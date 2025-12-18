AfrAsia Bank Mauritius Open Scores

Thursday
At Heritage Golf Club
Bel Ombre, Mauritius
Purse: $1.2 million
Yardage: 7,357; Par: 72
First Round
|Scott Jamieson, Scotland
|35-32—67
|Casey Jarvis, South Africa
|34-33—67
|Manuel Elvira, Spain
|34-34—68
|Dylan Frittelli, South Africa
|33-35—68
|Ryan Gerard, United States
|34-34—68
|Alexander Levy, France
|34-34—68
|Herman Loubser, South Africa
|33-35—68
|Brandon Stone, South Africa
|35-33—68
|Anthony Quayle, Australia
|34-27—61
|MJ Daffue, South Africa
|36-33—69
|Alex Fitzpatrick, England
|36-33—69
|Andreas Halvorsen, Norway
|36-33—69
|Joakim Lagergren, Sweden
|33-36—69
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|35-34—69
|Hugo Townsend, Sweden
|33-36—69
|Adri Arnaus, Spain
|36-34—70
|John Parry, England
|35-35—70
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|37-33—70
|Lyle Rowe, South Africa
|32-38—70
|Quim Vidal, Spain
|36-34—70
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|33-38—71
|Daniel Brown, England
|34-37—71
|Oihan Guillamoundeguy, France
|36-35—71
|Ricky Hendler, South Africa
|39-32—71
|Luke Jerling, South Africa
|37-34—71
|Christo Lamprecht, South Africa
|36-35—71
|Francesco Laporta, Italy
|38-33—71
|Franklin Manchest, South Africa
|36-35—71
|Wilco Nienaber, South Africa
|38-33—71
|Clement Sordet, France
|38-33—71
|Daniel Van Tonder, South Africa
|34-37—71
|Ryan Van Velzen, South Africa
|34-37—71
|Jeff Winther, Denmark
|36-35—71
|Cameron Adam, Scotland
|36-36—72
|Marcus Armitage, England
|37-35—72
|Nick Bachem, Germany
|34-38—72
|Clement Charmasson, France
|39-33—72
|Hennie Du Plessis, South Africa
|38-34—72
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|33-39—72
|Tobias Jonsson, Sweden
|39-33—72
|Nathan Kimsey, England
|33-39—72
|Oliver Lindell, Finland
|36-36—72
|Zander Lombard, South Africa
|39-33—72
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|36-36—72
|Nikhil Rama, South Africa
|35-37—72
|Daniel Rodrigues, Portugal
|34-38—72
|Marcel Schneider, Germany
|34-38—72
|Tom Vaillant, France
|35-37—72
|Pierre Viallaneix, France
|38-34—72
|Jack Buchanan, Australia
|24-37—61
|Keagan Thomas, South Africa
|28-36—64
|Kyle Barker, South Africa
|38-35—73
|Gregorio De Leo, Italy
|37-36—73
|Rhys Enoch, Wales
|39-34—73
|Michael Feuerstein, United States
|36-37—73
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|35-38—73
|Michael Hollick, South Africa
|38-35—73
|Niklas Lemke, Sweden
|36-37—73
|Joe Long, England
|38-35—73
|Connor McKinney, Australia
|38-35—73
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|36-37—73
|Andrea Pavan, Italy
|36-37—73
|Jovan Rebula, South Africa
|37-36—73
|Brandon Robinson-Thompson, England
|39-34—73
|Jamie Rutherford, England
|38-35—73
|Jack Senior, England
|36-37—73
|Marcel Siem, Germany
|35-38—73
|Kieron Van Wyk, South Africa
|40-33—73
|Ben Van Wyk, South Africa
|38-35—73
|Quintin Wilsnach, South Africa
|36-37—73
|Jens Dantorp, Sweden
|37-25—62
|Deon Germishuys, South Africa
|26-39—65
|Albin Bergstrom, Sweden
|37-37—74
|Adam Blomme, Sweden
|39-35—74
|Ross Fisher, England
