Live Radio
Home » Sports » Crown Australian Open Par Scores

Crown Australian Open Par Scores

The Associated Press

December 4, 2025, 1:05 PM

Thursday

At Royal Melbourne Golf Club

Melbourne, Australia

Purse: $1.3 million

Yardage: 7,086; Par: 71

First Round

Ryan Fox, New Zealand 31-34—65 -6
Carlos Ortiz, Mexico 30-35—65 -6
Elvis Smylie, Australia 30-35—65 -6
Cameron Adam, Scotland 31-36—67 -4
Clement Charmasson, France 32-35—67 -4
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 33-34—67 -4
Daniel Hillier, New Zealand 32-36—68 -3
Corey Lamb, Australia 32-36—68 -3
Stephen Leaney, Australia 31-37—68 -3
Wade Ormsby, Australia 33-35—68 -3
Eddie Pepperell, England 31-37—68 -3
Josele Ballester, Spain 34-35—69 -2
Rafa Cabrera Bello, Spain 32-37—69 -2
Cameron Davis, Australia 33-36—69 -2
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 34-35—69 -2
Richard Green, Australia 33-36—69 -2
Michael Hollick, South Africa 31-38—69 -2
Min Woo Lee, Australia 34-35—69 -2
Curtis Luck, Australia 35-34—69 -2
Stefano Mazzoli, Italy 35-34—69 -2
James Morrison, England 31-38—69 -2
Sebastian Munoz, Colombia 35-34—69 -2
Daniel Rodrigues, Portugal 33-36—69 -2
Adam Scott, Australia 34-35—69 -2
John Senden, Australia 32-37—69 -2
Abraham Ancer, Mexico 35-35—70 -1
Jack Buchanan, Australia 35-35—70 -1
Sean Crocker, United States 35-35—70 -1
Ben Henkel, Australia 35-35—70 -1
Si Woo Kim, South Korea 33-37—70 -1
Marc Leishman, Australia 32-38—70 -1
Hunter Logan, United States 36-34—70 -1
James Marchesani, Australia 34-36—70 -1
Matthew McCarty, United States 35-35—70 -1
Jake McLeod, Australia 34-36—70 -1
Jediah Morgan, Australia 33-37—70 -1
Cameron Smith, Australia 36-34—70 -1
Caleb Surratt, United States 33-37—70 -1
Harry Takis, Australia 33-37—70 -1
Bernd Wiesberger, Austria 36-34—70 -1
Robin Williams, South Africa 32-38—70 -1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-36—71 E
Joshua Berry, England 34-37—71 E
Davis Bryant, United States 34-37—71 E
Gregorio De Leo, Italy 32-39—71 E
Wenyi Ding, China 33-38—71 E
Jye Halls, Australia 35-36—71 E
Ryo Hisatsune, Japan 37-34—71 E
Brendan Jones, Australia 33-38—71 E
Sadom Kaewkanjana, Thailand 33-38—71 E
Geoff Ogilvy, Australia 33-38—71 E
Blake Proverbs, Australia 35-36—71 E
Rocco Repetto Taylor, Spain 34-37—71 E
Brett Rumford, Australia 36-35—71 E
Quim Vidal, Spain 34-37—71 E
Nick Voke, New Zealand 35-36—71 E
Nathan Barbieri, Australia 34-38—72 +1
Haydn Barron, Australia 34-38—72 +1
Austin Bautista, Australia 32-40—72 +1
Rafael Campos, Puerto Rico 35-37—72 +1
Ugo Coussaud, France 38-34—72 +1
Will Florimo, Australia 33-39—72 +1
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 34-38—72 +1
Matthew Griffin, Australia 36-36—72 +1
Tyler Hodge, New Zealand 35-37—72 +1
Cameron John, Australia 33-39—72 +1
Nathan Kimsey, England 36-36—72 +1
Romain Langasque, France 36-36—72 +1
Rory McIlroy, Northern Ireland 35-37—72 +1
Kerry Mountcastle, New Zealand 35-37—72 +1
Kaito Sato, Japan 34-38—72 +1
Jack Senior, England 35-37—72 +1
Alex Simpson, Australia 36-36—72 +1
Daniel Young, Scotland 36-36—72 +1
