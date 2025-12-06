2026 World Cup Glance

All Times EDT
FIRST ROUND
Thursday, June 11
Mexico vs. South Africa, Mexico City, 3 p.m.
South Korea vs. Czech Republic-Ireland_Denmark-North Macedonia winner , Monterrey, Mexico, 10 p.m.
Thursday, June 18
Czech Republic-Ireland_Denmark-North Macedonia winner vs. South Africa, Atlanta, noon
Mexico vs. South Korea, Guadalajara, Mexico, 9 p.m.
Wednesday, June 24
Czech Republic-Ireland_Denmark-North Macedonia winner vs. Mexico , Mexico City, 9 p.m.
South Africa vs. South Korea, Monterrey, Mexico, 9 p.m.
Friday, June 12
Canada vs. Bosnia-Herzegovina-Wales_Italy_Northern Ireland winner , Toronto, 3 p.m.
Saturday, June 13
Qatar v Switzerland, Santa Clara, Calif., 3 p.m.
Thursday, June 18
Switzerland vs. Bosnia-Herzegovina-Wales_Italy_Northern Ireland winner , Inglewood, Calif., 3 p.m.
Canada vs Qatar, Vancouver, British Columbia, 6 p.m.
Wednesday, June 24
Switzerland vs. Canada, Vancouver, British Columbia, 3 p.m.
Saturday, June 13
Haiti vs. Scotland, Foxborough, Mass., 6 p.m.
Brazil vs. Morocco, East Rutherford, N.J., 9 p.m.
Friday, June 19
Brazil vs. Haiti, Philadelphia, 6 p.m.
Scotland vs. Morocco, Foxborough, Mass., 9 p.m.
Wednesday, June 24
Scotland vs. Brazil, Miami Gardens, Fla., 6 p.m.
Morocco vs. Haiti, Atlanta, 6 p.m.
Friday, June 12
U.S. vs. Paraguay, Inglewood, Calif., 9 p.m.
Saturday, June 13
Australia vs. Kosovo-Slovakia_Romania-Turkey winner , Vancouver, British Columbia, midnight
Friday, June 19
U.S. vs. Australia, Seattle 3 p.m.
Kosovo-Slovakia_Romania-Turkey winner vs. Paraguay, Santa Clara, Calif., 6 p.m.
Thursday, June 25
Kosovo-Slovakia_Romania-Turkey winner vs. U.S., Inglewood, Calif., 10 p.m.
Sunday, June 14
Germany vs. Curacao, Houston, 1 p.m.
Ivory Coast vs. Ecuador, Philadelphia, 7 p.m.
Saturday, June 20
Germany vs. Ivory Coast, Toronto, 4 p.m.
Ecuador vs. Curacao, Kansas City, Mo., 8 p.m.
Thursday, June 25
Curacao vs. Ivory Coast, Philadelphia, 4 p.m.
Ecuador vs. Germany, East Rutherford, N.J., 4 p.m.
Sunday, June 14
Netherland vs. Japan, Arlington, Texas, 4 p.m.
Albania-Poland_Sweden-Ukraine vs. Tunisia winner , Monterrey, Mexico, 10 p.m.
Saturday, June 20
Netherlands vs. Albania-Poland_Sweden-Ukraine winner , Houston, 1 p.m.
Tunisia vs. Japan, Monterrey, Mexico, midnight
Thursday, June 25
Japan vs. Albania-Poland_Sweden-Ukraine winner , Arlington, Texas, 7 p.m.
Monday, June 15
Belgium vs. Egypt, Seattle, 3 p.m.
Iran vs. New Zealand, Inglewood, Calif., 9 p.m.
Sunday, June 21
Belgium vs. Iran, Inglewood, Calif., 3 p.m.
New Zealand vs. Egypt, Vancouver, British Columbia, 9 p.m.
Friday, June 26
Egypt vs. Iran, Seattle, 11 p.m.
New Zealand vs. Belgium, Vancouver, British Columbia, 11 p.m.
Monday, June 15
Spain vs. Cape Verde, Atlanta, noon
Saudi Arabia vs. Uruguay, Miami Gardens, Fla., 6 p.m.
Sunday, June 21
Spain vs. Saudi Arabia, Atlanta, noon
Uruguay vs. Cape Verde, Miami Gardens, Fla., 6 p.m.
Friday, June 26
Cape Verde vs. Saudi Arabia, Houston, 8 p.m.
Tuesday, June 16
France vs. Senegal, East Rutherford, N.J. , 3 p.m.
Bolivia-Suriname_Iraq winner vs. Norway, Foxborough, Mass., 6 p.m.
Monday, June 22
France vs. Bolivia-Suriname_Iraq winner , Philadelphia, 5 p.m.
Norway vs. Senegal, East Rutherford, N.J., 8 p.m.
Friday, June 26
Norway vs. France, Foxborough, Mass., 3 p.m.
