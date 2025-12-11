Live Radio
Alfred Dunhill Championship Par Scores

The Associated Press

December 11, 2025, 11:35 AM

Thursday

At Royal Johannesburg & Kensington Golf Club – East Course

Johannesburg

Purse: $1.8 million

Yardage: 7,656; Par: 72

First Round

Christiaan Burke, South Africa 31-32—63 -9
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 32-31—63 -9
Thriston Lawrence, South Africa 32-32—64 -8
Brandon Stone, South Africa 33-31—64 -8
Branden Grace, South Africa 34-31—65 -7
Brandon Robinson-Thompson, England 33-32—65 -7
Samuel Simpson, South Africa 31-34—65 -7
Daniel Van Tonder, South Africa 31-34—65 -7
Oliver Bekker, South Africa 32-34—66 -6
Karabo Mokoena, South Africa 34-32—66 -6
John Parry, England 33-33—66 -6
Benjamin Schmidt, England 33-33—66 -6
Marcus Armitage, England 35-32—67 -5
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 32-35—67 -5
Dean Burmester, South Africa 34-33—67 -5
Jorge Campillo, Spain 34-33—67 -5
Casey Jarvis, South Africa 33-34—67 -5
Romain Langasque, France 36-31—67 -5
Pablo Larrazabal, Spain 36-31—67 -5
Mikael Lindberg, Sweden 33-34—67 -5
Shaun Norris, South Africa 35-32—67 -5
Louis Oosthuizen, South Africa 35-32—67 -5
Aldrich Potgieter, South Africa 34-33—67 -5
JC Ritchie, South Africa 33-34—67 -5
Jayden Trey Schaper, South Africa 38-29—67 -5
Marcel Siem, Germany 32-35—67 -5
Darius Van Driel, Netherlands 33-34—67 -5
MJ Viljoen, South Africa 34-33—67 -5
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-33—68 -4
Dan Bradbury, England 34-34—68 -4
Aaron Cockerill, Canada 37-31—68 -4
Dylan Frittelli, South Africa 33-35—68 -4
Calum Hill, Scotland 35-33—68 -4
Ruan Korb, South Africa 34-34—68 -4
Niklas Lemke, Sweden 36-32—68 -4
Andrea Pavan, Italy 35-33—68 -4
Jaco Prinsloo, South Africa 35-33—68 -4
Antoine Rozner, France 34-34—68 -4
Pierre Viallaneix, France 34-34—68 -4
Austin Bautista, Australia 35-34—69 -3
Daniel Bennett, South Africa 36-33—69 -3
Jonathan Broomhead, South Africa 37-32—69 -3
Luke Brown, South Africa 34-35—69 -3
Jordan Burnand, South Africa 37-32—69 -3
Daniel Cronje, South Africa 34-35—69 -3
Hennie Du Plessis, South Africa 34-35—69 -3
Darren Fichardt, South Africa 34-35—69 -3
Grant Forrest, Scotland 36-33—69 -3
Joel Girrbach, Switzerland 34-35—69 -3
Nathan Kimsey, England 35-34—69 -3
Guido Migliozzi, Italy 36-33—69 -3
Jacob Skov Olesen, Denmark 34-35—69 -3
Haydn Porteous, South Africa 38-31—69 -3
Nikhil Rama, South Africa 36-33—69 -3
David Ravetto, France 35-34—69 -3
Rocco Repetto Taylor, Spain 34-35—69 -3
JJ Senekal, South Africa 36-33—69 -3
Richard Sterne, South Africa 34-35—69 -3
Justin Walters, South Africa 32-37—69 -3
Daniel Young, Scotland 35-34—69 -3
Jaco Ahlers, South Africa 35-35—70 -2
Nick Bachem, Germany 35-35—70 -2
Luis Carrera, Mexico 33-37—70 -2
Martin Couvra, France 35-35—70 -2
Joe Dean, England 36-34—70 -2
Alejandro Del Rey, Spain 35-35—70 -2
Ross Fisher, England 36-34—70 -2
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 36-34—70 -2
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 34-36—70 -2
Michael Hollick, South Africa 36-34—70 -2
Junghwan Lee, South Korea 34-36—70 -2
Oliver Lindell, Finland 38-32—70 -2
