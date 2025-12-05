Crown Australian Open Par Scores

Friday At Royal Melbourne Golf Club Melbourne, Australia Purse: $1.3 million Yardage: 7,086; Par: 71 Second Round Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark…
Friday
At Royal Melbourne Golf Club
Melbourne, Australia
Purse: $1.3 million
Yardage: 7,086; Par: 71
Second Round
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|67-66—133
|-9
|Daniel Rodrigues, Portugal
|69-64—133
|-9
|Min Woo Lee, Australia
|69-65—134
|-8
|Carlos Ortiz, Mexico
|65-70—135
|-7
|Adam Scott, Australia
|69-66—135
|-7
|Cameron Smith, Australia
|70-65—135
|-7
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|71-65—136
|-6
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-67—136
|-6
|Wenyi Ding, China
|71-65—136
|-6
|Ryan Fox, New Zealand
|65-71—136
|-6
|Daniel Hillier, New Zealand
|68-68—136
|-6
|Si Woo Kim, South Korea
|70-66—136
|-6
|Caleb Surratt, United States
|70-66—136
|-6
|Josele Ballester, Spain
|69-68—137
|-5
|Clement Charmasson, France
|67-70—137
|-5
|Wade Ormsby, Australia
|68-69—137
|-5
|Elvis Smylie, Australia
|65-72—137
|-5
|Davis Bryant, United States
|71-67—138
|-4
|Cameron Davis, Australia
|69-69—138
|-4
|Michael Hollick, South Africa
|69-69—138
|-4
|Bernd Wiesberger, Austria
|70-68—138
|-4
|Greg Chalmers, Australia
|73-66—139
|-3
|Marc Leishman, Australia
|70-69—139
|-3
|Richard Green, Australia
|69-70—139
|-3
|Matthew McCarty, United States
|70-69—139
|-3
|Jake McLeod, Australia
|70-69—139
|-3
|Daniel Young, Scotland
|72-67—139
|-3
|Lucas Herbert, Australia
|75-65—140
|-2
|James Morrison, England
|69-71—140
|-2
|Abraham Ancer, Mexico
|70-70—140
|-2
|Tyler Hodge, New Zealand
|72-68—140
|-2
|Stefano Mazzoli, Italy
|69-71—140
|-2
|Tapio Pulkkanen, Finland
|74-66—140
|-2
|Jason Scrivener, Australia
|73-67—140
|-2
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|72-68—140
|-2
|Tom Vaillant, France
|73-67—140
|-2
|Stephen Leaney, Australia
|68-72—140
|-2
|Cameron Adam, Scotland
|67-74—141
|-1
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|72-69—141
|-1
|Ben Henkel, Australia
|70-71—141
|-1
|Haydn Barron, Australia
|72-69—141
|-1
|Ugo Coussaud, France
|72-69—141
|-1
|Sean Crocker, United States
|70-71—141
|-1
|Steve Allan, Australia
|73-68—141
|-1
|Ryo Hisatsune, Japan
|71-70—141
|-1
|Connor McKinney, Australia
|73-68—141
|-1
|Sebastian Munoz, Colombia
|69-72—141
|-1
|Kaito Sato, Japan
|72-69—141
|-1
|Nick Voke, New Zealand
|71-70—141
|-1
|Robin Williams, South Africa
|70-71—141
|-1
|David Law, Scotland
|73-68—141
|-1
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|71-70—141
|-1
|Quim Vidal, Spain
|71-70—141
|-1
|Romain Langasque, France
|72-69—141
|-1
|Jediah Morgan, Australia
|70-71—141
|-1
|Yannik Paul, Germany
|74-67—141
|-1
|Brett Rumford, Australia
|71-70—141
|-1
|Jack Buchanan, Australia
|70-72—142
|E
|Aaron Cockerill, Canada
|74-68—142
|E
|Jordan Gumberg, United States
|73-69—142
|E
|Cameron John, Australia
|72-70—142
|E
|Jack Senior, England
|72-70—142
|E
|Austin Bautista, Australia
|72-70—142
|E
|Curtis Luck, Australia
|69-73—142
|E
|Geoff Ogilvy, Australia
|71-71—142
|E
|Alex Fitzpatrick, England
|74-68—142
|E
|Joel Girrbach, Switzerland
|74-68—142
|E
|Kerry Mountcastle, New Zealand
|72-70—142
|E
|Nathan Barbieri, Australia
|72-70—142
|E
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|69-73—142
|E
|Tobias Jonsson, Sweden
|73-69—142
|E
|James Marchesani, Australia
|70-72—142
|E
|Corey Lamb, Australia
|68-74—142
