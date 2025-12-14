Live Radio
Home » Sports » Alfred Dunhill Championship Scores

Alfred Dunhill Championship Scores

The Associated Press

December 14, 2025, 6:31 AM

Sunday

Johannesburg

a-Royal Johannesburg & Kensington Golf Club – East Course (Host Course)

7,656 yards; Par 72

b-Royal Johannesburg & Kensington Golf Club – (Par 70)

7,253 yards; Par 70

Purse: $1.8 million

Final Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

(x-won on first playoff hole)

x-Jayden Trey Schaper, South Africa (500), $299,141 67a-64a-67b—198
Shaun Norris, South Africa (334), $193,562 67a-69a-62b—198
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (188), $110,858 63a-66a-70b—199
Oliver Bekker, South Africa (0), $74,726 66a-67a-68b—201
Christiaan Burke, South Africa (0), $74,726 63a-71a-67b—201
Louis Oosthuizen, South Africa (0), $74,726 67a-68a-66b—201
Martin Couvra, France (82), $48,390 70a-69a-63b—202
John Parry, England (82), $48,390 66a-66a-70b—202
Christiaan Bezuidenhout, South Africa (56), $33,117 67a-69a-67b—203
Branden Grace, South Africa (56), $33,117 65a-67a-71b—203
Michael Hollick, South Africa (56), $33,117 70a-63a-70b—203
Aldrich Potgieter, South Africa (0), $33,117 67a-69a-67b—203
Samuel Simpson, South Africa (0), $33,117 65a-71a-67b—203
Dylan Frittelli, South Africa (39), $23,031 68a-67a-69b—204
Joel Girrbach, Switzerland (39), $23,031 69a-66a-69b—204
Thriston Lawrence, South Africa (39), $23,031 64a-71a-69b—204
Mikael Lindberg, Sweden (39), $23,031 67a-69a-68b—204
Antoine Rozner, France (39), $23,031 68a-67a-69b—204
Hugo Townsend, Sweden (39), $23,031 70a-70a-64b—204
Daniel Van Tonder, South Africa (39), $23,031 65a-69a-70b—204
Herman Loubser, South Africa (0), $23,031 70a-69a-65b—204
Haydn Porteous, South Africa (0), $23,031 69a-68a-67b—204
Jonathan Broomhead, South Africa (29), $17,245 69a-68a-68b—205
Jorge Campillo, Spain (29), $17,245 67a-73a-65b—205
James Morrison, England (29), $17,245 70a-68a-67b—205
Marcel Schneider, Germany (29), $17,245 70a-66a-69b—205
Brandon Stone, South Africa (29), $17,245 64a-74a-67b—205
Jeff Winther, Denmark (29), $17,245 72a-67a-66b—205
Luke Brown, South Africa (0), $17,245 69a-70a-66b—205
Karabo Mokoena, South Africa (0), $17,245 66a-69a-70b—205
Justin Walters, South Africa (0), $17,245 69a-69a-67b—205
Dean Burmester, South Africa (23), $12,890 67a-69a-70b—206
Calum Hill, Scotland (23), $12,890 68a-69a-69b—206
Casey Jarvis, South Africa (23), $12,890 67a-71a-68b—206
Nathan Kimsey, England (23), $12,890 69a-72a-65b—206
Niklas Lemke, Sweden (23), $12,890 68a-71a-67b—206
JC Ritchie, South Africa (23), $12,890 67a-66a-73b—206
Brandon Robinson-Thompson, England (23), $12,890 65a-71a-70b—206
Ockie Strydom, South Africa (23), $12,890 70a-67a-69b—206
Marcus Armitage, England (18), $10,206 67a-70a-70b—207
Alejandro Del Rey, Spain (18), $10,206 70a-71a-66b—207
Jacob Skov Olesen, Denmark (18), $10,206 69a-68a-70b—207
Jamie Rutherford, England (18), $10,206 71a-67a-69b—207
Daniel Young, Scotland (18), $10,206 69a-71a-67b—207
Pierre Viallaneix, France (0), $10,206 68a-68a-71b—207
Angel Ayora Fanegas, Spain (14), $7,408 68a-71a-69b—208
Manuel Elvira, Spain (14), $7,408 72a-69a-67b—208
Nacho Elvira, Spain (14), $7,408 71a-68a-69b—208
Oihan Guillamoundeguy, France (14), $7,408 73a-68a-67b—208
Oliver Lindell, Finland (14), $7,408 70a-66a-72b—208
Yurav Premlall, South Africa (14), $7,408 73a-67a-68b—208
Benjamin Schmidt, England (14), $7,408 66a-74a-68b—208
Darius Van Driel, Netherlands (14), $7,408 67a-72a-69b—208
Jaco Ahlers, South Africa (0), $7,408 70a-71a-67b—208
Jaco Prinsloo, South Africa (0), $7,408 68a-71a-69b—208
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (9), $5,367 70a-69a-70b—209
Deon Germishuys, South Africa (9), $5,367 71a-70a-68b—209
David Ravetto, France (9), $5,367 69a-71a-69b—209
Marcel Siem, Germany (9), $5,367 67a-73a-69b—209
Daniel Cronje, South Africa (0), $5,367 69a-72a-68b—209
MJ Viljoen, South Africa (0), $5,367 67a-73a-69b—209
Dan Bradbury, England (8), $4,663 68a-73a-69b—210
Zander Lombard, South Africa (8), $4,663 71a-70a-69b—210
Hennie Du Plessis, South Africa (7), $4,135 69a-70a-72b—211
Andrea Pavan, Italy (7), $4,135 68a-67a-76b—211
Rocco Repetto Taylor, Spain (7), $4,135 69a-71a-71b—211
Luis Carrera, Mexico (0), $4,135 70a-71a-70b—211
Ryggs Johnston, United States (5), $3,014 71a-69a-72b—212
Junghwan Lee, South Korea (5), $3,014 70a-69a-73b—212
Ruan Korb, South Africa (0), $3,014 68a-73a-71b—212
Stuart Krog, Zimbabwe (0), $3,014 72a-69a-71b—212
JJ Senekal, South Africa (0), $3,014 69a-71a-72b—212
Altin Van Der Merwe, South Africa (0), $3,014 74a-67a-71b—212
Kieran Vincent, Zimbabwe (0), $3,014 72a-68a-72b—212
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (4), $2,622 70a-71a-72b—213
Romain Langasque, France (4), $2,622 67a-71a-75b—213
Pablo Larrazabal, Spain (4), $2,622 67a-74a-72b—213
Aaron Cockerill, Canada (3), $2,615 68a-72a-75b—215
Daniel Bennett, South Africa 69a-72a-74b—215

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up