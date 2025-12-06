Crown Australian Open Par Scores

Saturday
At Royal Melbourne Golf Club
Melbourne, Australia
Purse: $1.3 million
Yardage: 7,086; Par: 71
Third Round
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|67-66-66—199
|-14
|Si Woo Kim, South Korea
|70-66-65—201
|-12
|Carlos Ortiz, Mexico
|65-70-66—201
|-12
|Cameron Smith, Australia
|70-65-66—201
|-12
|Josele Ballester, Spain
|69-68-65—202
|-11
|Daniel Hillier, New Zealand
|68-68-67—203
|-10
|Min Woo Lee, Australia
|69-65-69—203
|-10
|Adam Scott, Australia
|69-66-68—203
|-10
|Wenyi Ding, China
|71-65-68—204
|-9
|Lucas Herbert, Australia
|75-65-65—205
|-8
|Caleb Surratt, United States
|70-66-69—205
|-8
|Jack Buchanan, Australia
|70-72-64—206
|-7
|Jake McLeod, Australia
|70-69-67—206
|-7
|Elvis Smylie, Australia
|65-72-69—206
|-7
|Michael Hollick, South Africa
|69-69-69—207
|-6
|Abraham Ancer, Mexico
|70-70-67—207
|-6
|Davis Bryant, United States
|71-67-69—207
|-6
|Greg Chalmers, Australia
|73-66-68—207
|-6
|Ryan Fox, New Zealand
|65-71-71—207
|-6
|Ryo Hisatsune, Japan
|71-70-66—207
|-6
|Marc Leishman, Australia
|70-69-68—207
|-6
|Wade Ormsby, Australia
|68-69-70—207
|-6
|Daniel Rodrigues, Portugal
|69-64-74—207
|-6
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|72-68-68—208
|-5
|Bernd Wiesberger, Austria
|70-68-70—208
|-5
|Ben Henkel, Australia
|70-71-67—208
|-5
|Stefano Mazzoli, Italy
|69-71-68—208
|-5
|Matthew McCarty, United States
|70-69-69—208
|-5
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-67-73—209
|-4
|Aaron Cockerill, Canada
|74-68-67—209
|-4
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|72-69-68—209
|-4
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|71-65-73—209
|-4
|Jack Senior, England
|72-70-67—209
|-4
|Daniel Young, Scotland
|72-67-70—209
|-4
|Cameron Adam, Scotland
|67-74-68—209
|-4
|Richard Green, Australia
|69-70-70—209
|-4
|Sean Crocker, United States
|70-71-69—210
|-3
|Sebastian Munoz, Colombia
|69-72-69—210
|-3
|Tom Vaillant, France
|73-67-70—210
|-3
|Ugo Coussaud, France
|72-69-69—210
|-3
|Austin Bautista, Australia
|72-70-69—211
|-2
|Clement Charmasson, France
|67-70-74—211
|-2
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|71-70-70—211
|-2
|Jason Scrivener, Australia
|73-67-71—211
|-2
|Nick Voke, New Zealand
|71-70-70—211
|-2
|Steve Allan, Australia
|73-68-70—211
|-2
|Jordan Gumberg, United States
|73-69-69—211
|-2
|Tyler Hodge, New Zealand
|72-68-71—211
|-2
|Haydn Barron, Australia
|72-69-70—211
|-2
|Curtis Luck, Australia
|69-73-70—212
|-1
|Connor McKinney, Australia
|73-68-71—212
|-1
|Geoff Ogilvy, Australia
|71-71-70—212
|-1
|Cameron John, Australia
|72-70-71—213
|E
|Joel Girrbach, Switzerland
|74-68-71—213
|E
|Kerry Mountcastle, New Zealand
|72-70-71—213
|E
|Nathan Barbieri, Australia
|72-70-71—213
|E
|Cameron Davis, Australia
|69-69-75—213
|E
|Quim Vidal, Spain
|71-70-72—213
|E
|Kaito Sato, Japan
|72-69-72—213
|E
|Tapio Pulkkanen, Finland
|74-66-74—214
|+1
|Brett Rumford, Australia
|71-70-73—214
|+1
|Alex Fitzpatrick, England
|74-68-72—214
|+1
|David Law, Scotland
|73-68-73—214
|+1
|James Morrison, England
|69-71-74—214
|+1
|Robin Williams, South Africa
|70-71-74—215
|+2
|Romain Langasque, France
|72-69-74—215
|+2
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|69-73-73—215
|+2
|Jediah Morgan, Australia
|70-71-74—215
|+2
|James Marchesani, Australia
|70-72-74—216
|+3
|Tobias Jonsson, Sweden
|73-69-75—217
|+4
|Yannik Paul, Germany
|74-67-77—218
|+5
|Corey Lamb, Australia
|68-74-76—218
|+5
|Stephen Leaney, Australia
|68-72-79—219
|+6
|John Senden, Australia
|69-73-79—221
|+8
