AfrAsia Bank Mauritius Open Par Scores

The Associated Press

December 18, 2025, 1:28 PM

Thursday

At Heritage Golf Club

Bel Ombre, Mauritius

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,357; Par: 72

First Round

Scott Jamieson, Scotland 35-32—67 -5
Casey Jarvis, South Africa 34-33—67 -5
Manuel Elvira, Spain 34-34—68 -4
Dylan Frittelli, South Africa 33-35—68 -4
Ryan Gerard, United States 34-34—68 -4
Alexander Levy, France 34-34—68 -4
Herman Loubser, South Africa 33-35—68 -4
Brandon Stone, South Africa 35-33—68 -4
Anthony Quayle, Australia 34-27—61 -3
MJ Daffue, South Africa 36-33—69 -3
Alex Fitzpatrick, England 36-33—69 -3
Andreas Halvorsen, Norway 36-33—69 -3
Joakim Lagergren, Sweden 33-36—69 -3
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-34—69 -3
Hugo Townsend, Sweden 33-36—69 -3
Adri Arnaus, Spain 36-34—70 -2
John Parry, England 35-35—70 -2
Rocco Repetto Taylor, Spain 37-33—70 -2
Lyle Rowe, South Africa 32-38—70 -2
Quim Vidal, Spain 36-34—70 -2
Angel Ayora Fanegas, Spain 33-38—71 -1
Daniel Brown, England 34-37—71 -1
Oihan Guillamoundeguy, France 36-35—71 -1
Ricky Hendler, South Africa 39-32—71 -1
Luke Jerling, South Africa 37-34—71 -1
Christo Lamprecht, South Africa 36-35—71 -1
Francesco Laporta, Italy 38-33—71 -1
Franklin Manchest, South Africa 36-35—71 -1
Wilco Nienaber, South Africa 38-33—71 -1
Clement Sordet, France 38-33—71 -1
Daniel Van Tonder, South Africa 34-37—71 -1
Ryan Van Velzen, South Africa 34-37—71 -1
Jeff Winther, Denmark 36-35—71 -1
Cameron Adam, Scotland 36-36—72 E
Marcus Armitage, England 37-35—72 E
Nick Bachem, Germany 34-38—72 E
Clement Charmasson, France 39-33—72 E
Hennie Du Plessis, South Africa 38-34—72 E
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 33-39—72 E
Tobias Jonsson, Sweden 39-33—72 E
Nathan Kimsey, England 33-39—72 E
Oliver Lindell, Finland 36-36—72 E
Zander Lombard, South Africa 39-33—72 E
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 36-36—72 E
Nikhil Rama, South Africa 35-37—72 E
Daniel Rodrigues, Portugal 34-38—72 E
Marcel Schneider, Germany 34-38—72 E
Tom Vaillant, France 35-37—72 E
Pierre Viallaneix, France 38-34—72 E
Jack Buchanan, Australia 24-37—61 +1
Keagan Thomas, South Africa 28-36—64 +1
Kyle Barker, South Africa 38-35—73 +1
Gregorio De Leo, Italy 37-36—73 +1
Rhys Enoch, Wales 39-34—73 +1
Michael Feuerstein, United States 36-37—73 +1
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 35-38—73 +1
Michael Hollick, South Africa 38-35—73 +1
Niklas Lemke, Sweden 36-37—73 +1
Joe Long, England 38-35—73 +1
Connor McKinney, Australia 38-35—73 +1
Jacob Skov Olesen, Denmark 36-37—73 +1
Andrea Pavan, Italy 36-37—73 +1
Jovan Rebula, South Africa 37-36—73 +1
Brandon Robinson-Thompson, England 39-34—73 +1
Jamie Rutherford, England 38-35—73 +1
Jack Senior, England 36-37—73 +1
Marcel Siem, Germany 35-38—73 +1
Kieron Van Wyk, South Africa 40-33—73 +1
Ben Van Wyk, South Africa 38-35—73 +1
Quintin Wilsnach, South Africa 36-37—73 +1
Jens Dantorp, Sweden 37-25—62 +2
Deon Germishuys, South Africa 26-39—65 +2
Albin Bergstrom, Sweden 37-37—74 +2
Adam Blomme, Sweden 39-35—74 +2
Ross Fisher, England 38-36—74 +2
