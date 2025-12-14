Alfred Dunhill Championship Scores

Sunday
Johannesburg
a-Royal Johannesburg & Kensington Golf Club – East Course (Host Course)
7,656 yards; Par 72
b-Royal Johannesburg & Kensington Golf Club – (Par 70)
7,253 yards; Par 70
Purse: $1.8 million
Final Round
Note: Tournament is played on two courses with different pars.
(x-won on first playoff hole)
|x-Jayden Trey Schaper, South Africa (500), $299,141
|67a-64a-67b—198
|Shaun Norris, South Africa (334), $193,562
|67a-69a-62b—198
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (188), $110,858
|63a-66a-70b—199
|Oliver Bekker, South Africa (0), $74,726
|66a-67a-68b—201
|Christiaan Burke, South Africa (0), $74,726
|63a-71a-67b—201
|Louis Oosthuizen, South Africa (0), $74,726
|67a-68a-66b—201
|Martin Couvra, France (82), $48,390
|70a-69a-63b—202
|John Parry, England (82), $48,390
|66a-66a-70b—202
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa (56), $33,117
|67a-69a-67b—203
|Branden Grace, South Africa (56), $33,117
|65a-67a-71b—203
|Michael Hollick, South Africa (56), $33,117
|70a-63a-70b—203
|Aldrich Potgieter, South Africa (0), $33,117
|67a-69a-67b—203
|Samuel Simpson, South Africa (0), $33,117
|65a-71a-67b—203
|Dylan Frittelli, South Africa (39), $23,031
|68a-67a-69b—204
|Joel Girrbach, Switzerland (39), $23,031
|69a-66a-69b—204
|Thriston Lawrence, South Africa (39), $23,031
|64a-71a-69b—204
|Mikael Lindberg, Sweden (39), $23,031
|67a-69a-68b—204
|Antoine Rozner, France (39), $23,031
|68a-67a-69b—204
|Hugo Townsend, Sweden (39), $23,031
|70a-70a-64b—204
|Daniel Van Tonder, South Africa (39), $23,031
|65a-69a-70b—204
|Herman Loubser, South Africa (0), $23,031
|70a-69a-65b—204
|Haydn Porteous, South Africa (0), $23,031
|69a-68a-67b—204
|Jonathan Broomhead, South Africa (29), $17,245
|69a-68a-68b—205
|Jorge Campillo, Spain (29), $17,245
|67a-73a-65b—205
|James Morrison, England (29), $17,245
|70a-68a-67b—205
|Marcel Schneider, Germany (29), $17,245
|70a-66a-69b—205
|Brandon Stone, South Africa (29), $17,245
|64a-74a-67b—205
|Jeff Winther, Denmark (29), $17,245
|72a-67a-66b—205
|Luke Brown, South Africa (0), $17,245
|69a-70a-66b—205
|Karabo Mokoena, South Africa (0), $17,245
|66a-69a-70b—205
|Justin Walters, South Africa (0), $17,245
|69a-69a-67b—205
|Dean Burmester, South Africa (23), $12,890
|67a-69a-70b—206
|Calum Hill, Scotland (23), $12,890
|68a-69a-69b—206
|Casey Jarvis, South Africa (23), $12,890
|67a-71a-68b—206
|Nathan Kimsey, England (23), $12,890
|69a-72a-65b—206
|Niklas Lemke, Sweden (23), $12,890
|68a-71a-67b—206
|JC Ritchie, South Africa (23), $12,890
|67a-66a-73b—206
|Brandon Robinson-Thompson, England (23), $12,890
|65a-71a-70b—206
|Ockie Strydom, South Africa (23), $12,890
|70a-67a-69b—206
|Marcus Armitage, England (18), $10,206
|67a-70a-70b—207
|Alejandro Del Rey, Spain (18), $10,206
|70a-71a-66b—207
|Jacob Skov Olesen, Denmark (18), $10,206
|69a-68a-70b—207
|Jamie Rutherford, England (18), $10,206
|71a-67a-69b—207
|Daniel Young, Scotland (18), $10,206
|69a-71a-67b—207
|Pierre Viallaneix, France (0), $10,206
|68a-68a-71b—207
|Angel Ayora Fanegas, Spain (14), $7,408
|68a-71a-69b—208
|Manuel Elvira, Spain (14), $7,408
|72a-69a-67b—208
|Nacho Elvira, Spain (14), $7,408
|71a-68a-69b—208
|Oihan Guillamoundeguy, France (14), $7,408
|73a-68a-67b—208
|Oliver Lindell, Finland (14), $7,408
|70a-66a-72b—208
|Yurav Premlall, South Africa (14), $7,408
|73a-67a-68b—208
|Benjamin Schmidt, England (14), $7,408
|66a-74a-68b—208
|Darius Van Driel, Netherlands (14), $7,408
|67a-72a-69b—208
|Jaco Ahlers, South Africa (0), $7,408
|70a-71a-67b—208
|Jaco Prinsloo, South Africa (0), $7,408
|68a-71a-69b—208
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (9), $5,367
|70a-69a-70b—209
|Deon Germishuys, South Africa (9), $5,367
|71a-70a-68b—209
|David Ravetto, France (9), $5,367
|69a-71a-69b—209
|Marcel Siem, Germany (9), $5,367
|67a-73a-69b—209
|Daniel Cronje, South Africa (0), $5,367
|69a-72a-68b—209
|MJ Viljoen, South Africa (0), $5,367
|67a-73a-69b—209
|Dan Bradbury, England (8), $4,663
|68a-73a-69b—210
|Zander Lombard, South Africa (8), $4,663
|71a-70a-69b—210
|Hennie Du Plessis, South Africa (7), $4,135
|69a-70a-72b—211
|Andrea Pavan, Italy (7), $4,135
|68a-67a-76b—211
|Rocco Repetto Taylor, Spain (7), $4,135
|69a-71a-71b—211
|Luis Carrera, Mexico (0), $4,135
|70a-71a-70b—211
|Ryggs Johnston, United States (5), $3,014
|71a-69a-72b—212
|Junghwan Lee, South Korea (5), $3,014
|70a-69a-73b—212
|Ruan Korb, South Africa (0), $3,014
|68a-73a-71b—212
|Stuart Krog, Zimbabwe (0), $3,014
|72a-69a-71b—212
|JJ Senekal, South Africa (0), $3,014
|69a-71a-72b—212
|Altin Van Der Merwe, South Africa (0), $3,014
|74a-67a-71b—212
|Kieran Vincent, Zimbabwe (0), $3,014
|72a-68a-72b—212
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (4), $2,622
|70a-71a-72b—213
|Romain Langasque, France (4), $2,622
|67a-71a-75b—213
|Pablo Larrazabal, Spain (4), $2,622
|67a-74a-72b—213
|Aaron Cockerill, Canada (3), $2,615
|68a-72a-75b—215
|Daniel Bennett, South Africa
|69a-72a-74b—215