Herman Loubser, South Africa 33-37—70 -2
James Morrison, England 37-33—70 -2
Marcel Schneider, Germany 36-34—70 -2
Ockie Strydom, South Africa 37-33—70 -2
Hugo Townsend, Sweden 38-32—70 -2
Graham Van Der Merwe, South Africa 36-34—70 -2
Heinrich Bruiners, South Africa 36-35—71 -1
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 36-35—71 -1
Nacho Elvira, Spain 35-36—71 -1
Rhys Enoch, Wales 38-33—71 -1
Deon Germishuys, South Africa 37-34—71 -1
Luke Jerling, South Africa 34-37—71 -1
Ryggs Johnston, United States 36-35—71 -1
Tobias Jonsson, Sweden 34-37—71 -1
Zander Lombard, South Africa 38-33—71 -1
Makhetha Mazibuko, South Africa 36-35—71 -1
Jamie Rutherford, England 36-35—71 -1
Jack Senior, England 36-35—71 -1
Toto Thimba Jr., South Africa 36-35—71 -1
Ryan Van Velzen, South Africa 36-35—71 -1
Euan Walker, Scotland 35-36—71 -1
Louis Albertse, South Africa 37-35—72 E
Kyle Barker, South Africa 35-37—72 E
Albin Bergstrom, Sweden 38-34—72 E
Jacques Blaauw, South Africa 35-37—72 E
Todd Clements, England 36-36—72 E
Jens Dantorp, Sweden 36-36—72 E
Keenan Davidse, South Africa 36-36—72 E
Werner Deyzel, South Africa 37-35—72 E
Wynand Dingle, South Africa 37-35—72 E
Manuel Elvira, Spain 38-34—72 E
Stephen Ferreira, Portugal 35-37—72 E
Julien Guerrier, France 37-35—72 E
Ricky Hendler, United States 36-36—72 E
Angel Hidalgo, Spain 36-36—72 E
Stuart Krog, Zimbabwe 37-35—72 E
Pieter Moolman, South Africa 37-35—72 E
Dylan Naidoo, South Africa 35-37—72 E
Wilco Nienaber, South Africa 36-36—72 E
Warwick Purchase, South Africa 38-34—72 E
Stals Swart, South Africa 39-33—72 E
Marcus Sandile Taylor, South Africa 37-35—72 E
Quim Vidal, Spain 37-35—72 E
Kieran Vincent, Zimbabwe 37-35—72 E
Robin Williams, South Africa 35-37—72 E
Jeff Winther, Denmark 38-34—72 E
Sam Bairstow, England 37-36—73 +1
Joshua Berry, England 36-37—73 +1
Adam Blomme, Sweden 37-36—73 +1
Jake Bolton, England 38-35—73 +1
Robson Chinhoi, Zimbabwe 36-37—73 +1
Oihan Guillamoundeguy, France 36-37—73 +1
Jean Hugo, South Africa 38-35—73 +1
Scott Jamieson, Scotland 36-37—73 +1
Rupert Kaminski, South Africa 36-37—73 +1
Yuto Katsuragawa, Japan 37-36—73 +1
Marcus Kinhult, Sweden 36-37—73 +1
David Law, Scotland 35-38—73 +1
Felix Mory, France 38-35—73 +1
Musiwalo Nethunzwi, South Africa 41-32—73 +1
Yurav Premlall, South Africa 36-37—73 +1
Jovan Rebula, South Africa 39-34—73 +1
Neil Schietekat, South Africa 36-37—73 +1
Martin Vorster, South Africa 40-33—73 +1
Bjorn Akesson, Sweden 39-35—74 +2
George Coetzee, South Africa 39-35—74 +2
Luca Filippi, South Africa 38-36—74 +2
Malcolm Mitchell, South Africa 39-35—74 +2
Dylan Mostert, South Africa 38-36—74 +2
Bryan Newman, South Africa 41-33—74 +2
Jason Roets, South Africa 40-34—74 +2
Lyle Rowe, South Africa 39-35—74 +2
Altin Van Der Merwe, South Africa 37-37—74 +2
Jacques Kruyswijk, South Africa 36-39—75 +3
Joost Luiten, Netherlands 39-36—75 +3
Ronald Rugumayo, Uganda 37-38—75 +3
Louis De Jager, South Africa 38-38—76 +4
Hennie O’Kennedy, South Africa 41-35—76 +4
Danie Van Niekerk, South Africa 36-40—76 +4
Francesco Laporta, Italy 36-41—77 +5
Trevor Mahoney, South Africa 41-38—79 +7
Charl Barnard, South Africa 40-40—80 +8
Joshua Koekemoer, South Africa 39-41—80 +8
Jacquin Hess, South Africa 39-43—82 +10

