AfrAsia Bank Mauritius Open Par Scores

The Associated Press

December 20, 2025, 8:58 AM

Saturday

At Heritage Golf Club

Bel Ombre, Mauritius

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,357; Par: 72

Third Round

Ryan Gerard, United States 68-69-63—200 -16
Casey Jarvis, South Africa 67-65-68—200 -16
Alexander Levy, France 68-66-67—201 -15
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-69-64—202 -14
Manuel Elvira, Spain 68-67-69—204 -12
Michael Hollick, South Africa 73-65-67—205 -11
Tobias Jonsson, Sweden 72-66-67—205 -11
John Parry, England 70-68-67—205 -11
Andreas Halvorsen, Norway 69-72-65—206 -10
Marcel Schneider, Germany 72-68-66—206 -10
Daniel Van Tonder, South Africa 71-68-67—206 -10
Hennie Du Plessis, South Africa 72-67-68—207 -9
Brandon Stone, South Africa 68-68-71—207 -9
Anthony Quayle, Australia 68-71-69—208 -8
Marcel Siem, Germany 73-67-68—208 -8
Tom Vaillant, France 72-67-69—208 -8
Hugo Townsend, Sweden 69-71-69—209 -7
Adri Arnaus, Spain 70-70-70—210 -6
Oihan Guillamoundeguy, France 71-69-70—210 -6
Francesco Laporta, Italy 71-67-72—210 -6
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-68-70—210 -6
Jovan Rebula, South Africa 73-67-70—210 -6
Marcus Armitage, England 72-69-70—211 -5
Jonathan Broomhead, South Africa 75-68-68—211 -5
Daniel Brown, England 71-72-68—211 -5
Zander Lombard, South Africa 72-68-71—211 -5
Renato Paratore, Italy 74-69-68—211 -5
JC Ritchie, South Africa 74-69-68—211 -5
Kieran Vincent, Zimbabwe 75-68-68—211 -5
Angel Ayora Fanegas, Spain 71-68-73—212 -4
MJ Daffue, South Africa 69-70-73—212 -4
Alex Fitzpatrick, England 69-71-72—212 -4
Dylan Frittelli, South Africa 68-69-75—212 -4
Scott Jamieson, Scotland 67-72-73—212 -4
Joakim Lagergren, Sweden 69-73-70—212 -4
Oliver Lindell, Finland 72-69-71—212 -4
Herman Loubser, South Africa 68-69-75—212 -4
Jack Senior, England 73-68-71—212 -4
Christo Lamprecht, South Africa 71-70-72—213 -3
Wilco Nienaber, South Africa 71-72-70—213 -3
Andrea Pavan, Italy 73-69-71—213 -3
Fred Biondi, Brazil 76-68-70—214 -2
Gregorio De Leo, Italy 73-67-74—214 -2
Nathan Kimsey, England 72-71-71—214 -2
Niklas Lemke, Sweden 73-70-71—214 -2
Julien Sale, France 77-67-70—214 -2
Shubhankar Sharma, India 74-69-71—214 -2
Nick Bachem, Germany 72-70-73—215 -1
Mikael Lindberg, Sweden 76-68-71—215 -1
Rocco Repetto Taylor, Spain 70-72-73—215 -1
Lyle Rowe, South Africa 70-72-73—215 -1
Jeff Winther, Denmark 71-70-74—215 -1
Clement Charmasson, France 72-69-75—216 E
Luke Jerling, South Africa 71-73-72—216 E
Eddie Pepperell, England 74-68-74—216 E
Clement Sordet, France 71-73-72—216 E
Michael Feuerstein, United States 73-71-73—217 +1
Christiaan Burke, South Africa 76-68-74—218 +2
Jordan Burnand, South Africa 76-68-74—218 +2
Marcus Kinhult, Sweden 74-69-75—218 +2
Quim Vidal, Spain 70-74-74—218 +2
Cameron Adam, Scotland 72-72-75—219 +3
Nikhil Rama, South Africa 72-72-76—220 +4
Keagan Thomas, South Africa 73-69-79—221 +5
Quintin Wilsnach, South Africa 73-69-79—221 +5
Dylan Naidoo, South Africa 76-67-79—222 +6

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