|38-36—74
|Marcus Kinhult, Sweden
|40-34—74
|Renato Paratore, Italy
|38-36—74
|Eddie Pepperell, England
|40-34—74
|JC Ritchie, South Africa
|37-37—74
|Shubhankar Sharma, India
|37-37—74
|Jean-Paul Strydom, South Africa
|37-37—74
|Mike Toorop, Netherlands
|38-36—74
|Bjorn Akesson, Sweden
|22-37—59
|Quentin Debove, France
|28-38—66
|Ryan Peake, Australia
|29-37—66
|Oliver Bekker, South Africa
|40-35—75
|Jonathan Broomhead, South Africa
|38-37—75
|Jacques De Villiers, South Africa
|36-39—75
|Dominic Foos, Germany
|36-39—75
|Jack Hawksby, England
|36-39—75
|Yurav Premlall, South Africa
|38-37—75
|Warwick Purchase, South Africa
|39-36—75
|Benjamin Schmidt, England
|37-38—75
|Kieran Vincent, Zimbabwe
|36-39—75
|Austin Bautista, Australia
|41-35—76
|Fred Biondi, Brazil
|38-38—76
|Jacques Blaauw, South Africa
|40-36—76
|Christiaan Burke, South Africa
|36-40—76
|Jordan Burnand, South Africa
|40-36—76
|Todd Clements, England
|42-34—76
|Keenan Davidse, South Africa
|40-36—76
|Wynand Dingle, South Africa
|41-35—76
|Ruan Korb, South Africa
|37-39—76
|Mikael Lindberg, Sweden
|40-36—76
|Dylan Naidoo, South Africa
|39-37—76
|Hennie Otto, South Africa
|38-38—76
|Jason Roets, South Africa
|38-38—76
|Neil Schietekat, South Africa
|37-39—76
|Richard Sterne, South Africa
|39-37—76
|Martin Vorster, South Africa
|40-36—76
|Robin Williams, South Africa
|39-37—76
|Louis Albertse, South Africa
|35-42—77
|Joshua Berry, England
|40-37—77
|Aaron Cockerill, Canada
|38-39—77
|George Coetzee, South Africa
|39-38—77
|Joe Dean, England
|38-39—77
|Ryggs Johnston, United States
|38-39—77
|Hunter Logan, United States
|37-40—77
|Dylan Mostert, South Africa
|38-39—77
|Julien Sale, France
|37-40—77
|MJ Viljoen, South Africa
|39-38—77
|Euan Walker, Scotland
|39-38—77
|Matthew Baldwin, England
|41-37—78
|Stefano Mazzoli, Italy
|38-40—78
|Tyrone Ryan, South Africa
|43-35—78
|Samuel Simpson, South Africa
|37-41—78
|Toto Thimba Jr., South Africa
|38-40—78
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|41-38—79
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|43-36—79
|Kyle De Beer, South Africa
|42-37—79
|CJ Du Plessis, South Africa
|42-37—79
|Malcolm Mitchell, South Africa
|45-34—79
|Pieter Moolman, South Africa
|40-39—79
|David Ravetto, France
|42-37—79
|Tyran Snyders, South Africa
|39-40—79
|Rhys West, South Africa
|42-37—79
|Ryan van der Klis, South Africa
|44-35—79
|Stals Swart, South Africa
|25-43—68
|Jacquin Hess, South Africa
|28-43—71
|Gerhard Pepler, South Africa
|43-29—72
|Davis Bryant, United States
|41-39—80
|Luis Carrera, Mexico
|43-37—80
|Andres Gallegos, Argentina
|41-39—80
|Allen John, Germany
|46-34—80
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|37-43—80
|Rupert Kaminski, South Africa
|39-41—80
|Altin Van Der Merwe, South Africa
|31-41—72
|Xander Basson, South Africa
|43-38—81
|Robson Chinhoi, Zimbabwe
|43-38—81
|Felix Mory, France
|44-37—81
|Pierre Pellegrin, Mauritius
|40-41—81
|Stephen Ferreira, Portugal
|43-39—82
|Rowan Lester, Ireland
|42-40—82
|James Mack, South Africa
|44-38—82
|Jack Yule, England
|41-43—84
|Marcus Sandile Taylor, South Africa
|WD
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.