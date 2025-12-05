Crown Australian Open Par Scores

Live Radio
The Associated Press

December 5, 2025, 7:10 PM

Friday

At Royal Melbourne Golf Club

Melbourne, Australia

Purse: $1.3 million

Yardage: 7,086; Par: 71

Second Round

Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 67-66—133 -9
Daniel Rodrigues, Portugal 69-64—133 -9
Min Woo Lee, Australia 69-65—134 -8
Carlos Ortiz, Mexico 65-70—135 -7
Adam Scott, Australia 69-66—135 -7
Cameron Smith, Australia 70-65—135 -7
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 71-65—136 -6
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-67—136 -6
Wenyi Ding, China 71-65—136 -6
Ryan Fox, New Zealand 65-71—136 -6
Daniel Hillier, New Zealand 68-68—136 -6
Si Woo Kim, South Korea 70-66—136 -6
Caleb Surratt, United States 70-66—136 -6
Josele Ballester, Spain 69-68—137 -5
Clement Charmasson, France 67-70—137 -5
Wade Ormsby, Australia 68-69—137 -5
Elvis Smylie, Australia 65-72—137 -5
Davis Bryant, United States 71-67—138 -4
Cameron Davis, Australia 69-69—138 -4
Michael Hollick, South Africa 69-69—138 -4
Bernd Wiesberger, Austria 70-68—138 -4
Greg Chalmers, Australia 73-66—139 -3
Marc Leishman, Australia 70-69—139 -3
Richard Green, Australia 69-70—139 -3
Matthew McCarty, United States 70-69—139 -3
Jake McLeod, Australia 70-69—139 -3
Daniel Young, Scotland 72-67—139 -3
Lucas Herbert, Australia 75-65—140 -2
James Morrison, England 69-71—140 -2
Abraham Ancer, Mexico 70-70—140 -2
Tyler Hodge, New Zealand 72-68—140 -2
Stefano Mazzoli, Italy 69-71—140 -2
Tapio Pulkkanen, Finland 74-66—140 -2
Jason Scrivener, Australia 73-67—140 -2
Rory McIlroy, Northern Ireland 72-68—140 -2
Tom Vaillant, France 73-67—140 -2
Stephen Leaney, Australia 68-72—140 -2
Cameron Adam, Scotland 67-74—141 -1
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-69—141 -1
Ben Henkel, Australia 70-71—141 -1
Haydn Barron, Australia 72-69—141 -1
Ugo Coussaud, France 72-69—141 -1
Sean Crocker, United States 70-71—141 -1
Steve Allan, Australia 73-68—141 -1
Ryo Hisatsune, Japan 71-70—141 -1
Connor McKinney, Australia 73-68—141 -1
Sebastian Munoz, Colombia 69-72—141 -1
Kaito Sato, Japan 72-69—141 -1
Nick Voke, New Zealand 71-70—141 -1
Robin Williams, South Africa 70-71—141 -1
David Law, Scotland 73-68—141 -1
Rocco Repetto Taylor, Spain 71-70—141 -1
Quim Vidal, Spain 71-70—141 -1
Romain Langasque, France 72-69—141 -1
Jediah Morgan, Australia 70-71—141 -1
Yannik Paul, Germany 74-67—141 -1
Brett Rumford, Australia 71-70—141 -1
Jack Buchanan, Australia 70-72—142 E
Aaron Cockerill, Canada 74-68—142 E
Jordan Gumberg, United States 73-69—142 E
Cameron John, Australia 72-70—142 E
Jack Senior, England 72-70—142 E
Austin Bautista, Australia 72-70—142 E
Curtis Luck, Australia 69-73—142 E
Geoff Ogilvy, Australia 71-71—142 E
Alex Fitzpatrick, England 74-68—142 E
Joel Girrbach, Switzerland 74-68—142 E
Kerry Mountcastle, New Zealand 72-70—142 E
Nathan Barbieri, Australia 72-70—142 E
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 69-73—142 E
Tobias Jonsson, Sweden 73-69—142 E
James Marchesani, Australia 70-72—142 E
Corey Lamb, Australia 68-74—142 E
John Senden, Australia 69-73—142 E

