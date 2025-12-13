Army-Navy Scores

1890 — Navy 24, Army 0
1891 — Army 32, Navy 16
1892 — Navy 12, Army 4
1893 — Navy 6, Army 4
1899 — Army 17, Navy 5
1900 — Navy 11, Army 7
1901 — Army 11, Navy 5
1902 — Army 22, Navy 8
1903 — Army 40, Navy 5
1904 — Army 11, Navy 0
1905 — Army 6, Navy 6
1906 — Navy 10, Army 0
1907 — Navy 6, Army 0
1908 — Army 6, Navy 4
1910 — Navy 3, Army 0
1911 — Navy 3, Army 0
1912 — Navy 6, Army 0
1913 — Army 22, Navy 9
1914 — Army 20, Navy 0
1915 — Army 14, Navy 0
1916 — Army 15, Navy 7
1919 — Navy 6, Army 0
1920 — Navy 7, Army 0
1921 — Navy 7, Army 0
1922 — Army 17, Navy 14
1923 — Army 0, Navy 0
1924 — Army 12, Navy 0
1925 — Army 10, Navy 3
1926 — Army 21, Navy 21
1927 — Army 14, Navy 9
1930 — Army 6, Navy 0
1931 — Army 17, Navy 7
1932 — Army 20, Navy 0
1933 — Army 12, Navy 7
1934 — Navy 3, Army 0
1935 — Army 28, Navy 6
1936 — Navy 7, Army 0
1937 — Army 6, Navy 0
1938 — Army 14, Navy 7
1939 — Navy 10, Army 0
1940 — Navy 14, Army 0
1941 — Navy 14, Army 6
1942 — Navy 14, Army 0
1943 — Navy 13, Army 0
1944 — Army 23, Navy 7
1945 — Army 32, Navy 13
1946 — Army 21, Navy 18
1947 — Army 21, Navy 0
1948 — Army 21, Navy 21
1949 — Army 38, Navy 0
1950 — Navy 14, Army 2
1951 — Navy 42, Army 7
1952 — Navy 7, Army 0
1953 — Army 20, Navy 7
1954 — Navy 27, Army 20
1955 — Army 14, Navy 6
1956 — Army 7, Navy 7
1957 — Navy 14, Army 0
1958 — Army 22, Navy 6
1959 — Navy 43, Army 12
1960 — Navy 17, Army 12
1961 — Navy 13, Army 7
1962 — Navy 34, Army 14
1963 — Navy 21, Army 15
1964 — Army 11, Navy 8
1965 — Army 7, Navy 7
1966 — Army 20, Navy 7
1967 — Navy 19, Army 14
1968 — Army 21, Navy 14
1969 — Army 27, Navy 0
1970 — Navy 11, Army 7
1971 — Army 24, Navy 23
1972 — Army 23, Navy 15
1973 — Navy 51, Army 0
1974 — Navy 19, Army 0
1975 — Navy 30, Army 6
1976 — Navy 38, Army 10
1977 — Army 17, Navy 14
1978 — Navy 28, Army 0
1979 — Navy 31, Army 7
1980 — Navy 33, Army 6
1981 — Navy 3, Army 3
1982 — Navy 24, Army 7
1983 — Navy 42, Army 13
1984 — Army 28, Navy 11
1985 — Navy 17, Army 7
1986 — Army 27, Navy 7
1987 — Army 17, Navy 3
1988 — Army 20, Navy 15
1989 — Navy 19, Army 17
1990 — Army 30, Navy 20
1991 — Navy 24, Army 3
1992 — Army 25, Navy 24
1993 — Army 16, Navy 14
1994 — Army 22, Navy 20
1995 — Army 14, Navy 13
1996 — Army 26, Navy 24
1997 — Navy 39, Army 7
1998 — Army 34, Navy 30
1999 — Navy 19, Army 9
2000 — Navy 30, Army 28
2001 — Army 26, Navy 17
2002 — Navy 58, Army 12
2003 — Navy 34, Army 6
2004 — Navy 42, Army 13
2005 — Navy 42, Army 23
2006 — Navy 26, Army 14
2007 — Navy 38, Army 3
2008 — Navy 34, Army 0
2009 — Navy 17, Army 3
2010 — Navy 31, Army 17
2011 — Navy 27, Army 21
2012 — Navy 17, Army 13
2013 — Navy 34, Army 7
2014 — Navy 17, Army 10
2015 — Navy 21, Army 17
2016 — Army 21, Navy 17
2017 — Army 14, Navy 13
2018 — Army 17, Navy 10
2019 — Navy 31, Army 7
2020 — Army 15, Navy 0
2021 — Navy 17, Army 13
2022 — Army 20, Navy 17, 2OT
2023 — Army 17, Navy 11
2024 — Navy 31, Army 13
2025 — Navy 17, Army 16
Navy leads 64-55-7
