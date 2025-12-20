AfrAsia Bank Mauritius Open Par Scores

Saturday
At Heritage Golf Club
Bel Ombre, Mauritius
Purse: $1.2 million
Yardage: 7,357; Par: 72
Third Round
|Ryan Gerard, United States
|68-69-63—200
|-16
|Casey Jarvis, South Africa
|67-65-68—200
|-16
|Alexander Levy, France
|68-66-67—201
|-15
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|69-69-64—202
|-14
|Manuel Elvira, Spain
|68-67-69—204
|-12
|Michael Hollick, South Africa
|73-65-67—205
|-11
|Tobias Jonsson, Sweden
|72-66-67—205
|-11
|John Parry, England
|70-68-67—205
|-11
|Andreas Halvorsen, Norway
|69-72-65—206
|-10
|Marcel Schneider, Germany
|72-68-66—206
|-10
|Daniel Van Tonder, South Africa
|71-68-67—206
|-10
|Hennie Du Plessis, South Africa
|72-67-68—207
|-9
|Brandon Stone, South Africa
|68-68-71—207
|-9
|Anthony Quayle, Australia
|68-71-69—208
|-8
|Marcel Siem, Germany
|73-67-68—208
|-8
|Tom Vaillant, France
|72-67-69—208
|-8
|Hugo Townsend, Sweden
|69-71-69—209
|-7
|Adri Arnaus, Spain
|70-70-70—210
|-6
|Oihan Guillamoundeguy, France
|71-69-70—210
|-6
|Francesco Laporta, Italy
|71-67-72—210
|-6
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|72-68-70—210
|-6
|Jovan Rebula, South Africa
|73-67-70—210
|-6
|Marcus Armitage, England
|72-69-70—211
|-5
|Jonathan Broomhead, South Africa
|75-68-68—211
|-5
|Daniel Brown, England
|71-72-68—211
|-5
|Zander Lombard, South Africa
|72-68-71—211
|-5
|Renato Paratore, Italy
|74-69-68—211
|-5
|JC Ritchie, South Africa
|74-69-68—211
|-5
|Kieran Vincent, Zimbabwe
|75-68-68—211
|-5
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|71-68-73—212
|-4
|MJ Daffue, South Africa
|69-70-73—212
|-4
|Alex Fitzpatrick, England
|69-71-72—212
|-4
|Dylan Frittelli, South Africa
|68-69-75—212
|-4
|Scott Jamieson, Scotland
|67-72-73—212
|-4
|Joakim Lagergren, Sweden
|69-73-70—212
|-4
|Oliver Lindell, Finland
|72-69-71—212
|-4
|Herman Loubser, South Africa
|68-69-75—212
|-4
|Jack Senior, England
|73-68-71—212
|-4
|Christo Lamprecht, South Africa
|71-70-72—213
|-3
|Wilco Nienaber, South Africa
|71-72-70—213
|-3
|Andrea Pavan, Italy
|73-69-71—213
|-3
|Fred Biondi, Brazil
|76-68-70—214
|-2
|Gregorio De Leo, Italy
|73-67-74—214
|-2
|Nathan Kimsey, England
|72-71-71—214
|-2
|Niklas Lemke, Sweden
|73-70-71—214
|-2
|Julien Sale, France
|77-67-70—214
|-2
|Shubhankar Sharma, India
|74-69-71—214
|-2
|Nick Bachem, Germany
|72-70-73—215
|-1
|Mikael Lindberg, Sweden
|76-68-71—215
|-1
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|70-72-73—215
|-1
|Lyle Rowe, South Africa
|70-72-73—215
|-1
|Jeff Winther, Denmark
|71-70-74—215
|-1
|Clement Charmasson, France
|72-69-75—216
|E
|Luke Jerling, South Africa
|71-73-72—216
|E
|Eddie Pepperell, England
|74-68-74—216
|E
|Clement Sordet, France
|71-73-72—216
|E
|Michael Feuerstein, United States
|73-71-73—217
|+1
|Christiaan Burke, South Africa
|76-68-74—218
|+2
|Jordan Burnand, South Africa
|76-68-74—218
|+2
|Marcus Kinhult, Sweden
|74-69-75—218
|+2
|Quim Vidal, Spain
|70-74-74—218
|+2
|Cameron Adam, Scotland
|72-72-75—219
|+3
|Nikhil Rama, South Africa
|72-72-76—220
|+4
|Keagan Thomas, South Africa
|73-69-79—221
|+5
|Quintin Wilsnach, South Africa
|73-69-79—221
|+5
|Dylan Naidoo, South Africa
|76-67-79—222
|+6
