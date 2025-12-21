Live Radio
AfrAsia Bank Mauritius Open Par Scores

The Associated Press

December 21, 2025, 7:20 AM

Sunday

At Heritage Golf Club

Bel Ombre, Mauritius

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,357; Par: 72

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-Jayden Trey Schaper, South Africa (500), $174,065 69-69-64-64—266 -22
Ryan Gerard, United States (334), $112,630 68-69-63-66—266 -22
Casey Jarvis, South Africa (188), $64,507 67-65-68-71—271 -17
Andreas Halvorsen, Norway (150), $51,196 69-72-65-66—272 -16
Zander Lombard, South Africa (116), $39,625 72-68-71-62—273 -15
John Parry, England (116), $39,625 70-68-67-68—273 -15
Manuel Elvira, Spain (82), $28,158 68-67-69-70—274 -14
Alexander Levy, France (82), $28,158 68-66-67-73—274 -14
Oihan Guillamoundeguy, France (54), $18,669 71-69-70-66—276 -12
Michael Hollick, South Africa (54), $18,669 73-65-67-71—276 -12
Scott Jamieson, Scotland (54), $18,669 67-72-73-64—276 -12
Anthony Quayle, Australia (54), $18,669 68-71-69-68—276 -12
JC Ritchie, South Africa (54), $18,669 74-69-68-65—276 -12
Brandon Stone, South Africa (54), $18,669 68-68-71-69—276 -12
Marcus Armitage, England (42), $14,437 72-69-70-66—277 -11
Daniel Van Tonder, South Africa (42), $14,437 71-68-67-71—277 -11
Kieran Vincent, Zimbabwe (0), $14,437 75-68-68-66—277 -11
Tobias Jonsson, Sweden (38), $13,208 72-66-67-73—278 -10
Hugo Townsend, Sweden (36), $12,697 69-71-69-70—279 -9
Herman Loubser, South Africa (0), $12,287 68-69-75-68—280 -8
Angel Ayora Fanegas, Spain (33), $11,417 71-68-73-69—281 -7
Daniel Brown, England (33), $11,417 71-72-68-70—281 -7
Gregorio De Leo, Italy (33), $11,417 73-67-74-67—281 -7
Wilco Nienaber, South Africa (0), $11,417 71-72-70-68—281 -7
Hennie Du Plessis, South Africa (28), $9,727 72-67-68-75—282 -6
Nathan Kimsey, England (28), $9,727 72-71-71-68—282 -6
Francesco Laporta, Italy (28), $9,727 71-67-72-72—282 -6
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (28), $9,727 72-68-70-72—282 -6
Jovan Rebula, South Africa (28), $9,727 73-67-70-72—282 -6
Jack Senior, England (28), $9,727 73-68-71-70—282 -6
Tom Vaillant, France (28), $9,727 72-67-69-74—282 -6
Fred Biondi, Brazil (24), $7,884 76-68-70-69—283 -5
Joakim Lagergren, Sweden (24), $7,884 69-73-70-71—283 -5
Niklas Lemke, Sweden (24), $7,884 73-70-71-69—283 -5
Oliver Lindell, Finland (24), $7,884 72-69-71-71—283 -5
Shubhankar Sharma, India (24), $7,884 74-69-71-69—283 -5
Alex Fitzpatrick, England (20), $6,553 69-71-72-72—284 -4
Dylan Frittelli, South Africa (20), $6,553 68-69-75-72—284 -4
Marcel Schneider, Germany (20), $6,553 72-68-66-78—284 -4
Marcel Siem, Germany (20), $6,553 73-67-68-76—284 -4
Christiaan Burke, South Africa (0), $6,553 76-68-74-66—284 -4
MJ Daffue, South Africa (0), $6,553 69-70-73-72—284 -4
Eddie Pepperell, England (18), $5,836 74-68-74-69—285 -3
Adri Arnaus, Spain (17), $5,324 70-70-70-76—286 -2
Mikael Lindberg, Sweden (17), $5,324 76-68-71-71—286 -2
Renato Paratore, Italy (17), $5,324 74-69-68-75—286 -2
Rocco Repetto Taylor, Spain (17), $5,324 70-72-73-71—286 -2
Nick Bachem, Germany (14), $4,505 72-70-73-72—287 -1
Clement Charmasson, France (14), $4,505 72-69-75-71—287 -1
Andrea Pavan, Italy (14), $4,505 73-69-71-74—287 -1
Christo Lamprecht, South Africa (0), $4,505 71-70-72-74—287 -1
Jonathan Broomhead, South Africa (12), $3,891 75-68-68-77—288 E
Julien Sale, France (0), $3,891 77-67-70-74—288 E
Clement Sordet, France (11), $3,533 71-73-72-73—289 +1
Jeff Winther, Denmark (11), $3,533 71-70-74-74—289 +1
Luke Jerling, South Africa (0), $3,328 71-73-72-74—290 +2
Lyle Rowe, South Africa (0), $3,328 70-72-73-75—290 +2
Marcus Kinhult, Sweden (9), $3,021 74-69-75-74—292 +4
Quim Vidal, Spain (9), $3,021 70-74-74-74—292 +4
Michael Feuerstein, United States (0), $3,021 73-71-73-75—292 +4
Keagan Thomas, South Africa (0), $3,021 73-69-79-71—292 +4
Dylan Naidoo, South Africa (8), $2,765 76-67-79-71—293 +5
Cameron Adam, Scotland (7), $2,560 72-72-75-75—294 +6
Nikhil Rama, South Africa (0), $2,560 72-72-76-74—294 +6
Quintin Wilsnach, South Africa (0), $2,560 73-69-79-73—294 +6
Jordan Burnand, South Africa (0), $2,355 76-68-74-77—295 +7

