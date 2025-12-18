Live Radio
AfrAsia Bank Mauritius Open Scores

The Associated Press

December 18, 2025, 1:28 PM

Thursday

At Heritage Golf Club

Bel Ombre, Mauritius

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,357; Par: 72

First Round

Scott Jamieson, Scotland 35-32—67
Casey Jarvis, South Africa 34-33—67
Manuel Elvira, Spain 34-34—68
Dylan Frittelli, South Africa 33-35—68
Ryan Gerard, United States 34-34—68
Alexander Levy, France 34-34—68
Herman Loubser, South Africa 33-35—68
Brandon Stone, South Africa 35-33—68
Anthony Quayle, Australia 34-27—61
MJ Daffue, South Africa 36-33—69
Alex Fitzpatrick, England 36-33—69
Andreas Halvorsen, Norway 36-33—69
Joakim Lagergren, Sweden 33-36—69
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-34—69
Hugo Townsend, Sweden 33-36—69
Adri Arnaus, Spain 36-34—70
John Parry, England 35-35—70
Rocco Repetto Taylor, Spain 37-33—70
Lyle Rowe, South Africa 32-38—70
Quim Vidal, Spain 36-34—70
Angel Ayora Fanegas, Spain 33-38—71
Daniel Brown, England 34-37—71
Oihan Guillamoundeguy, France 36-35—71
Ricky Hendler, South Africa 39-32—71
Luke Jerling, South Africa 37-34—71
Christo Lamprecht, South Africa 36-35—71
Francesco Laporta, Italy 38-33—71
Franklin Manchest, South Africa 36-35—71
Wilco Nienaber, South Africa 38-33—71
Clement Sordet, France 38-33—71
Daniel Van Tonder, South Africa 34-37—71
Ryan Van Velzen, South Africa 34-37—71
Jeff Winther, Denmark 36-35—71
Cameron Adam, Scotland 36-36—72
Marcus Armitage, England 37-35—72
Nick Bachem, Germany 34-38—72
Clement Charmasson, France 39-33—72
Hennie Du Plessis, South Africa 38-34—72
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 33-39—72
Tobias Jonsson, Sweden 39-33—72
Nathan Kimsey, England 33-39—72
Oliver Lindell, Finland 36-36—72
Zander Lombard, South Africa 39-33—72
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 36-36—72
Nikhil Rama, South Africa 35-37—72
Daniel Rodrigues, Portugal 34-38—72
Marcel Schneider, Germany 34-38—72
Tom Vaillant, France 35-37—72
Pierre Viallaneix, France 38-34—72
Jack Buchanan, Australia 24-37—61
Keagan Thomas, South Africa 28-36—64
Kyle Barker, South Africa 38-35—73
Gregorio De Leo, Italy 37-36—73
Rhys Enoch, Wales 39-34—73
Michael Feuerstein, United States 36-37—73
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 35-38—73
Michael Hollick, South Africa 38-35—73
Niklas Lemke, Sweden 36-37—73
Joe Long, England 38-35—73
Connor McKinney, Australia 38-35—73
Jacob Skov Olesen, Denmark 36-37—73
Andrea Pavan, Italy 36-37—73
Jovan Rebula, South Africa 37-36—73
Brandon Robinson-Thompson, England 39-34—73
Jamie Rutherford, England 38-35—73
Jack Senior, England 36-37—73
Marcel Siem, Germany 35-38—73
Kieron Van Wyk, South Africa 40-33—73
Ben Van Wyk, South Africa 38-35—73
Quintin Wilsnach, South Africa 36-37—73
Jens Dantorp, Sweden 37-25—62
Deon Germishuys, South Africa 26-39—65
Albin Bergstrom, Sweden 37-37—74
Adam Blomme, Sweden 39-35—74
Ross Fisher, England 38-36—74
Marcus Kinhult, Sweden 40-34—74
Renato Paratore, Italy 38-36—74
Eddie Pepperell, England 40-34—74
JC Ritchie, South Africa 37-37—74
Shubhankar Sharma, India 37-37—74
Jean-Paul Strydom, South Africa 37-37—74
Mike Toorop, Netherlands 38-36—74
Bjorn Akesson, Sweden 22-37—59
Quentin Debove, France 28-38—66
Ryan Peake, Australia 29-37—66
Oliver Bekker, South Africa 40-35—75
Jonathan Broomhead, South Africa 38-37—75
Jacques De Villiers, South Africa 36-39—75
Dominic Foos, Germany 36-39—75
Jack Hawksby, England 36-39—75
Yurav Premlall, South Africa 38-37—75
Warwick Purchase, South Africa 39-36—75
Benjamin Schmidt, England 37-38—75
Kieran Vincent, Zimbabwe 36-39—75
Austin Bautista, Australia 41-35—76
Fred Biondi, Brazil 38-38—76
Jacques Blaauw, South Africa 40-36—76
Christiaan Burke, South Africa 36-40—76
Jordan Burnand, South Africa 40-36—76
Todd Clements, England 42-34—76
Keenan Davidse, South Africa 40-36—76
Wynand Dingle, South Africa 41-35—76
Ruan Korb, South Africa 37-39—76
Mikael Lindberg, Sweden 40-36—76
Dylan Naidoo, South Africa 39-37—76
Hennie Otto, South Africa 38-38—76
Jason Roets, South Africa 38-38—76
Neil Schietekat, South Africa 37-39—76
Richard Sterne, South Africa 39-37—76
Martin Vorster, South Africa 40-36—76
Robin Williams, South Africa 39-37—76
Louis Albertse, South Africa 35-42—77
Joshua Berry, England 40-37—77
Aaron Cockerill, Canada 38-39—77
George Coetzee, South Africa 39-38—77
Joe Dean, England 38-39—77
Ryggs Johnston, United States 38-39—77
Hunter Logan, United States 37-40—77
Dylan Mostert, South Africa 38-39—77
Julien Sale, France 37-40—77
MJ Viljoen, South Africa 39-38—77
Euan Walker, Scotland 39-38—77
Matthew Baldwin, England 41-37—78
Stefano Mazzoli, Italy 38-40—78
Tyrone Ryan, South Africa 43-35—78
Samuel Simpson, South Africa 37-41—78
Toto Thimba Jr., South Africa 38-40—78
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 41-38—79
Nicolas Colsaerts, Belgium 43-36—79
Kyle De Beer, South Africa 42-37—79
CJ Du Plessis, South Africa 42-37—79
Malcolm Mitchell, South Africa 45-34—79
Pieter Moolman, South Africa 40-39—79
David Ravetto, France 42-37—79
Tyran Snyders, South Africa 39-40—79
Rhys West, South Africa 42-37—79
Ryan van der Klis, South Africa 44-35—79
Stals Swart, South Africa 25-43—68
Jacquin Hess, South Africa 28-43—71
Gerhard Pepler, South Africa 43-29—72
Davis Bryant, United States 41-39—80
Luis Carrera, Mexico 43-37—80
Andres Gallegos, Argentina 41-39—80
Allen John, Germany 46-34—80
Sadom Kaewkanjana, Thailand 37-43—80
Rupert Kaminski, South Africa 39-41—80
Altin Van Der Merwe, South Africa 31-41—72
Xander Basson, South Africa 43-38—81
Robson Chinhoi, Zimbabwe 43-38—81
Felix Mory, France 44-37—81
Pierre Pellegrin, Mauritius 40-41—81
Stephen Ferreira, Portugal 43-39—82
Rowan Lester, Ireland 42-40—82
James Mack, South Africa 44-38—82
Jack Yule, England 41-43—84
Marcus Sandile Taylor, South Africa WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

