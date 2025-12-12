Live Radio
Home » Sports » Alfred Dunhill Championship Par Scores

Alfred Dunhill Championship Par Scores

The Associated Press

December 12, 2025, 11:41 AM

Friday

At Royal Johannesburg & Kensington Golf Club – East Course

Johannesburg

Purse: $1.8 million

Yardage: 7,656; Par: 72

Second Round

Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 63-66—129 -15
Jayden Trey Schaper, South Africa 67-64—131 -13
Branden Grace, South Africa 65-67—132 -12
John Parry, England 66-66—132 -12
Oliver Bekker, South Africa 66-67—133 -11
Michael Hollick, South Africa 70-63—133 -11
JC Ritchie, South Africa 67-66—133 -11
Christiaan Burke, South Africa 63-71—134 -10
Daniel Van Tonder, South Africa 65-69—134 -10
Dylan Frittelli, South Africa 68-67—135 -9
Joel Girrbach, Switzerland 69-66—135 -9
Thriston Lawrence, South Africa 64-71—135 -9
Karabo Mokoena, South Africa 66-69—135 -9
Louis Oosthuizen, South Africa 67-68—135 -9
Andrea Pavan, Italy 68-67—135 -9
Antoine Rozner, France 68-67—135 -9
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 67-69—136 -8
Dean Burmester, South Africa 67-69—136 -8
Mikael Lindberg, Sweden 67-69—136 -8
Oliver Lindell, Finland 70-66—136 -8
Shaun Norris, South Africa 67-69—136 -8
Aldrich Potgieter, South Africa 67-69—136 -8
Brandon Robinson-Thompson, England 65-71—136 -8
Marcel Schneider, Germany 70-66—136 -8
Samuel Simpson, South Africa 65-71—136 -8
Pierre Viallaneix, France 68-68—136 -8
Marcus Armitage, England 67-70—137 -7
Jonathan Broomhead, South Africa 69-68—137 -7
Calum Hill, Scotland 68-69—137 -7
Jacob Skov Olesen, Denmark 69-68—137 -7
Haydn Porteous, South Africa 69-68—137 -7
Ockie Strydom, South Africa 70-67—137 -7
Casey Jarvis, South Africa 67-71—138 -6
Romain Langasque, France 67-71—138 -6
James Morrison, England 70-68—138 -6
Jamie Rutherford, England 71-67—138 -6
Brandon Stone, South Africa 64-74—138 -6
Justin Walters, South Africa 69-69—138 -6
Angel Ayora Fanegas, Spain 68-71—139 -5
Luke Brown, South Africa 69-70—139 -5
Martin Couvra, France 70-69—139 -5
Hennie Du Plessis, South Africa 69-70—139 -5
Nacho Elvira, Spain 71-68—139 -5
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 70-69—139 -5
Junghwan Lee, South Korea 70-69—139 -5
Niklas Lemke, Sweden 68-71—139 -5
Herman Loubser, South Africa 70-69—139 -5
Jaco Prinsloo, South Africa 68-71—139 -5
Darius Van Driel, Netherlands 67-72—139 -5
Jeff Winther, Denmark 72-67—139 -5
Jorge Campillo, Spain 67-73—140 -4
Aaron Cockerill, Canada 68-72—140 -4
Ryggs Johnston, United States 71-69—140 -4
Yurav Premlall, South Africa 73-67—140 -4
David Ravetto, France 69-71—140 -4
Rocco Repetto Taylor, Spain 69-71—140 -4
Benjamin Schmidt, England 66-74—140 -4
JJ Senekal, South Africa 69-71—140 -4
Marcel Siem, Germany 67-73—140 -4
Hugo Townsend, Sweden 70-70—140 -4
MJ Viljoen, South Africa 67-73—140 -4
Kieran Vincent, Zimbabwe 72-68—140 -4
Daniel Young, Scotland 69-71—140 -4
Jaco Ahlers, South Africa 70-71—141 -3
Daniel Bennett, South Africa 69-72—141 -3
Dan Bradbury, England 68-73—141 -3
Luis Carrera, Mexico 70-71—141 -3
Daniel Cronje, South Africa 69-72—141 -3
Alejandro Del Rey, Spain 70-71—141 -3
Manuel Elvira, Spain 72-69—141 -3
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 70-71—141 -3
Deon Germishuys, South Africa 71-70—141 -3
Oihan Guillamoundeguy, France 73-68—141 -3
Nathan Kimsey, England 69-72—141 -3
Ruan Korb, South Africa 68-73—141 -3
Stuart Krog, Zimbabwe 72-69—141 -3
Pablo Larrazabal, Spain 67-74—141 -3
Zander Lombard, South Africa 71-70—141 -3
Altin Van Der Merwe, South Africa 74-67—141 -3

