Crown Australian Open Par Scores

The Associated Press

December 6, 2025, 7:03 PM

Saturday

At Royal Melbourne Golf Club

Melbourne, Australia

Purse: $1.3 million

Yardage: 7,086; Par: 71

Third Round

Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 67-66-66—199 -14
Si Woo Kim, South Korea 70-66-65—201 -12
Carlos Ortiz, Mexico 65-70-66—201 -12
Cameron Smith, Australia 70-65-66—201 -12
Josele Ballester, Spain 69-68-65—202 -11
Daniel Hillier, New Zealand 68-68-67—203 -10
Min Woo Lee, Australia 69-65-69—203 -10
Adam Scott, Australia 69-66-68—203 -10
Wenyi Ding, China 71-65-68—204 -9
Lucas Herbert, Australia 75-65-65—205 -8
Caleb Surratt, United States 70-66-69—205 -8
Jack Buchanan, Australia 70-72-64—206 -7
Jake McLeod, Australia 70-69-67—206 -7
Elvis Smylie, Australia 65-72-69—206 -7
Michael Hollick, South Africa 69-69-69—207 -6
Abraham Ancer, Mexico 70-70-67—207 -6
Davis Bryant, United States 71-67-69—207 -6
Greg Chalmers, Australia 73-66-68—207 -6
Ryan Fox, New Zealand 65-71-71—207 -6
Ryo Hisatsune, Japan 71-70-66—207 -6
Marc Leishman, Australia 70-69-68—207 -6
Wade Ormsby, Australia 68-69-70—207 -6
Daniel Rodrigues, Portugal 69-64-74—207 -6
Rory McIlroy, Northern Ireland 72-68-68—208 -5
Bernd Wiesberger, Austria 70-68-70—208 -5
Ben Henkel, Australia 70-71-67—208 -5
Stefano Mazzoli, Italy 69-71-68—208 -5
Matthew McCarty, United States 70-69-69—208 -5
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-67-73—209 -4
Aaron Cockerill, Canada 74-68-67—209 -4
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-69-68—209 -4
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 71-65-73—209 -4
Jack Senior, England 72-70-67—209 -4
Daniel Young, Scotland 72-67-70—209 -4
Cameron Adam, Scotland 67-74-68—209 -4
Richard Green, Australia 69-70-70—209 -4
Sean Crocker, United States 70-71-69—210 -3
Sebastian Munoz, Colombia 69-72-69—210 -3
Tom Vaillant, France 73-67-70—210 -3
Ugo Coussaud, France 72-69-69—210 -3
Austin Bautista, Australia 72-70-69—211 -2
Clement Charmasson, France 67-70-74—211 -2
Rocco Repetto Taylor, Spain 71-70-70—211 -2
Jason Scrivener, Australia 73-67-71—211 -2
Nick Voke, New Zealand 71-70-70—211 -2
Steve Allan, Australia 73-68-70—211 -2
Jordan Gumberg, United States 73-69-69—211 -2
Tyler Hodge, New Zealand 72-68-71—211 -2
Haydn Barron, Australia 72-69-70—211 -2
Curtis Luck, Australia 69-73-70—212 -1
Connor McKinney, Australia 73-68-71—212 -1
Geoff Ogilvy, Australia 71-71-70—212 -1
Cameron John, Australia 72-70-71—213 E
Joel Girrbach, Switzerland 74-68-71—213 E
Kerry Mountcastle, New Zealand 72-70-71—213 E
Nathan Barbieri, Australia 72-70-71—213 E
Cameron Davis, Australia 69-69-75—213 E
Quim Vidal, Spain 71-70-72—213 E
Kaito Sato, Japan 72-69-72—213 E
Tapio Pulkkanen, Finland 74-66-74—214 +1
Brett Rumford, Australia 71-70-73—214 +1
Alex Fitzpatrick, England 74-68-72—214 +1
David Law, Scotland 73-68-73—214 +1
James Morrison, England 69-71-74—214 +1
Robin Williams, South Africa 70-71-74—215 +2
Romain Langasque, France 72-69-74—215 +2
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 69-73-73—215 +2
Jediah Morgan, Australia 70-71-74—215 +2
James Marchesani, Australia 70-72-74—216 +3
Tobias Jonsson, Sweden 73-69-75—217 +4
Yannik Paul, Germany 74-67-77—218 +5
Corey Lamb, Australia 68-74-76—218 +5
Stephen Leaney, Australia 68-72-79—219 +6
John Senden, Australia 69-73-79—221 +8

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

