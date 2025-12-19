AfrAsia Bank Mauritius Open Par Scores

|Casey Jarvis, South Africa
|67-65—132
|-12
|Alexander Levy, France
|68-66—134
|-10
|Manuel Elvira, Spain
|68-67—135
|-9
|Brandon Stone, South Africa
|68-68—136
|-8
|Dylan Frittelli, South Africa
|68-69—137
|-7
|Ryan Gerard, United States
|68-69—137
|-7
|Herman Loubser, South Africa
|68-69—137
|-7
|Michael Hollick, South Africa
|73-65—138
|-6
|Tobias Jonsson, Sweden
|72-66—138
|-6
|Francesco Laporta, Italy
|71-67—138
|-6
|John Parry, England
|70-68—138
|-6
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|69-69—138
|-6
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|71-68—139
|-5
|MJ Daffue, South Africa
|69-70—139
|-5
|Hennie Du Plessis, South Africa
|72-67—139
|-5
|Scott Jamieson, Scotland
|67-72—139
|-5
|Anthony Quayle, Australia
|68-71—139
|-5
|Tom Vaillant, France
|72-67—139
|-5
|Daniel Van Tonder, South Africa
|71-68—139
|-5
|Adri Arnaus, Spain
|70-70—140
|-4
|Gregorio De Leo, Italy
|73-67—140
|-4
|Alex Fitzpatrick, England
|69-71—140
|-4
|Oihan Guillamoundeguy, France
|71-69—140
|-4
|Zander Lombard, South Africa
|72-68—140
|-4
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|72-68—140
|-4
|Jovan Rebula, South Africa
|73-67—140
|-4
|Marcel Schneider, Germany
|72-68—140
|-4
|Marcel Siem, Germany
|73-67—140
|-4
|Hugo Townsend, Sweden
|69-71—140
|-4
|Marcus Armitage, England
|72-69—141
|-3
|Clement Charmasson, France
|72-69—141
|-3
|Andreas Halvorsen, Norway
|69-72—141
|-3
|Christo Lamprecht, South Africa
|71-70—141
|-3
|Oliver Lindell, Finland
|72-69—141
|-3
|Jack Senior, England
|73-68—141
|-3
|Jeff Winther, Denmark
|71-70—141
|-3
|Nick Bachem, Germany
|72-70—142
|-2
|Joakim Lagergren, Sweden
|69-73—142
|-2
|Andrea Pavan, Italy
|73-69—142
|-2
|Eddie Pepperell, England
|74-68—142
|-2
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|70-72—142
|-2
|Lyle Rowe, South Africa
|70-72—142
|-2
|Keagan Thomas, South Africa
|73-69—142
|-2
|Quintin Wilsnach, South Africa
|73-69—142
|-2
|Jonathan Broomhead, South Africa
|75-68—143
|-1
|Daniel Brown, England
|71-72—143
|-1
|Nathan Kimsey, England
|72-71—143
|-1
|Marcus Kinhult, Sweden
|74-69—143
|-1
|Niklas Lemke, Sweden
|73-70—143
|-1
|Dylan Naidoo, South Africa
|76-67—143
|-1
|Wilco Nienaber, South Africa
|71-72—143
|-1
|Renato Paratore, Italy
|74-69—143
|-1
|JC Ritchie, South Africa
|74-69—143
|-1
|Shubhankar Sharma, India
|74-69—143
|-1
|Kieran Vincent, Zimbabwe
|75-68—143
|-1
|Cameron Adam, Scotland
|72-72—144
|E
|Fred Biondi, Brazil
|76-68—144
|E
|Christiaan Burke, South Africa
|76-68—144
|E
|Jordan Burnand, South Africa
|76-68—144
|E
|Michael Feuerstein, United States
|73-71—144
|E
|Luke Jerling, South Africa
|71-73—144
|E
|Mikael Lindberg, Sweden
|76-68—144
|E
|Nikhil Rama, South Africa
|72-72—144
|E
|Julien Sale, France
|77-67—144
|E
|Clement Sordet, France
|71-73—144
|E
|Quim Vidal, Spain
|70-74—144
|E
|Robson Chinhoi, Zimbabwe
|81-WD
|
|Allen John, Germany
|80-WD
|
|Jens Dantorp, Sweden
|80-WD
|
|Marcus Sandile Taylor, South Africa
|WD-WD
|
|Albin Bergstrom, Sweden
|74-71—145
|+1
|Aaron Cockerill, Canada
|77-68—145
|+1
|Ross Fisher, England
|74-71—145
|+1
|Deon Germishuys, South Africa
|74-71—145
|+1
|Jack Hawksby, England
|75-70—145
|+1
|Ryan Peake, Australia
|76-69—145
|+1
|Jamie Rutherford, England
|73-72—145
|+1
|Benjamin Schmidt, England
|75-70—145
|+1
|Ben Van Wyk, South Africa