Missed Cut

Nick Bachem, Germany 70-72—142 -2
George Coetzee, South Africa 74-68—142 -2
Wynand Dingle, South Africa 72-70—142 -2
Ross Fisher, England 70-72—142 -2
Scott Jamieson, Scotland 73-69—142 -2
Rupert Kaminski, South Africa 73-69—142 -2
Yuto Katsuragawa, Japan 73-69—142 -2
Pieter Moolman, South Africa 72-70—142 -2
Stals Swart, South Africa 72-70—142 -2
Louis Albertse, South Africa 72-71—143 -1
Kyle Barker, South Africa 72-71—143 -1
Austin Bautista, Australia 69-74—143 -1
Heinrich Bruiners, South Africa 71-72—143 -1
Jordan Burnand, South Africa 69-74—143 -1
Grant Forrest, Scotland 69-74—143 -1
Tobias Jonsson, Sweden 71-72—143 -1
Marcus Kinhult, Sweden 73-70—143 -1
David Law, Scotland 73-70—143 -1
Guido Migliozzi, Italy 69-74—143 -1
Felix Mory, France 73-70—143 -1
Richard Sterne, South Africa 69-74—143 -1
Quim Vidal, Spain 72-71—143 -1
Martin Vorster, South Africa 73-70—143 -1
Robin Williams, South Africa 72-71—143 -1
Todd Clements, England 72-72—144 E
Stephen Ferreira, Portugal 72-72—144 E
Angel Hidalgo, Spain 72-72—144 E
Jean Hugo, South Africa 73-71—144 E
Luke Jerling, South Africa 71-73—144 E
Joost Luiten, Netherlands 75-69—144 E
Wilco Nienaber, South Africa 72-72—144 E
Jovan Rebula, South Africa 73-71—144 E
Ryan Van Velzen, South Africa 71-73—144 E
Adam Blomme, Sweden 73-72—145 +1
Jens Dantorp, Sweden 72-73—145 +1
Joe Dean, England 70-75—145 +1
Rhys Enoch, Wales 71-74—145 +1
Julien Guerrier, France 72-73—145 +1
Lyle Rowe, South Africa 74-71—145 +1
Bjorn Akesson, Sweden 74-72—146 +2
Sam Bairstow, England 73-73—146 +2
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-75—146 +2
Robson Chinhoi, Zimbabwe 73-73—146 +2
Keenan Davidse, South Africa 72-74—146 +2
Ricky Hendler, United States 72-74—146 +2
Jacques Kruyswijk, South Africa 75-71—146 +2
Malcolm Mitchell, South Africa 74-72—146 +2
Neil Schietekat, South Africa 73-73—146 +2
Toto Thimba Jr., South Africa 71-75—146 +2
Albin Bergstrom, Sweden 72-75—147 +3
Jake Bolton, England 73-74—147 +3
Louis De Jager, South Africa 76-71—147 +3
Darren Fichardt, South Africa 69-78—147 +3
Dylan Mostert, South Africa 74-73—147 +3
Musiwalo Nethunzwi, South Africa 73-74—147 +3
Warwick Purchase, South Africa 72-75—147 +3
Nikhil Rama, South Africa 69-78—147 +3
Jack Senior, England 71-76—147 +3
Graham Van Der Merwe, South Africa 70-77—147 +3
Jacques Blaauw, South Africa 72-76—148 +4
Francesco Laporta, Italy 77-71—148 +4
Makhetha Mazibuko, South Africa 71-77—148 +4
Dylan Naidoo, South Africa 72-76—148 +4
Jason Roets, South Africa 74-74—148 +4
Ronald Rugumayo, Uganda 75-73—148 +4
Charl Barnard, South Africa 80-69—149 +5
Bryan Newman, South Africa 74-75—149 +5
Hennie O’Kennedy, South Africa 76-73—149 +5
Danie Van Niekerk, South Africa 76-73—149 +5
Euan Walker, Scotland 71-78—149 +5
Werner Deyzel, South Africa 72-78—150 +6
Joshua Berry, England 73-78—151 +7
Luca Filippi, South Africa 74-78—152 +8
Jacquin Hess, South Africa 82-71—153 +9
Trevor Mahoney, South Africa 79-76—155 +11
Marcus Sandile Taylor, South Africa 72-84—156 +12
Joshua Koekemoer, South Africa 80-78—158 +14

