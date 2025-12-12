Live Radio
CCHA Glance

The Associated Press

December 12, 2025, 11:30 PM

All Times EST

OVERALL
W L T SW Pts GF GA W L T
Minnesota St. (Mankato) 8 3 2 0 27 37 25 11 4 4
Bemidji St. 7 2 3 0 25 39 27 9 8 3
Augustana 6 4 2 0 22 28 23 9 5 2
Bowling Green 6 3 3 0 21 43 36 8 5 3
Michigan Tech 6 3 2 0 19 30 22 9 6 2
St. Thomas (Minn.) 5 3 2 0 18 31 25 8 7 3
Lake Superior St. 3 9 0 0 12 23 35 6 11 1
Ferris St. 3 8 0 0 8 26 41 4 13 0
N. Michigan 1 10 0 0 4 18 41 1 18 0

___

Friday’s Games

St. Thomas (Minn.) 2, N. Michigan 0

Michigan Tech 3, Ferris St. 2

Augustana Vikings 3, Minnesota St. (Mankato) 1

Saturday’s Games

St. Thomas (Minn.) at N. Michigan, 6:07 p.m.

Michigan Tech at Ferris St., 6:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Augustana Vikings, 7:07 p.m.

Friday, Dec. 19

Omaha at Augustana Vikings, 8:07 p.m.

Saturday, Dec. 20

Omaha at Augustana Vikings, 7:07 p.m.

Sunday, Dec. 28

Miami (Ohio) vs. Michigan Tech at Van Andel Arena, 3:30 p.m.

Lake Superior St. vs. Wisconsin at Fiserv Forum, 5 p.m.

Michigan St. vs. Ferris St. at Van Andel Arena, 7 p.m.

Monday, Dec. 29

TBD vs. Ferris St. at Van Andel Arena, TBA

TBD Team vs. Lake Superior St. at Fiserv Forum, 5 p.m.

Friday, Jan. 2

Michigan Tech vs. Air Force at Mullett Arena, 5:05 p.m.

Minnesota St. (Mankato) vs. Mass.-Lowell at Acrisure Arena, 6:30 p.m.

Bowling Green vs. Ohio St. at Value City Arena, 6:30 p.m.

Minnesota at Bemidji St., 8 p.m.

Colorado College at Augustana Vikings, 8:07 p.m.

Ferris St. at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