Senegal vs. Bolivia-Suriname_Iraq winner , Toronto, 3 p.m.
Tuesday, June 16
Argentina vs. Algeria, Kansas City, Mo., 9 p.m.
Austria vs. Jordan, Santa Clara, Calif., midnight
Monday, June 22
Argentina vs. Austria, Arlington, Texas, 1 p.m.
Jordan vs. Algeria, Santa Clara, Calif., 11 p.m.
Saturday, June 27
Algeria vs. Austria, Kansas City, Mo., 10 p.m.
Wednesday, June 17
Portugal vs. New Caledonia-Jamaica_Congo winner , Houston, 1 p.m.
Uzbekistan vs. Colombia, Mexico City, 10 p.m.
Tuesday, June 23
Portugal vs. Uzbekistan, Houston, 1 p.m.
Colombia vs. New Caledonia-Jamaica_Congo winner , Monterrey, Mexico, 10 p.m.
Saturday, June 27
Colombia vs. Portugal, Miami Gardens, Fla., 7:30 p.m.
New Caledonia-Jamaica_Congo winner vs. Uzbekistan, Atlanta, 7:30 p.m.
Wednesday, June 17
England vs. Croatia, Arlington, Texas, 4 p.m.
Ghana vs. Panama, Toronto, 7 p.m.
Tuesday, June 23
England vs. Ghana, Foxborough, Mass., 4 p.m.
Panama vs. Croatia, Toronto, 7 p.m.
Saturday, June 27
Panama vs. England, East Rutherford, N.J., 5 p.m.
Croatia vs. Ghana, Philadelphia, 5 p.m.
SECOND ROUND
Sunday, June 28
At Inglewood, Calif.
Group A second vs. Group B second, 3 p.m.
Monday, June 29
At Houston
Group C winner vs. Group F second, 1 p.m.
At Foxborough, Mass.
Group E winner vs. Group A, B, C, D or F third, 4:30 p.m.
At Monterrey, Mexico
Group F winner vs. Group C second, 9 p.m.
Tuesday, June 30
At Arlington, Texas
Group E second vs. Group I second, 1 p.m.
At East Rutherford, N.J.
Group I winner vs. Group C, D, F, G or H third, 5 p.m.
At Mexico City
Group A winner vs. Group C, E, F, H or I third, 9 p.m.
Wednesday, July 1
At Atlanta
Group L winner vs. Group E, H, I, J or K third, noon
At Seattle
Group G winner vs. Group A, E, H, I or J third, 4 p.m.
At Santa Clara, Calif.
Group D winner vs. Group B, E, F, I or J third, 8 p.m.
Thursday, July 2
At Inglewood, Calif.
Group H winner vs. Group J second, 3 p.m.
At Toronto
Group K second vs. Group L second, 7 p.m.
At Vancouver, British Columbia
Group B winner vs. Group E, F, G, I or J third, 11 p.m.
Friday, July 3
At Arlington, Texas
Group D second vs. Group G second, 2 p.m.
At Miami Gardens, Fla.
Group J winner vs. Group H second, 6 p.m.
At Kansas City, Mo.
Group K winner vs. Group D, E, I, J or L third, 9:30 p.m.
THIRD ROUND
Saturday, July 4
At Houston
Inglewood winner vs. Monterrey winner, 1 p.m.
At Philadelphia
Foxborough winner vs. East Rutherford winner, 5 p.m.
Sunday, July 5
At East Rutherford, N.J.
Houston winner vs. Arlington June 30 winner4 p.m.
At Mexico City
Mexico City vs. Atlanta winner, 8 p.m.
Monday, July 6
At Arlington, Texas
Toronto winner vs. Inglewood winner, 3 p.m.
At Seattle
Santa Clara winner vs. Seattle winner, 8 p.m.
Tuesday, July 7
At Atlanta
Miami Gardens winner vs. Arlington July 3 winner, noon
At Vancouver, British Columbia
Vancouver winner vs. Kansas City winner, 4 p.m.
QUARTERFINALS
Thursday, July 9
At Foxborough, Mass.
Philadelphia vs. Houston winner, 4 p.m.
Friday, July 10
At Inglewood, Calif.
Arlington winner vs. Seattle winner, 3 p.m.
Saturday, July 11
At Miami Gardens, Fla.
East Rutherford winner vs. Mexico City winner, 5 p.m.
At Kansas City, Mo.
Atlanta winner vs. Vancouver winner, 9 p.m.
SEMIFINALS
Tuesday, July 14
At Arlington, Texas
Foxborough winner vs. Arlington winner, 3 p.m.
Wednesday, July 15
At Atlanta
Miami Gardens winner vs. Kansas City winner, 3 p.m.
THIRD PLACE
Saturday, July 18
At Miami Gardens, Fla.
Semifinal losers, 5 p.m.
CHAMPIONSHIP
Sunday, July 19
At East Rutherford, N.J.
Semifinal winners, 3 p.m.
