AfrAsia Bank Mauritius Open Par Scores

The Associated Press

December 19, 2025, 10:26 AM

Friday

At Heritage Golf Club

Bel Ombre, Mauritius

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,357; Par: 72

Second Round

Casey Jarvis, South Africa 67-65—132 -12
Alexander Levy, France 68-66—134 -10
Manuel Elvira, Spain 68-67—135 -9
Brandon Stone, South Africa 68-68—136 -8
Dylan Frittelli, South Africa 68-69—137 -7
Ryan Gerard, United States 68-69—137 -7
Herman Loubser, South Africa 68-69—137 -7
Michael Hollick, South Africa 73-65—138 -6
Tobias Jonsson, Sweden 72-66—138 -6
Francesco Laporta, Italy 71-67—138 -6
John Parry, England 70-68—138 -6
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-69—138 -6
Angel Ayora Fanegas, Spain 71-68—139 -5
MJ Daffue, South Africa 69-70—139 -5
Hennie Du Plessis, South Africa 72-67—139 -5
Scott Jamieson, Scotland 67-72—139 -5
Anthony Quayle, Australia 68-71—139 -5
Tom Vaillant, France 72-67—139 -5
Daniel Van Tonder, South Africa 71-68—139 -5
Adri Arnaus, Spain 70-70—140 -4
Gregorio De Leo, Italy 73-67—140 -4
Alex Fitzpatrick, England 69-71—140 -4
Oihan Guillamoundeguy, France 71-69—140 -4
Zander Lombard, South Africa 72-68—140 -4
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-68—140 -4
Jovan Rebula, South Africa 73-67—140 -4
Marcel Schneider, Germany 72-68—140 -4
Marcel Siem, Germany 73-67—140 -4
Hugo Townsend, Sweden 69-71—140 -4
Marcus Armitage, England 72-69—141 -3
Clement Charmasson, France 72-69—141 -3
Andreas Halvorsen, Norway 69-72—141 -3
Christo Lamprecht, South Africa 71-70—141 -3
Oliver Lindell, Finland 72-69—141 -3
Jack Senior, England 73-68—141 -3
Jeff Winther, Denmark 71-70—141 -3
Nick Bachem, Germany 72-70—142 -2
Joakim Lagergren, Sweden 69-73—142 -2
Andrea Pavan, Italy 73-69—142 -2
Eddie Pepperell, England 74-68—142 -2
Rocco Repetto Taylor, Spain 70-72—142 -2
Lyle Rowe, South Africa 70-72—142 -2
Keagan Thomas, South Africa 73-69—142 -2
Quintin Wilsnach, South Africa 73-69—142 -2
Jonathan Broomhead, South Africa 75-68—143 -1
Daniel Brown, England 71-72—143 -1
Nathan Kimsey, England 72-71—143 -1
Marcus Kinhult, Sweden 74-69—143 -1
Niklas Lemke, Sweden 73-70—143 -1
Dylan Naidoo, South Africa 76-67—143 -1
Wilco Nienaber, South Africa 71-72—143 -1
Renato Paratore, Italy 74-69—143 -1
JC Ritchie, South Africa 74-69—143 -1
Shubhankar Sharma, India 74-69—143 -1
Kieran Vincent, Zimbabwe 75-68—143 -1
Cameron Adam, Scotland 72-72—144 E
Fred Biondi, Brazil 76-68—144 E
Christiaan Burke, South Africa 76-68—144 E
Jordan Burnand, South Africa 76-68—144 E
Michael Feuerstein, United States 73-71—144 E
Luke Jerling, South Africa 71-73—144 E
Mikael Lindberg, Sweden 76-68—144 E
Nikhil Rama, South Africa 72-72—144 E
Julien Sale, France 77-67—144 E
Clement Sordet, France 71-73—144 E
Quim Vidal, Spain 70-74—144 E
Robson Chinhoi, Zimbabwe 81-WD
Allen John, Germany 80-WD
Jens Dantorp, Sweden 80-WD
Marcus Sandile Taylor, South Africa WD-WD

