World Wide Technology Championship Scores

Thursday
At El Cardonal Golf Course
Cabo San Lucas, Mexico
Purse: $6 million
Yardage: 7,452; Par: 72
First Round
|Nick Dunlap
|31-30—61
|Sami Valimaki
|30-31—61
|Andrew Putnam
|33-31—64
|Chad Ramey
|33-31—64
|Matti Schmid
|33-31—64
|Kris Ventura
|32-32—64
|Vince Whaley
|33-31—64
|Mason Andersen
|33-32—65
|Taylor Dickson
|35-30—65
|Ben Griffin
|32-33—65
|Matt Kuchar
|32-33—65
|Francesco Molinari
|36-29—65
|Victor Perez
|30-35—65
|David Ford
|31-32—63
|Steven Fisk
|34-32—66
|Emilio Gonzalez
|33-33—66
|John Keefer
|32-34—66
|Luke List
|32-34—66
|Thorbjorn Olesen
|33-33—66
|Michael Thorbjornsen
|31-35—66
|Will Chandler
|23-33—56
|Trevor Cone
|32-35—67
|Noah Goodwin
|34-33—67
|Tom Hoge
|35-32—67
|Beau Hossler
|32-35—67
|Justin Lower
|32-35—67
|Taylor Moore
|34-33—67
|William Mouw
|31-36—67
|Patrick Rodgers
|32-35—67
|Greyson Sigg
|31-36—67
|J.J. Spaun
|34-33—67
|Kevin Streelman
|35-32—67
|Carson Young
|34-33—67
|Vince Covello
|35-33—68
|Joel Dahmen
|34-34—68
|Luke Donald
|34-34—68
|Will Gordon
|31-37—68
|Adam Hadwin
|34-34—68
|Garrick Higgo
|35-33—68
|Seamus Power
|34-34—68
|Thomas Rosenmueller
|34-34—68
|Adam Svensson
|35-33—68
|Matt Wallace
|35-33—68
|Michael Brennan
|31-38—69
|Eric Cole
|35-34—69
|Pierceson Coody
|34-35—69
|Nicolas Echavarria
|35-34—69
|Doug Ghim
|34-35—69
|Max Greyserman
|32-37—69
|Nick Hardy
|37-32—69
|Lee Hodges
|34-35—69
|Rico Hoey
|36-33—69
|Rikuya Hoshino
|34-35—69
|Takumi Kanaya
|36-33—69
|Ben Kohles
|35-34—69
|David Lipsky
|34-35—69
|Keith Mitchell
|34-35—69
|Jeremy Paul
|34-35—69
|Paul Peterson
|36-33—69
|Davis Riley
|33-36—69
|Gordon Sargent
|36-33—69
|Adam Schenk
|34-35—69
|David Skinns
|32-37—69
|Brandt Snedeker
|34-35—69
|Tyler Weaver
|28-35—63
|Hayden Buckley
|35-35—70
|Quade Cummins
|35-35—70
|Ryo Hisatsune
|34-36—70
|Patton Kizzire
|37-33—70
|Omar Morales
|34-36—70
|Ryan Palmer
|35-35—70
|Kevin Roy
|36-34—70
|Erik Van Rooyen
|33-37—70
|Niklas Norgaard Moller
|25-35—60
|Kevin Velo
|33-35—68
|Jacob Bridgeman
|36-35—71
|Frankie Capan
|37-34—71
|Luke Clanton
|36-35—71
|Wyndham Clark
|36-35—71
|Patrick Fishburn
|35-36—71
|Lanto Griffin
|35-36—71
|Emiliano Grillo
|36-35—71
|Joe Highsmith
|32-39—71
|Stephan Jaeger
|36-35—71
|Peter Knade
|36-35—71
|David Longmire
|36-35—71
|Alejandro Madariaga
|36-35—71
|Taylor Montgomery
|36-35—71
|Trey Mullinax
|35-36—71
|Henrik Norlander
|34-37—71
|Kaito Onishi
|34-37—71
|John Pak
|38-33—71
|Matthieu Pavon
|33-38—71
|Matthew Riedel
|38-33—71
|Ben Silverman
|38-33—71
|Jackson Suber
|35-36—71
|Kevin Yu
|36-35—71
|Zac Blair
|36-36—72
|Ricky Castillo
|35-37—72
|Hayden Springer
|34-38—72
|Harry Higgs
|39-34—73
|Mackenzie Hughes
|36-37—73
|Chandler Phillips
|38-35—73
|Isaiah Salinda
|38-35—73
|Jesper Svensson
|36-37—73
|Austin Eckroat
|37-37—74
|Antoine Rozner
|38-36—74
|Nick Taylor
|38-36—74
|Rafael Campos
|36-39—75
|Emilio Gil Leyva
|39-36—75
|Mark Hubbard
|35-40—75
|Max McGreevy
|38-37—75
|Garrett Sapp
|37-38—75
|Cristobal Del Solar
|39-37—76
|Chan Kim
|40-36—76
|Raul Pereda
|36-38—74
|Sam Ryder
|35-42—77
|Braden Thornberry
|39-38—77
|Camilo Villegas
|41-38—79
|Hogan Park
|42-40—82
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.