All Times EST
Friday, Dec. 5
No. 19 James Madison (11-1) vs. Troy (8-4), Sun Belt Championship at Harrisonburg, Va., 7 p.m.
No. 20 North Texas (11-1) vs. No. 21 Tulane (10-2), American Athletic Conference Championship at New Orleans, 8 p.m.
Saturday, Dec. 6
No. 1 Ohio St. (12-0) vs. No. 2 Indiana (12-0), Big Ten Championship at Indianapolis, 8 p.m.
No. 3 Georgia (11-1) vs. No. 10 Alabama (10-2), SEC Championship at Atlanta, 4 p.m.
No. 5 Texas Tech (11-1) vs. No. 11 BYU (11-1), Big 12 Championship at Arlington, Texas, Noon
No. 16 Virginia (10-2) vs. Duke (7-5), ACC Championship at Charlotte, N.C., 8 p.m.
