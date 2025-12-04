Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player Par Scores

Thursday
At Gary Player Country Club
Sun City, South Africa
Purse: $6 million
Yardage: 7,885; Par: 72
First Round
|Kristoffer Reitan, Norway
|31-32—63
|-9
|Marcus Armitage, England
|35-31—66
|-6
|Adrien Saddier, France
|32-34—66
|-6
|Jesper Svensson, Sweden
|31-35—66
|-6
|Thomas Detry, Belgium
|36-32—68
|-4
|Julien Guerrier, France
|33-35—68
|-4
|Garrick Higgo, South Africa
|35-33—68
|-4
|Hao-Tong Li, China
|32-36—68
|-4
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|35-33—68
|-4
|Shaun Norris, South Africa
|36-32—68
|-4
|Dan Bradbury, England
|32-37—69
|-3
|Jorge Campillo, Spain
|35-34—69
|-3
|Ewen Ferguson, Scotland
|34-35—69
|-3
|Viktor Hovland, Norway
|35-34—69
|-3
|Thriston Lawrence, South Africa
|38-31—69
|-3
|Junghwan Lee, South Korea
|33-36—69
|-3
|Oliver Lindell, Finland
|33-36—69
|-3
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|33-36—69
|-3
|Aldrich Potgieter, South Africa
|34-35—69
|-3
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|34-36—70
|-2
|Alejandro Del Rey, Spain
|35-35—70
|-2
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|36-34—70
|-2
|Andy Sullivan, England
|36-34—70
|-2
|Nick Taylor, Canada
|36-34—70
|-2
|Daniel Van Tonder, South Africa
|35-35—70
|-2
|Grant Forrest, Scotland
|35-36—71
|-1
|Ryggs Johnston, United States
|34-37—71
|-1
|Joakim Lagergren, Sweden
|35-36—71
|-1
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|36-35—71
|-1
|Connor Syme, Scotland
|37-34—71
|-1
|Rikuya Hoshino, Japan
|35-37—72
|E
|Christo Lamprecht, South Africa
|37-35—72
|E
|Pablo Larrazabal, Spain
|38-34—72
|E
|Joost Luiten, Netherlands
|34-38—72
|E
|Matteo Manassero, Italy
|35-37—72
|E
|Richard Mansell, England
|36-36—72
|E
|Francesco Molinari, Italy
|35-37—72
|E
|John Parry, England
|35-37—72
|E
|Marco Penge, England
|36-36—72
|E
|Yurav Premlall, South Africa
|36-36—72
|E
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|36-37—73
|+1
|Laurie Canter, England
|36-37—73
|+1
|Martin Couvra, France
|36-37—73
|+1
|Yuto Katsuragawa, Japan
|38-35—73
|+1
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|36-37—73
|+1
|David Ravetto, France
|35-38—73
|+1
|Antoine Rozner, France
|34-39—73
|+1
|Jordan L. Smith, England
|36-37—73
|+1
|Darius Van Driel, Netherlands
|35-38—73
|+1
|Nacho Elvira, Spain
|35-39—74
|+2
|Angel Hidalgo, Spain
|38-36—74
|+2
|Adrian Meronk, Poland
|38-36—74
|+2
|Dylan Naidoo, South Africa
|36-38—74
|+2
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|37-38—75
|+3
|Marcel Siem, Germany
|39-36—75
|+3
|Ockie Strydom, South Africa
|37-38—75
|+3
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|40-35—75
|+3
|Will Zalatoris, United States
|39-36—75
|+3
|Frederic Lacroix, France
|34-42—76
|+4
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|38-38—76
|+4
|Dylan Frittelli, South Africa
|38-39—77
|+5
|Calum Hill, Scotland
|34-43—77
|+5
|Guido Migliozzi, Italy
|37-40—77
|+5
|Paul Waring, England
|37-42—79
|+7
|Johannes Veerman, United States
|40-40—80
|+8
|Daniel Gavins, England
|40-41—81
|+9
