: 71

Second Round

Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 67-66—133
Daniel Rodrigues, Portugal 69-64—133
Min Woo Lee, Australia 69-65—134
Carlos Ortiz, Mexico 65-70—135
Adam Scott, Australia 69-66—135
Cameron Smith, Australia 70-65—135
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 71-65—136
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-67—136
Wenyi Ding, China 71-65—136
Ryan Fox, New Zealand 65-71—136
Daniel Hillier, New Zealand 68-68—136
Si Woo Kim, South Korea 70-66—136
Caleb Surratt, United States 70-66—136
Josele Ballester, Spain 69-68—137
Clement Charmasson, France 67-70—137
Wade Ormsby, Australia 68-69—137
Elvis Smylie, Australia 65-72—137
Davis Bryant, United States 71-67—138
Cameron Davis, Australia 69-69—138
Michael Hollick, South Africa 69-69—138
Bernd Wiesberger, Austria 70-68—138
Greg Chalmers, Australia 73-66—139
Marc Leishman, Australia 70-69—139
Richard Green, Australia 69-70—139
Matthew McCarty, United States 70-69—139
Jake McLeod, Australia 70-69—139
Daniel Young, Scotland 72-67—139
Lucas Herbert, Australia 75-65—140
James Morrison, England 69-71—140
Abraham Ancer, Mexico 70-70—140
Tyler Hodge, New Zealand 72-68—140
Stefano Mazzoli, Italy 69-71—140
Tapio Pulkkanen, Finland 74-66—140
Jason Scrivener, Australia 73-67—140
Rory McIlroy, Northern Ireland 72-68—140
Tom Vaillant, France 73-67—140
Stephen Leaney, Australia 68-72—140
Cameron Adam, Scotland 67-74—141
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-69—141
Ben Henkel, Australia 70-71—141
Haydn Barron, Australia 72-69—141
Ugo Coussaud, France 72-69—141
Sean Crocker, United States 70-71—141
Steve Allan, Australia 73-68—141
Ryo Hisatsune, Japan 71-70—141
Connor McKinney, Australia 73-68—141
Sebastian Munoz, Colombia 69-72—141
Kaito Sato, Japan 72-69—141
Nick Voke, New Zealand 71-70—141
Robin Williams, South Africa 70-71—141
David Law, Scotland 73-68—141
Rocco Repetto Taylor, Spain 71-70—141
Quim Vidal, Spain 71-70—141
Romain Langasque, France 72-69—141
Jediah Morgan, Australia 70-71—141
Yannik Paul, Germany 74-67—141
Brett Rumford, Australia 71-70—141
Jack Buchanan, Australia 70-72—142
Aaron Cockerill, Canada 74-68—142
Jordan Gumberg, United States 73-69—142
Cameron John, Australia 72-70—142
Jack Senior, England 72-70—142
Austin Bautista, Australia 72-70—142
Curtis Luck, Australia 69-73—142
Geoff Ogilvy, Australia 71-71—142
Alex Fitzpatrick, England 74-68—142
Joel Girrbach, Switzerland 74-68—142
Kerry Mountcastle, New Zealand 72-70—142
Nathan Barbieri, Australia 72-70—142
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 69-73—142
Tobias Jonsson, Sweden 73-69—142
James Marchesani, Australia 70-72—142
Corey Lamb, Australia 68-74—142
John Senden, Australia 69-73—142

Missed Cut

Sam Bairstow, England 75-68—143
Lachlan Barker, Australia 73-70—143
Joshua Berry, England 71-72—143
Rafael Campos, Puerto Rico 72-71—143
Quinnton Croker, Australia 73-70—143
Gregorio De Leo, Italy 71-72—143
Daniel Gale, Australia 73-70—143
Ricardo Gouveia, Portugal 74-69—143
Jye Halls, Australia 71-72—143
Brendan Jones, Australia 71-72—143
Sadom Kaewkanjana, Thailand 71-72—143
Hunter Logan, United States 70-73—143
Renato Paratore, Italy 73-70—143
Shubhankar Sharma, India 73-70—143
Jack Thompson, Australia 73-70—143
Mike Toorop, Netherlands 78-65—143
Brady Watt, Australia 73-70—143
Andrew Campbell, Australia 73-71—144
Will Florimo, Australia 72-72—144
Jack Munro, Australia 73-71—144
Ryan Peake, Australia 73-71—144
Eddie Pepperell, England 68-76—144
David Puig, Spain 74-70—144
Jasper Stubbs, Australia 75-69—144
Fabrizio Zanotti, Paraguay 73-71—144
Matthew Baldwin, England 74-71—145
Nicolas Colsaerts, Belgium 73-72—145
Jordan Doull, Australia 74-71—145
Andrew Evans, Australia 75-70—145
Matthew Griffin, Australia 72-73—145
Nathan Kimsey, England 72-73—145
Kazuma Kobori, New Zealand 75-70—145
Ollie Marsh, Australia 73-72—145
Siddharth Nadimpalli, Australia 76-69—145
Blake Proverbs, Australia 71-74—145
Clement Sordet, France 75-70—145
Jimmy Zheng, New Zealand 72-73—145
Adam Bland, Australia 75-71—146
Ben Eccles, Australia 73-73—146
Jeffrey Guan, Australia 75-71—146
Charley Hoffman, United States 73-73—146
Andrew Johnston, England 73-73—146
Jason Norris, Australia 74-72—146
Freddy Schott, Germany 77-69—146
Lincoln Tighe, Australia 76-70—146
Adri Arnaus, Spain 73-74—147
Filippo Celli, Italy 74-73—147
David Micheluzzi, Australia 73-74—147
Harry Takis, Australia 70-77—147
Karl Vilips, Australia 74-73—147
Oliver Bekker, South Africa 75-73—148
Phoenix Campbell, Australia 77-71—148
Brad Kennedy, Australia 77-71—148
Anthony Quayle, Australia 76-72—148
Maximilian Steinlechner, Austria 78-70—148
James Conran, Australia 81-68—149
Dylan Gardner, Australia 75-74—149
Matt Jones, Australia 74-75—149
Peter Lonard, Australia 77-72—149
Andrew Martin, Australia 78-71—149
Joaquin Niemann, Chile 73-76—149
Jye Pickin, Australia 78-71—149
Ryan Van Velzen, South Africa 76-73—149
Michael Wright, Australia 77-72—149
Andres Gallegos, Argentina 77-73—150
Josh Geary, New Zealand 73-77—150
Jack Yule, England 76-74—150
Jak Carter, Australia 73-78—151
Simon Hawkes, Australia 75-76—151
Matias Sanchez, Australia 78-73—151
Andreas Halvorsen, Norway 75-77—152
Pongsapak Laopakdee, Thailand 79-73—152
Christopher Malec, United States 76-76—152
Alex Simpson, Australia 72-80—152
Blake Phillips, Australia 76-77—153
Christopher Wood, Australia 74-79—153
Harrison Crowe, Australia 82-72—154
Tim Hart, Australia 79-75—154
Danny Willett, England 79-75—154
Jay Mackenzie, Australia 75-80—155
William Bruyeres, Australia 82-74—156
Rod Pampling, Australia 81-77—158

