CCHA Glance

The Associated Press

December 5, 2025, 11:42 PM

All Times EST

OVERALL
W L T SW Pts GF GA W L T
Minnesota St. (Mankato) 8 1 2 0 27 35 18 11 2 4
Bemidji St. 7 2 2 0 23 35 23 9 8 2
Bowling Green 5 3 3 0 19 39 33 7 5 3
Augustana 5 4 1 0 18 21 18 8 5 1
Michigan Tech 5 3 2 0 16 27 20 8 6 2
Lake Superior St. 3 8 0 0 12 22 31 6 10 1
St. Thomas (Minn.) 3 3 2 0 12 25 24 6 7 3
Ferris St. 2 7 0 0 5 20 37 3 12 0
N. Michigan 1 8 0 0 3 15 35 1 16 0

___

Friday’s Games

N. Michigan 3, Bowling Green 2

Augustana Vikings 3, Bemidji St. 1

Lake Superior St. 5, St. Thomas (Minn.) 3

Minnesota St. (Mankato) 5, Ferris St. 1

Saturday’s Games

N. Michigan at Bowling Green, 6:07 p.m.

Ferris St. at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.

Lake Superior St. at St. Thomas (Minn.), 7:07 p.m.

Bemidji St. at Augustana Vikings, 7:07 p.m.

Friday, Dec. 12

St. Thomas (Minn.) at N. Michigan, 7:07 p.m.

Michigan Tech at Ferris St., 7:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Augustana Vikings, 8:07 p.m.

Saturday, Dec. 13

St. Thomas (Minn.) at N. Michigan, 6:07 p.m.

Michigan Tech at Ferris St., 6:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Augustana Vikings, 7:07 p.m.

Friday, Dec. 19

Omaha at Augustana Vikings, 8:07 p.m.

Saturday, Dec. 20

Omaha at Augustana Vikings, 7:07 p.m.

Sunday, Dec. 28

Lake Superior St. vs. Wisconsin at Fiserv Forum, TBA

Miami (Ohio) vs. Michigan Tech at Van Andel Arena, 3:30 p.m.

Michigan St. vs. Ferris St. at Van Andel Arena, 7 p.m.