|73-72—145
|+1
|Pierre Viallaneix, France
|72-73—145
|+1
|Martin Vorster, South Africa
|76-69—145
|+1
|Austin Bautista, Australia
|76-70—146
|+2
|Joe Dean, England
|77-69—146
|+2
|Quentin Debove, France
|76-70—146
|+2
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|73-73—146
|+2
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|72-74—146
|+2
|Brandon Robinson-Thompson, England
|73-73—146
|+2
|Samuel Simpson, South Africa
|78-68—146
|+2
|Ryan Van Velzen, South Africa
|71-75—146
|+2
|Joshua Berry, England
|77-70—147
|+3
|Adam Blomme, Sweden
|74-73—147
|+3
|Keenan Davidse, South Africa
|76-71—147
|+3
|Jacques De Villiers, South Africa
|75-72—147
|+3
|Rhys Enoch, Wales
|73-74—147
|+3
|Ryggs Johnston, United States
|77-70—147
|+3
|Joe Long, England
|73-74—147
|+3
|Stefano Mazzoli, Italy
|78-69—147
|+3
|Yurav Premlall, South Africa
|75-72—147
|+3
|Stals Swart, South Africa
|76-71—147
|+3
|Kieron Van Wyk, South Africa
|73-74—147
|+3
|MJ Viljoen, South Africa
|77-70—147
|+3
|Jacques Blaauw, South Africa
|76-72—148
|+4
|Jack Buchanan, Australia
|73-75—148
|+4
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|79-69—148
|+4
|Jason Roets, South Africa
|76-72—148
|+4
|Richard Sterne, South Africa
|76-72—148
|+4
|Louis Albertse, South Africa
|77-72—149
|+5
|Matthew Baldwin, England
|78-71—149
|+5
|Kyle Barker, South Africa
|73-76—149
|+5
|Connor McKinney, Australia
|73-76—149
|+5
|Felix Mory, France
|81-68—149
|+5
|Dylan Mostert, South Africa
|77-72—149
|+5
|Hennie Otto, South Africa
|76-73—149
|+5
|Gerhard Pepler, South Africa
|80-69—149
|+5
|David Ravetto, France
|79-70—149
|+5
|Daniel Rodrigues, Portugal
|72-77—149
|+5
|Neil Schietekat, South Africa
|76-73—149
|+5
|Mike Toorop, Netherlands
|74-75—149
|+5
|Robin Williams, South Africa
|76-73—149
|+5
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|79-71—150
|+6
|Luis Carrera, Mexico
|80-70—150
|+6
|Todd Clements, England
|76-74—150
|+6
|George Coetzee, South Africa
|77-73—150
|+6
|Dominic Foos, Germany
|75-75—150
|+6
|Ricky Hendler, South Africa
|71-79—150
|+6
|Ruan Korb, South Africa
|76-74—150
|+6
|Pieter Moolman, South Africa
|79-71—150
|+6
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|73-77—150
|+6
|Jean-Paul Strydom, South Africa
|74-76—150
|+6
|Altin Van Der Merwe, South Africa
|80-70—150
|+6
|Wynand Dingle, South Africa
|76-75—151
|+7
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|80-71—151
|+7
|Hunter Logan, United States
|77-74—151
|+7
|Franklin Manchest, South Africa
|71-80—151
|+7
|Tyran Snyders, South Africa
|79-72—151
|+7
|Toto Thimba Jr., South Africa
|78-73—151
|+7
|Warwick Purchase, South Africa
|75-77—152
|+8
|Euan Walker, Scotland
|77-75—152
|+8
|Davis Bryant, United States
|80-73—153
|+9
|Rowan Lester, Ireland
|82-71—153
|+9
|Pierre Pellegrin, Mauritius
|81-72—153
|+9
|Tyrone Ryan, South Africa
|78-75—153
|+9
|Oliver Bekker, South Africa
|75-79—154
|+10
|Rupert Kaminski, South Africa
|80-75—155
|+11
|Malcolm Mitchell, South Africa
|79-76—155
|+11
|CJ Du Plessis, South Africa
|79-77—156
|+12
|Andres Gallegos, Argentina
|80-76—156
|+12
|Jacquin Hess, South Africa
|80-76—156
|+12
|Rhys West, South Africa
|79-77—156
|+12
|Bjorn Akesson, Sweden
|81-76—157
|+13
|James Mack, South Africa
|82-75—157
|+13
|Kyle De Beer, South Africa
|79-79—158
|+14
|Ryan van der Klis, South Africa
|79-79—158
|+14
|Xander Basson, South Africa
|81-80—161
|+17
|Stephen Ferreira, Portugal
|82-80—162
|+18
|Jack Yule, England
|84-79—163
|+19
