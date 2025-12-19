Live Radio
Home » Sports » AfrAsia Bank Mauritius Open Scores

AfrAsia Bank Mauritius Open Scores

The Associated Press

December 19, 2025, 10:26 AM

Friday

At Heritage Golf Club

Bel Ombre, Mauritius

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,357; Par: 72

Second Round

Casey Jarvis, South Africa 67-65—132
Alexander Levy, France 68-66—134
Manuel Elvira, Spain 68-67—135
Brandon Stone, South Africa 68-68—136
Dylan Frittelli, South Africa 68-69—137
Ryan Gerard, United States 68-69—137
Herman Loubser, South Africa 68-69—137
Michael Hollick, South Africa 73-65—138
Tobias Jonsson, Sweden 72-66—138
Francesco Laporta, Italy 71-67—138
John Parry, England 70-68—138
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-69—138
Angel Ayora Fanegas, Spain 71-68—139
MJ Daffue, South Africa 69-70—139
Hennie Du Plessis, South Africa 72-67—139
Scott Jamieson, Scotland 67-72—139
Anthony Quayle, Australia 68-71—139
Tom Vaillant, France 72-67—139
Daniel Van Tonder, South Africa 71-68—139
Adri Arnaus, Spain 70-70—140
Gregorio De Leo, Italy 73-67—140
Alex Fitzpatrick, England 69-71—140
Oihan Guillamoundeguy, France 71-69—140
Zander Lombard, South Africa 72-68—140
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-68—140
Jovan Rebula, South Africa 73-67—140
Marcel Schneider, Germany 72-68—140
Marcel Siem, Germany 73-67—140
Hugo Townsend, Sweden 69-71—140
Marcus Armitage, England 72-69—141
Clement Charmasson, France 72-69—141
Andreas Halvorsen, Norway 69-72—141
Christo Lamprecht, South Africa 71-70—141
Oliver Lindell, Finland 72-69—141
Jack Senior, England 73-68—141
Jeff Winther, Denmark 71-70—141
Nick Bachem, Germany 72-70—142
Joakim Lagergren, Sweden 69-73—142
Andrea Pavan, Italy 73-69—142
Eddie Pepperell, England 74-68—142
Rocco Repetto Taylor, Spain 70-72—142
Lyle Rowe, South Africa 70-72—142
Keagan Thomas, South Africa 73-69—142
Quintin Wilsnach, South Africa 73-69—142
Jonathan Broomhead, South Africa 75-68—143
Daniel Brown, England 71-72—143
Nathan Kimsey, England 72-71—143
Marcus Kinhult, Sweden 74-69—143
Niklas Lemke, Sweden 73-70—143
Dylan Naidoo, South Africa 76-67—143
Wilco Nienaber, South Africa 71-72—143
Renato Paratore, Italy 74-69—143
JC Ritchie, South Africa 74-69—143
Shubhankar Sharma, India 74-69—143
Kieran Vincent, Zimbabwe 75-68—143
Cameron Adam, Scotland 72-72—144
Fred Biondi, Brazil 76-68—144
Christiaan Burke, South Africa 76-68—144
Jordan Burnand, South Africa 76-68—144
Michael Feuerstein, United States 73-71—144
Luke Jerling, South Africa 71-73—144
Mikael Lindberg, Sweden 76-68—144
Nikhil Rama, South Africa 72-72—144
Julien Sale, France 77-67—144
Clement Sordet, France 71-73—144
Quim Vidal, Spain 70-74—144
Robson Chinhoi, Zimbabwe 81-WD
Allen John, Germany 80-WD
Jens Dantorp, Sweden 80-WD
Marcus Sandile Taylor, South Africa WD-WD

