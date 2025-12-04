Live Radio
Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player Par Scores

The Associated Press

December 4, 2025, 9:21 AM

Thursday

At Gary Player Country Club

Sun City, South Africa

Purse: $6 million

Yardage: 7,885; Par: 72

First Round

Kristoffer Reitan, Norway 31-32—63 -9
Marcus Armitage, England 35-31—66 -6
Adrien Saddier, France 32-34—66 -6
Jesper Svensson, Sweden 31-35—66 -6
Thomas Detry, Belgium 36-32—68 -4
Julien Guerrier, France 33-35—68 -4
Garrick Higgo, South Africa 35-33—68 -4
Hao-Tong Li, China 32-36—68 -4
Tom McKibbin, Northern Ireland 35-33—68 -4
Shaun Norris, South Africa 36-32—68 -4
Dan Bradbury, England 32-37—69 -3
Jorge Campillo, Spain 35-34—69 -3
Ewen Ferguson, Scotland 34-35—69 -3
Viktor Hovland, Norway 35-34—69 -3
Thriston Lawrence, South Africa 38-31—69 -3
Junghwan Lee, South Korea 33-36—69 -3
Oliver Lindell, Finland 33-36—69 -3
Niklas Norgaard Moller, Denmark 33-36—69 -3
Aldrich Potgieter, South Africa 34-35—69 -3
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 34-36—70 -2
Alejandro Del Rey, Spain 35-35—70 -2
Jayden Trey Schaper, South Africa 36-34—70 -2
Andy Sullivan, England 36-34—70 -2
Nick Taylor, Canada 36-34—70 -2
Daniel Van Tonder, South Africa 35-35—70 -2
Grant Forrest, Scotland 35-36—71 -1
Ryggs Johnston, United States 34-37—71 -1
Joakim Lagergren, Sweden 35-36—71 -1
Thorbjorn Olesen, Denmark 36-35—71 -1
Connor Syme, Scotland 37-34—71 -1
Rikuya Hoshino, Japan 35-37—72 E
Christo Lamprecht, South Africa 37-35—72 E
Pablo Larrazabal, Spain 38-34—72 E
Joost Luiten, Netherlands 34-38—72 E
Matteo Manassero, Italy 35-37—72 E
Richard Mansell, England 36-36—72 E
Francesco Molinari, Italy 35-37—72 E
John Parry, England 35-37—72 E
Marco Penge, England 36-36—72 E
Yurav Premlall, South Africa 36-36—72 E
Angel Ayora Fanegas, Spain 36-37—73 +1
Laurie Canter, England 36-37—73 +1
Martin Couvra, France 36-37—73 +1
Yuto Katsuragawa, Japan 38-35—73 +1
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 36-37—73 +1
David Ravetto, France 35-38—73 +1
Antoine Rozner, France 34-39—73 +1
Jordan L. Smith, England 36-37—73 +1
Darius Van Driel, Netherlands 35-38—73 +1
Nacho Elvira, Spain 35-39—74 +2
Angel Hidalgo, Spain 38-36—74 +2
Adrian Meronk, Poland 38-36—74 +2
Dylan Naidoo, South Africa 36-38—74 +2
Jacques Kruyswijk, South Africa 37-38—75 +3
Marcel Siem, Germany 39-36—75 +3
Ockie Strydom, South Africa 37-38—75 +3
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 40-35—75 +3
Will Zalatoris, United States 39-36—75 +3
Frederic Lacroix, France 34-42—76 +4
Jacob Skov Olesen, Denmark 38-38—76 +4
Dylan Frittelli, South Africa 38-39—77 +5
Calum Hill, Scotland 34-43—77 +5
Guido Migliozzi, Italy 37-40—77 +5
Paul Waring, England 37-42—79 +7
Johannes Veerman, United States 40-40—80 +8
Daniel Gavins, England 40-41—81 +9