Jimmy Zheng, New Zealand 33-39—72 +1
Steve Allan, Australia 34-39—73 +2
Adri Arnaus, Spain 35-38—73 +2
Lachlan Barker, Australia 34-39—73 +2
Andrew Campbell, Australia 33-40—73 +2
Jak Carter, Australia 36-37—73 +2
Greg Chalmers, Australia 33-40—73 +2
Nicolas Colsaerts, Belgium 34-39—73 +2
Quinnton Croker, Australia 36-37—73 +2
Ben Eccles, Australia 35-38—73 +2
Daniel Gale, Australia 35-38—73 +2
Josh Geary, New Zealand 35-38—73 +2
Jordan Gumberg, United States 36-37—73 +2
Charley Hoffman, United States 33-40—73 +2
Andrew Johnston, England 33-40—73 +2
Tobias Jonsson, Sweden 35-38—73 +2
David Law, Scotland 35-38—73 +2
Ollie Marsh, Australia 35-38—73 +2
Connor McKinney, Australia 35-38—73 +2
David Micheluzzi, Australia 31-42—73 +2
Jack Munro, Australia 37-36—73 +2
Joaquin Niemann, Chile 36-37—73 +2
Renato Paratore, Italy 34-39—73 +2
Ryan Peake, Australia 36-37—73 +2
Jason Scrivener, Australia 36-37—73 +2
Shubhankar Sharma, India 36-37—73 +2
Jack Thompson, Australia 35-38—73 +2
Tom Vaillant, France 38-35—73 +2
Brady Watt, Australia 35-38—73 +2
Fabrizio Zanotti, Paraguay 36-37—73 +2
Matthew Baldwin, England 34-40—74 +3
Filippo Celli, Italy 37-37—74 +3
Aaron Cockerill, Canada 38-36—74 +3
Jordan Doull, Australia 39-35—74 +3
Alex Fitzpatrick, England 35-39—74 +3
Joel Girrbach, Switzerland 38-36—74 +3
Ricardo Gouveia, Portugal 37-37—74 +3
Matt Jones, Australia 38-36—74 +3
Jason Norris, Australia 35-39—74 +3
Yannik Paul, Germany 34-40—74 +3
David Puig, Spain 34-40—74 +3
Tapio Pulkkanen, Finland 38-36—74 +3
Karl Vilips, Australia 36-38—74 +3
Christopher Wood, Australia 35-39—74 +3
Sam Bairstow, England 37-38—75 +4
Oliver Bekker, South Africa 37-38—75 +4
Adam Bland, Australia 37-38—75 +4
Andrew Evans, Australia 33-42—75 +4
Dylan Gardner, Australia 39-36—75 +4
Jeffrey Guan, Australia 37-38—75 +4
Andreas Halvorsen, Norway 37-38—75 +4
Simon Hawkes, Australia 34-41—75 +4
Lucas Herbert, Australia 37-38—75 +4
Kazuma Kobori, New Zealand 39-36—75 +4
Jay Mackenzie, Australia 38-37—75 +4
Clement Sordet, France 33-42—75 +4
Jasper Stubbs, Australia 37-38—75 +4
Christopher Malec, United States 38-38—76 +5
Siddharth Nadimpalli, Australia 37-39—76 +5
Blake Phillips, Australia 38-38—76 +5
Anthony Quayle, Australia 36-40—76 +5
Lincoln Tighe, Australia 36-40—76 +5
Ryan Van Velzen, South Africa 35-41—76 +5
Jack Yule, England 36-40—76 +5
Phoenix Campbell, Australia 37-40—77 +6
Andres Gallegos, Argentina 39-38—77 +6
Brad Kennedy, Australia 37-40—77 +6
Peter Lonard, Australia 37-40—77 +6
Freddy Schott, Germany 38-39—77 +6
Michael Wright, Australia 37-40—77 +6
Andrew Martin, Australia 37-41—78 +7
Jye Pickin, Australia 39-39—78 +7
Matias Sanchez, Australia 35-43—78 +7
Maximilian Steinlechner, Austria 39-39—78 +7
Mike Toorop, Netherlands 37-41—78 +7
Tim Hart, Australia 41-38—79 +8
Pongsapak Laopakdee, Thailand 37-42—79 +8
Danny Willett, England 37-42—79 +8
James Conran, Australia 38-43—81 +10
Rod Pampling, Australia 38-43—81 +10
William Bruyeres, Australia 38-44—82 +11
Harrison Crowe, Australia 39-43—82 +11

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up