Missed Cut

Sam Bairstow, England 75-68—143 +1
Lachlan Barker, Australia 73-70—143 +1
Joshua Berry, England 71-72—143 +1
Rafael Campos, Puerto Rico 72-71—143 +1
Quinnton Croker, Australia 73-70—143 +1
Gregorio De Leo, Italy 71-72—143 +1
Daniel Gale, Australia 73-70—143 +1
Ricardo Gouveia, Portugal 74-69—143 +1
Jye Halls, Australia 71-72—143 +1
Brendan Jones, Australia 71-72—143 +1
Sadom Kaewkanjana, Thailand 71-72—143 +1
Hunter Logan, United States 70-73—143 +1
Renato Paratore, Italy 73-70—143 +1
Shubhankar Sharma, India 73-70—143 +1
Jack Thompson, Australia 73-70—143 +1
Mike Toorop, Netherlands 78-65—143 +1
Brady Watt, Australia 73-70—143 +1
Andrew Campbell, Australia 73-71—144 +2
Will Florimo, Australia 72-72—144 +2
Jack Munro, Australia 73-71—144 +2
Ryan Peake, Australia 73-71—144 +2
Eddie Pepperell, England 68-76—144 +2
David Puig, Spain 74-70—144 +2
Jasper Stubbs, Australia 75-69—144 +2
Fabrizio Zanotti, Paraguay 73-71—144 +2
Matthew Baldwin, England 74-71—145 +3
Nicolas Colsaerts, Belgium 73-72—145 +3
Jordan Doull, Australia 74-71—145 +3
Andrew Evans, Australia 75-70—145 +3
Matthew Griffin, Australia 72-73—145 +3
Nathan Kimsey, England 72-73—145 +3
Kazuma Kobori, New Zealand 75-70—145 +3
Ollie Marsh, Australia 73-72—145 +3
Siddharth Nadimpalli, Australia 76-69—145 +3
Blake Proverbs, Australia 71-74—145 +3
Clement Sordet, France 75-70—145 +3
Jimmy Zheng, New Zealand 72-73—145 +3
Adam Bland, Australia 75-71—146 +4
Ben Eccles, Australia 73-73—146 +4
Jeffrey Guan, Australia 75-71—146 +4
Charley Hoffman, United States 73-73—146 +4
Andrew Johnston, England 73-73—146 +4
Jason Norris, Australia 74-72—146 +4
Freddy Schott, Germany 77-69—146 +4
Lincoln Tighe, Australia 76-70—146 +4
Adri Arnaus, Spain 73-74—147 +5
Filippo Celli, Italy 74-73—147 +5
David Micheluzzi, Australia 73-74—147 +5
Harry Takis, Australia 70-77—147 +5
Karl Vilips, Australia 74-73—147 +5
Oliver Bekker, South Africa 75-73—148 +6
Phoenix Campbell, Australia 77-71—148 +6
Brad Kennedy, Australia 77-71—148 +6
Anthony Quayle, Australia 76-72—148 +6
Maximilian Steinlechner, Austria 78-70—148 +6
James Conran, Australia 81-68—149 +7
Dylan Gardner, Australia 75-74—149 +7
Matt Jones, Australia 74-75—149 +7
Peter Lonard, Australia 77-72—149 +7
Andrew Martin, Australia 78-71—149 +7
Joaquin Niemann, Chile 73-76—149 +7
Jye Pickin, Australia 78-71—149 +7
Ryan Van Velzen, South Africa 76-73—149 +7
Michael Wright, Australia 77-72—149 +7
Andres Gallegos, Argentina 77-73—150 +8
Josh Geary, New Zealand 73-77—150 +8
Jack Yule, England 76-74—150 +8
Jak Carter, Australia 73-78—151 +9
Simon Hawkes, Australia 75-76—151 +9
Matias Sanchez, Australia 78-73—151 +9
Andreas Halvorsen, Norway 75-77—152 +10
Pongsapak Laopakdee, Thailand 79-73—152 +10
Christopher Malec, United States 76-76—152 +10
Alex Simpson, Australia 72-80—152 +10
Blake Phillips, Australia 76-77—153 +11
Christopher Wood, Australia 74-79—153 +11
Harrison Crowe, Australia 82-72—154 +12
Tim Hart, Australia 79-75—154 +12
Danny Willett, England 79-75—154 +12
Jay Mackenzie, Australia 75-80—155 +13
William Bruyeres, Australia 82-74—156 +14
Rod Pampling, Australia 81-77—158 +16