Missed Cut

Albin Bergstrom, Sweden 74-71—145 +1
Aaron Cockerill, Canada 77-68—145 +1
Ross Fisher, England 74-71—145 +1
Deon Germishuys, South Africa 74-71—145 +1
Jack Hawksby, England 75-70—145 +1
Ryan Peake, Australia 76-69—145 +1
Jamie Rutherford, England 73-72—145 +1
Benjamin Schmidt, England 75-70—145 +1
Ben Van Wyk, South Africa 73-72—145 +1
Pierre Viallaneix, France 72-73—145 +1
Martin Vorster, South Africa 76-69—145 +1
Austin Bautista, Australia 76-70—146 +2
Joe Dean, England 77-69—146 +2
Quentin Debove, France 76-70—146 +2
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 73-73—146 +2
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-74—146 +2
Brandon Robinson-Thompson, England 73-73—146 +2
Samuel Simpson, South Africa 78-68—146 +2
Ryan Van Velzen, South Africa 71-75—146 +2
Joshua Berry, England 77-70—147 +3
Adam Blomme, Sweden 74-73—147 +3
Keenan Davidse, South Africa 76-71—147 +3
Jacques De Villiers, South Africa 75-72—147 +3
Rhys Enoch, Wales 73-74—147 +3
Ryggs Johnston, United States 77-70—147 +3
Joe Long, England 73-74—147 +3
Stefano Mazzoli, Italy 78-69—147 +3
Yurav Premlall, South Africa 75-72—147 +3
Stals Swart, South Africa 76-71—147 +3
Kieron Van Wyk, South Africa 73-74—147 +3
MJ Viljoen, South Africa 77-70—147 +3
Jacques Blaauw, South Africa 76-72—148 +4
Jack Buchanan, Australia 73-75—148 +4
Nicolas Colsaerts, Belgium 79-69—148 +4
Jason Roets, South Africa 76-72—148 +4
Richard Sterne, South Africa 76-72—148 +4
Louis Albertse, South Africa 77-72—149 +5
Matthew Baldwin, England 78-71—149 +5
Kyle Barker, South Africa 73-76—149 +5
Connor McKinney, Australia 73-76—149 +5
Felix Mory, France 81-68—149 +5
Dylan Mostert, South Africa 77-72—149 +5
Hennie Otto, South Africa 76-73—149 +5
Gerhard Pepler, South Africa 80-69—149 +5
David Ravetto, France 79-70—149 +5
Daniel Rodrigues, Portugal 72-77—149 +5
Neil Schietekat, South Africa 76-73—149 +5
Mike Toorop, Netherlands 74-75—149 +5
Robin Williams, South Africa 76-73—149 +5
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 79-71—150 +6
Luis Carrera, Mexico 80-70—150 +6
Todd Clements, England 76-74—150 +6
George Coetzee, South Africa 77-73—150 +6
Dominic Foos, Germany 75-75—150 +6
Ricky Hendler, South Africa 71-79—150 +6
Ruan Korb, South Africa 76-74—150 +6
Pieter Moolman, South Africa 79-71—150 +6
Jacob Skov Olesen, Denmark 73-77—150 +6
Jean-Paul Strydom, South Africa 74-76—150 +6
Altin Van Der Merwe, South Africa 80-70—150 +6
Wynand Dingle, South Africa 76-75—151 +7
Sadom Kaewkanjana, Thailand 80-71—151 +7
Hunter Logan, United States 77-74—151 +7
Franklin Manchest, South Africa 71-80—151 +7
Tyran Snyders, South Africa 79-72—151 +7
Toto Thimba Jr., South Africa 78-73—151 +7
Warwick Purchase, South Africa 75-77—152 +8
Euan Walker, Scotland 77-75—152 +8
Davis Bryant, United States 80-73—153 +9
Rowan Lester, Ireland 82-71—153 +9
Pierre Pellegrin, Mauritius 81-72—153 +9
Tyrone Ryan, South Africa 78-75—153 +9
Oliver Bekker, South Africa 75-79—154 +10
Rupert Kaminski, South Africa 80-75—155 +11
Malcolm Mitchell, South Africa 79-76—155 +11
CJ Du Plessis, South Africa 79-77—156 +12
Andres Gallegos, Argentina 80-76—156 +12
Jacquin Hess, South Africa 80-76—156 +12
Rhys West, South Africa 79-77—156 +12
Bjorn Akesson, Sweden 81-76—157 +13
James Mack, South Africa 82-75—157 +13
Kyle De Beer, South Africa 79-79—158 +14
Ryan van der Klis, South Africa 79-79—158 +14
Xander Basson, South Africa 81-80—161 +17
Stephen Ferreira, Portugal 82-80—162 +18
Jack Yule, England 84-79—163 +19