Marcus Kinhult, Sweden 40-34—74 +2
Renato Paratore, Italy 38-36—74 +2
Eddie Pepperell, England 40-34—74 +2
JC Ritchie, South Africa 37-37—74 +2
Shubhankar Sharma, India 37-37—74 +2
Jean-Paul Strydom, South Africa 37-37—74 +2
Mike Toorop, Netherlands 38-36—74 +2
Bjorn Akesson, Sweden 22-37—59 +3
Quentin Debove, France 28-38—66 +3
Ryan Peake, Australia 29-37—66 +3
Oliver Bekker, South Africa 40-35—75 +3
Jonathan Broomhead, South Africa 38-37—75 +3
Jacques De Villiers, South Africa 36-39—75 +3
Dominic Foos, Germany 36-39—75 +3
Jack Hawksby, England 36-39—75 +3
Yurav Premlall, South Africa 38-37—75 +3
Warwick Purchase, South Africa 39-36—75 +3
Benjamin Schmidt, England 37-38—75 +3
Kieran Vincent, Zimbabwe 36-39—75 +3
Austin Bautista, Australia 41-35—76 +4
Fred Biondi, Brazil 38-38—76 +4
Jacques Blaauw, South Africa 40-36—76 +4
Christiaan Burke, South Africa 36-40—76 +4
Jordan Burnand, South Africa 40-36—76 +4
Todd Clements, England 42-34—76 +4
Keenan Davidse, South Africa 40-36—76 +4
Wynand Dingle, South Africa 41-35—76 +4
Ruan Korb, South Africa 37-39—76 +4
Mikael Lindberg, Sweden 40-36—76 +4
Dylan Naidoo, South Africa 39-37—76 +4
Hennie Otto, South Africa 38-38—76 +4
Jason Roets, South Africa 38-38—76 +4
Neil Schietekat, South Africa 37-39—76 +4
Richard Sterne, South Africa 39-37—76 +4
Martin Vorster, South Africa 40-36—76 +4
Robin Williams, South Africa 39-37—76 +4
Louis Albertse, South Africa 35-42—77 +5
Joshua Berry, England 40-37—77 +5
Aaron Cockerill, Canada 38-39—77 +5
George Coetzee, South Africa 39-38—77 +5
Joe Dean, England 38-39—77 +5
Ryggs Johnston, United States 38-39—77 +5
Hunter Logan, United States 37-40—77 +5
Dylan Mostert, South Africa 38-39—77 +5
Julien Sale, France 37-40—77 +5
MJ Viljoen, South Africa 39-38—77 +5
Euan Walker, Scotland 39-38—77 +5
Matthew Baldwin, England 41-37—78 +6
Stefano Mazzoli, Italy 38-40—78 +6
Tyrone Ryan, South Africa 43-35—78 +6
Samuel Simpson, South Africa 37-41—78 +6
Toto Thimba Jr., South Africa 38-40—78 +6
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 41-38—79 +7
Nicolas Colsaerts, Belgium 43-36—79 +7
Kyle De Beer, South Africa 42-37—79 +7
CJ Du Plessis, South Africa 42-37—79 +7
Malcolm Mitchell, South Africa 45-34—79 +7
Pieter Moolman, South Africa 40-39—79 +7
David Ravetto, France 42-37—79 +7
Tyran Snyders, South Africa 39-40—79 +7
Rhys West, South Africa 42-37—79 +7
Ryan van der Klis, South Africa 44-35—79 +7
Stals Swart, South Africa 25-43—68 +8
Jacquin Hess, South Africa 28-43—71 +8
Gerhard Pepler, South Africa 43-29—72 +8
Davis Bryant, United States 41-39—80 +8
Luis Carrera, Mexico 43-37—80 +8
Andres Gallegos, Argentina 41-39—80 +8
Allen John, Germany 46-34—80 +8
Sadom Kaewkanjana, Thailand 37-43—80 +8
Rupert Kaminski, South Africa 39-41—80 +8
Altin Van Der Merwe, South Africa 31-41—72 +9
Xander Basson, South Africa 43-38—81 +9
Robson Chinhoi, Zimbabwe 43-38—81 +9
Felix Mory, France 44-37—81 +9
Pierre Pellegrin, Mauritius 40-41—81 +9
Stephen Ferreira, Portugal 43-39—82 +10
Rowan Lester, Ireland 42-40—82 +10
James Mack, South Africa 44-38—82 +10
Jack Yule, England 41-43—84 +12
Marcus Sandile Taylor, South Africa WD

