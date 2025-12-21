AfrAsia Bank Mauritius Open Par Scores

Sunday
At Heritage Golf Club
Bel Ombre, Mauritius
Purse: $1.2 million
Yardage: 7,357; Par: 72
Final Round
(x-won on second playoff hole)
|x-Jayden Trey Schaper, South Africa (500), $174,065
|69-69-64-64—266
|-22
|Ryan Gerard, United States (334), $112,630
|68-69-63-66—266
|-22
|Casey Jarvis, South Africa (188), $64,507
|67-65-68-71—271
|-17
|Andreas Halvorsen, Norway (150), $51,196
|69-72-65-66—272
|-16
|Zander Lombard, South Africa (116), $39,625
|72-68-71-62—273
|-15
|John Parry, England (116), $39,625
|70-68-67-68—273
|-15
|Manuel Elvira, Spain (82), $28,158
|68-67-69-70—274
|-14
|Alexander Levy, France (82), $28,158
|68-66-67-73—274
|-14
|Oihan Guillamoundeguy, France (54), $18,669
|71-69-70-66—276
|-12
|Michael Hollick, South Africa (54), $18,669
|73-65-67-71—276
|-12
|Scott Jamieson, Scotland (54), $18,669
|67-72-73-64—276
|-12
|Anthony Quayle, Australia (54), $18,669
|68-71-69-68—276
|-12
|JC Ritchie, South Africa (54), $18,669
|74-69-68-65—276
|-12
|Brandon Stone, South Africa (54), $18,669
|68-68-71-69—276
|-12
|Marcus Armitage, England (42), $14,437
|72-69-70-66—277
|-11
|Daniel Van Tonder, South Africa (42), $14,437
|71-68-67-71—277
|-11
|Kieran Vincent, Zimbabwe (0), $14,437
|75-68-68-66—277
|-11
|Tobias Jonsson, Sweden (38), $13,208
|72-66-67-73—278
|-10
|Hugo Townsend, Sweden (36), $12,697
|69-71-69-70—279
|-9
|Herman Loubser, South Africa (0), $12,287
|68-69-75-68—280
|-8
|Angel Ayora Fanegas, Spain (33), $11,417
|71-68-73-69—281
|-7
|Daniel Brown, England (33), $11,417
|71-72-68-70—281
|-7
|Gregorio De Leo, Italy (33), $11,417
|73-67-74-67—281
|-7
|Wilco Nienaber, South Africa (0), $11,417
|71-72-70-68—281
|-7
|Hennie Du Plessis, South Africa (28), $9,727
|72-67-68-75—282
|-6
|Nathan Kimsey, England (28), $9,727
|72-71-71-68—282
|-6
|Francesco Laporta, Italy (28), $9,727
|71-67-72-72—282
|-6
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (28), $9,727
|72-68-70-72—282
|-6
|Jovan Rebula, South Africa (28), $9,727
|73-67-70-72—282
|-6
|Jack Senior, England (28), $9,727
|73-68-71-70—282
|-6
|Tom Vaillant, France (28), $9,727
|72-67-69-74—282
|-6
|Fred Biondi, Brazil (24), $7,884
|76-68-70-69—283
|-5
|Joakim Lagergren, Sweden (24), $7,884
|69-73-70-71—283
|-5
|Niklas Lemke, Sweden (24), $7,884
|73-70-71-69—283
|-5
|Oliver Lindell, Finland (24), $7,884
|72-69-71-71—283
|-5
|Shubhankar Sharma, India (24), $7,884
|74-69-71-69—283
|-5
|Alex Fitzpatrick, England (20), $6,553
|69-71-72-72—284
|-4
|Dylan Frittelli, South Africa (20), $6,553
|68-69-75-72—284
|-4
|Marcel Schneider, Germany (20), $6,553
|72-68-66-78—284
|-4
|Marcel Siem, Germany (20), $6,553
|73-67-68-76—284
|-4
|Christiaan Burke, South Africa (0), $6,553
|76-68-74-66—284
|-4
|MJ Daffue, South Africa (0), $6,553
|69-70-73-72—284
|-4
|Eddie Pepperell, England (18), $5,836
|74-68-74-69—285
|-3
|Adri Arnaus, Spain (17), $5,324
|70-70-70-76—286
|-2
|Mikael Lindberg, Sweden (17), $5,324
|76-68-71-71—286
|-2
|Renato Paratore, Italy (17), $5,324
|74-69-68-75—286
|-2
|Rocco Repetto Taylor, Spain (17), $5,324
|70-72-73-71—286
|-2
|Nick Bachem, Germany (14), $4,505
|72-70-73-72—287
|-1
|Clement Charmasson, France (14), $4,505
|72-69-75-71—287
|-1
|Andrea Pavan, Italy (14), $4,505
|73-69-71-74—287
|-1
|Christo Lamprecht, South Africa (0), $4,505
|71-70-72-74—287
|-1
|Jonathan Broomhead, South Africa (12), $3,891
|75-68-68-77—288
|E
|Julien Sale, France (0), $3,891
|77-67-70-74—288
|E
|Clement Sordet, France (11), $3,533
|71-73-72-73—289
|+1
|Jeff Winther, Denmark (11), $3,533
|71-70-74-74—289
|+1
|Luke Jerling, South Africa (0), $3,328
|71-73-72-74—290
|+2
|Lyle Rowe, South Africa (0), $3,328
|70-72-73-75—290
|+2
|Marcus Kinhult, Sweden (9), $3,021
|74-69-75-74—292
|+4
|Quim Vidal, Spain (9), $3,021
|70-74-74-74—292
|+4
|Michael Feuerstein, United States (0), $3,021
|73-71-73-75—292
|+4
|Keagan Thomas, South Africa (0), $3,021
|73-69-79-71—292
|+4
|Dylan Naidoo, South Africa (8), $2,765
|76-67-79-71—293
|+5
|Cameron Adam, Scotland (7), $2,560
|72-72-75-75—294
|+6
|Nikhil Rama, South Africa (0), $2,560
|72-72-76-74—294
|+6
|Quintin Wilsnach, South Africa (0), $2,560
|73-69-79-73—294
|+6
|Jordan Burnand, South Africa (0), $2,355
|76-68-74-77—295
|+7
