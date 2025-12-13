Live Radio
Army-Navy Scores

The Associated Press

December 13, 2025, 6:25 PM

1890 — Navy 24, Army 0

1891 — Army 32, Navy 16

1892 — Navy 12, Army 4

1893 — Navy 6, Army 4

1899 — Army 17, Navy 5

1900 — Navy 11, Army 7

1901 — Army 11, Navy 5

1902 — Army 22, Navy 8

1903 — Army 40, Navy 5

1904 — Army 11, Navy 0

1905 — Army 6, Navy 6

1906 — Navy 10, Army 0

1907 — Navy 6, Army 0

1908 — Army 6, Navy 4

1910 — Navy 3, Army 0

1911 — Navy 3, Army 0

1912 — Navy 6, Army 0

1913 — Army 22, Navy 9

1914 — Army 20, Navy 0

1915 — Army 14, Navy 0

1916 — Army 15, Navy 7

1919 — Navy 6, Army 0

1920 — Navy 7, Army 0

1921 — Navy 7, Army 0

1922 — Army 17, Navy 14

1923 — Army 0, Navy 0

1924 — Army 12, Navy 0

1925 — Army 10, Navy 3

1926 — Army 21, Navy 21

1927 — Army 14, Navy 9

1930 — Army 6, Navy 0

1931 — Army 17, Navy 7

1932 — Army 20, Navy 0

1933 — Army 12, Navy 7

1934 — Navy 3, Army 0

1935 — Army 28, Navy 6

1936 — Navy 7, Army 0

1937 — Army 6, Navy 0

1938 — Army 14, Navy 7

1939 — Navy 10, Army 0

1940 — Navy 14, Army 0

1941 — Navy 14, Army 6

1942 — Navy 14, Army 0

1943 — Navy 13, Army 0

1944 — Army 23, Navy 7

1945 — Army 32, Navy 13

1946 — Army 21, Navy 18

1947 — Army 21, Navy 0

1948 — Army 21, Navy 21

1949 — Army 38, Navy 0

1950 — Navy 14, Army 2

1951 — Navy 42, Army 7

1952 — Navy 7, Army 0

1953 — Army 20, Navy 7

1954 — Navy 27, Army 20

1955 — Army 14, Navy 6

1956 — Army 7, Navy 7

1957 — Navy 14, Army 0

1958 — Army 22, Navy 6

1959 — Navy 43, Army 12

1960 — Navy 17, Army 12

1961 — Navy 13, Army 7

1962 — Navy 34, Army 14

1963 — Navy 21, Army 15

1964 — Army 11, Navy 8

1965 — Army 7, Navy 7

1966 — Army 20, Navy 7

1967 — Navy 19, Army 14

1968 — Army 21, Navy 14

1969 — Army 27, Navy 0

1970 — Navy 11, Army 7

1971 — Army 24, Navy 23

1972 — Army 23, Navy 15

1973 — Navy 51, Army 0

1974 — Navy 19, Army 0

1975 — Navy 30, Army 6

1976 — Navy 38, Army 10

1977 — Army 17, Navy 14

1978 — Navy 28, Army 0

1979 — Navy 31, Army 7

1980 — Navy 33, Army 6

1981 — Navy 3, Army 3

1982 — Navy 24, Army 7

1983 — Navy 42, Army 13

1984 — Army 28, Navy 11

1985 — Navy 17, Army 7

1986 — Army 27, Navy 7

1987 — Army 17, Navy 3

1988 — Army 20, Navy 15

1989 — Navy 19, Army 17

1990 — Army 30, Navy 20

1991 — Navy 24, Army 3

1992 — Army 25, Navy 24

1993 — Army 16, Navy 14

1994 — Army 22, Navy 20

1995 — Army 14, Navy 13

1996 — Army 26, Navy 24

1997 — Navy 39, Army 7

1998 — Army 34, Navy 30

1999 — Navy 19, Army 9

2000 — Navy 30, Army 28

2001 — Army 26, Navy 17

2002 — Navy 58, Army 12

2003 — Navy 34, Army 6

2004 — Navy 42, Army 13

2005 — Navy 42, Army 23

2006 — Navy 26, Army 14

2007 — Navy 38, Army 3

2008 — Navy 34, Army 0

2009 — Navy 17, Army 3

2010 — Navy 31, Army 17

2011 — Navy 27, Army 21

2012 — Navy 17, Army 13

2013 — Navy 34, Army 7

2014 — Navy 17, Army 10

2015 — Navy 21, Army 17

2016 — Army 21, Navy 17

2017 — Army 14, Navy 13

2018 — Army 17, Navy 10

2019 — Navy 31, Army 7

2020 — Army 15, Navy 0

2021 — Navy 17, Army 13

2022 — Army 20, Navy 17, 2OT

2023 — Army 17, Navy 11

2024 — Navy 31, Army 13

2025 — Navy 17, Army 16

Navy leads 64-55-7

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