|E
|John Senden, Australia
|69-73—142
|E
Missed Cut
|Sam Bairstow, England
|75-68—143
|+1
|Lachlan Barker, Australia
|73-70—143
|+1
|Joshua Berry, England
|71-72—143
|+1
|Rafael Campos, Puerto Rico
|72-71—143
|+1
|Quinnton Croker, Australia
|73-70—143
|+1
|Gregorio De Leo, Italy
|71-72—143
|+1
|Daniel Gale, Australia
|73-70—143
|+1
|Ricardo Gouveia, Portugal
|74-69—143
|+1
|Jye Halls, Australia
|71-72—143
|+1
|Brendan Jones, Australia
|71-72—143
|+1
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|71-72—143
|+1
|Hunter Logan, United States
|70-73—143
|+1
|Renato Paratore, Italy
|73-70—143
|+1
|Shubhankar Sharma, India
|73-70—143
|+1
|Jack Thompson, Australia
|73-70—143
|+1
|Mike Toorop, Netherlands
|78-65—143
|+1
|Brady Watt, Australia
|73-70—143
|+1
|Andrew Campbell, Australia
|73-71—144
|+2
|Will Florimo, Australia
|72-72—144
|+2
|Jack Munro, Australia
|73-71—144
|+2
|Ryan Peake, Australia
|73-71—144
|+2
|Eddie Pepperell, England
|68-76—144
|+2
|David Puig, Spain
|74-70—144
|+2
|Jasper Stubbs, Australia
|75-69—144
|+2
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|73-71—144
|+2
|Matthew Baldwin, England
|74-71—145
|+3
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|73-72—145
|+3
|Jordan Doull, Australia
|74-71—145
|+3
|Andrew Evans, Australia
|75-70—145
|+3
|Matthew Griffin, Australia
|72-73—145
|+3
|Nathan Kimsey, England
|72-73—145
|+3
|Kazuma Kobori, New Zealand
|75-70—145
|+3
|Ollie Marsh, Australia
|73-72—145
|+3
|Siddharth Nadimpalli, Australia
|76-69—145
|+3
|Blake Proverbs, Australia
|71-74—145
|+3
|Clement Sordet, France
|75-70—145
|+3
|Jimmy Zheng, New Zealand
|72-73—145
|+3
|Adam Bland, Australia
|75-71—146
|+4
|Ben Eccles, Australia
|73-73—146
|+4
|Jeffrey Guan, Australia
|75-71—146
|+4
|Charley Hoffman, United States
|73-73—146
|+4
|Andrew Johnston, England
|73-73—146
|+4
|Jason Norris, Australia
|74-72—146
|+4
|Freddy Schott, Germany
|77-69—146
|+4
|Lincoln Tighe, Australia
|76-70—146
|+4
|Adri Arnaus, Spain
|73-74—147
|+5
|Filippo Celli, Italy
|74-73—147
|+5
|David Micheluzzi, Australia
|73-74—147
|+5
|Harry Takis, Australia
|70-77—147
|+5
|Karl Vilips, Australia
|74-73—147
|+5
|Oliver Bekker, South Africa
|75-73—148
|+6
|Phoenix Campbell, Australia
|77-71—148
|+6
|Brad Kennedy, Australia
|77-71—148
|+6
|Anthony Quayle, Australia
|76-72—148
|+6
|Maximilian Steinlechner, Austria
|78-70—148
|+6
|James Conran, Australia
|81-68—149
|+7
|Dylan Gardner, Australia
|75-74—149
|+7
|Matt Jones, Australia
|74-75—149
|+7
|Peter Lonard, Australia
|77-72—149
|+7
|Andrew Martin, Australia
|78-71—149
|+7
|Joaquin Niemann, Chile
|73-76—149
|+7
|Jye Pickin, Australia
|78-71—149
|+7
|Ryan Van Velzen, South Africa
|76-73—149
|+7
|Michael Wright, Australia
|77-72—149
|+7
|Andres Gallegos, Argentina
|77-73—150
|+8
|Josh Geary, New Zealand
|73-77—150
|+8
|Jack Yule, England
|76-74—150
|+8
|Jak Carter, Australia
|73-78—151
|+9
|Simon Hawkes, Australia
|75-76—151
|+9
|Matias Sanchez, Australia
|78-73—151
|+9
|Andreas Halvorsen, Norway
|75-77—152
|+10
|Pongsapak Laopakdee, Thailand
|79-73—152
|+10
|Christopher Malec, United States
|76-76—152
|+10
|Alex Simpson, Australia
|72-80—152
|+10
|Blake Phillips, Australia
|76-77—153
|+11
|Christopher Wood, Australia
|74-79—153
|+11
|Harrison Crowe, Australia
|82-72—154
|+12
|Tim Hart, Australia
|79-75—154
|+12
|Danny Willett, England
|79-75—154
|+12
|Jay Mackenzie, Australia
|75-80—155
|+13
|William Bruyeres, Australia
|82-74—156
|+14
|Rod Pampling, Australia
|81-77—158
|+16
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.