CCHA Glance

All Times EST
|OVERALL
|W
|L
|T
|SW
|Pts
|GF
|GA
|W
|L
|T
|Minnesota St. (Mankato)
|8
|1
|2
|0
|27
|35
|18
|11
|2
|4
|Bemidji St.
|7
|2
|2
|0
|23
|35
|23
|9
|8
|2
|Bowling Green
|5
|3
|3
|0
|19
|39
|33
|7
|5
|3
|Augustana
|5
|4
|1
|0
|18
|21
|18
|8
|5
|1
|Michigan Tech
|5
|3
|2
|0
|16
|27
|20
|8
|6
|2
|Lake Superior St.
|3
|8
|0
|0
|12
|22
|31
|6
|10
|1
|St. Thomas (Minn.)
|3
|3
|2
|0
|12
|25
|24
|6
|7
|3
|Ferris St.
|2
|7
|0
|0
|5
|20
|37
|3
|12
|0
|N. Michigan
|1
|8
|0
|0
|3
|15
|35
|1
|16
|0
___
Friday’s Games
N. Michigan 3, Bowling Green 2
Augustana Vikings 3, Bemidji St. 1
Lake Superior St. 5, St. Thomas (Minn.) 3
Minnesota St. (Mankato) 5, Ferris St. 1
Saturday’s Games
N. Michigan at Bowling Green, 6:07 p.m.
Ferris St. at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.
Lake Superior St. at St. Thomas (Minn.), 7:07 p.m.
Bemidji St. at Augustana Vikings, 7:07 p.m.
Friday, Dec. 12
St. Thomas (Minn.) at N. Michigan, 7:07 p.m.
Michigan Tech at Ferris St., 7:07 p.m.
Minnesota St. (Mankato) at Augustana Vikings, 8:07 p.m.
Saturday, Dec. 13
St. Thomas (Minn.) at N. Michigan, 6:07 p.m.
Michigan Tech at Ferris St., 6:07 p.m.
Minnesota St. (Mankato) at Augustana Vikings, 7:07 p.m.
Friday, Dec. 19
Omaha at Augustana Vikings, 8:07 p.m.
Saturday, Dec. 20
Omaha at Augustana Vikings, 7:07 p.m.
Sunday, Dec. 28
Lake Superior St. vs. Wisconsin at Fiserv Forum, TBA
Miami (Ohio) vs. Michigan Tech at Van Andel Arena, 3:30 p.m.
Michigan St. vs. Ferris St. at Van Andel Arena, 7 p.m.