Missed Cut

Albin Bergstrom, Sweden 74-71—145
Aaron Cockerill, Canada 77-68—145
Ross Fisher, England 74-71—145
Deon Germishuys, South Africa 74-71—145
Jack Hawksby, England 75-70—145
Ryan Peake, Australia 76-69—145
Jamie Rutherford, England 73-72—145
Benjamin Schmidt, England 75-70—145
Ben Van Wyk, South Africa 73-72—145
Pierre Viallaneix, France 72-73—145
Martin Vorster, South Africa 76-69—145
Austin Bautista, Australia 76-70—146
Joe Dean, England 77-69—146
Quentin Debove, France 76-70—146
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 73-73—146
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-74—146
Brandon Robinson-Thompson, England 73-73—146
Samuel Simpson, South Africa 78-68—146
Ryan Van Velzen, South Africa 71-75—146
Joshua Berry, England 77-70—147
Adam Blomme, Sweden 74-73—147
Keenan Davidse, South Africa 76-71—147
Jacques De Villiers, South Africa 75-72—147
Rhys Enoch, Wales 73-74—147
Ryggs Johnston, United States 77-70—147
Joe Long, England 73-74—147
Stefano Mazzoli, Italy 78-69—147
Yurav Premlall, South Africa 75-72—147
Stals Swart, South Africa 76-71—147
Kieron Van Wyk, South Africa 73-74—147
MJ Viljoen, South Africa 77-70—147
Jacques Blaauw, South Africa 76-72—148
Jack Buchanan, Australia 73-75—148
Nicolas Colsaerts, Belgium 79-69—148
Jason Roets, South Africa 76-72—148
Richard Sterne, South Africa 76-72—148
Louis Albertse, South Africa 77-72—149
Matthew Baldwin, England 78-71—149
Kyle Barker, South Africa 73-76—149
Connor McKinney, Australia 73-76—149
Felix Mory, France 81-68—149
Dylan Mostert, South Africa 77-72—149
Hennie Otto, South Africa 76-73—149
Gerhard Pepler, South Africa 80-69—149
David Ravetto, France 79-70—149
Daniel Rodrigues, Portugal 72-77—149
Neil Schietekat, South Africa 76-73—149
Mike Toorop, Netherlands 74-75—149
Robin Williams, South Africa 76-73—149
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 79-71—150
Luis Carrera, Mexico 80-70—150
Todd Clements, England 76-74—150
George Coetzee, South Africa 77-73—150
Dominic Foos, Germany 75-75—150
Ricky Hendler, South Africa 71-79—150
Ruan Korb, South Africa 76-74—150
Pieter Moolman, South Africa 79-71—150
Jacob Skov Olesen, Denmark 73-77—150
Jean-Paul Strydom, South Africa 74-76—150
Altin Van Der Merwe, South Africa 80-70—150
Wynand Dingle, South Africa 76-75—151
Sadom Kaewkanjana, Thailand 80-71—151
Hunter Logan, United States 77-74—151
Franklin Manchest, South Africa 71-80—151
Tyran Snyders, South Africa 79-72—151
Toto Thimba Jr., South Africa 78-73—151
Warwick Purchase, South Africa 75-77—152
Euan Walker, Scotland 77-75—152
Davis Bryant, United States 80-73—153
Rowan Lester, Ireland 82-71—153
Pierre Pellegrin, Mauritius 81-72—153
Tyrone Ryan, South Africa 78-75—153
Oliver Bekker, South Africa 75-79—154
Rupert Kaminski, South Africa 80-75—155
Malcolm Mitchell, South Africa 79-76—155
CJ Du Plessis, South Africa 79-77—156
Andres Gallegos, Argentina 80-76—156
Jacquin Hess, South Africa 80-76—156
Rhys West, South Africa 79-77—156
Bjorn Akesson, Sweden 81-76—157
James Mack, South Africa 82-75—157
Kyle De Beer, South Africa 79-79—158
Ryan van der Klis, South Africa 79-79—158
Xander Basson, South Africa 81-80—161
Stephen Ferreira, Portugal 82-80—162
Jack Yule, England 84-79—163

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up