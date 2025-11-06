Live Radio
World Wide Technology Championship Scores

The Associated Press

November 6, 2025, 9:05 PM

Thursday

At El Cardonal Golf Course

Cabo San Lucas, Mexico

Purse: $6 million

Yardage: 7,452; Par: 72

First Round

Nick Dunlap 31-30—61
Sami Valimaki 30-31—61
Andrew Putnam 33-31—64
Chad Ramey 33-31—64
Matti Schmid 33-31—64
Kris Ventura 32-32—64
Vince Whaley 33-31—64
Mason Andersen 33-32—65
Taylor Dickson 35-30—65
Ben Griffin 32-33—65
Matt Kuchar 32-33—65
Francesco Molinari 36-29—65
Victor Perez 30-35—65
David Ford 31-32—63
Steven Fisk 34-32—66
Emilio Gonzalez 33-33—66
John Keefer 32-34—66
Luke List 32-34—66
Thorbjorn Olesen 33-33—66
Michael Thorbjornsen 31-35—66
Will Chandler 23-33—56
Trevor Cone 32-35—67
Noah Goodwin 34-33—67
Tom Hoge 35-32—67
Beau Hossler 32-35—67
Justin Lower 32-35—67
Taylor Moore 34-33—67
William Mouw 31-36—67
Patrick Rodgers 32-35—67
Greyson Sigg 31-36—67
J.J. Spaun 34-33—67
Kevin Streelman 35-32—67
Carson Young 34-33—67
Vince Covello 35-33—68
Joel Dahmen 34-34—68
Luke Donald 34-34—68
Will Gordon 31-37—68
Adam Hadwin 34-34—68
Garrick Higgo 35-33—68
Seamus Power 34-34—68
Thomas Rosenmueller 34-34—68
Adam Svensson 35-33—68
Matt Wallace 35-33—68
Michael Brennan 31-38—69
Eric Cole 35-34—69
Pierceson Coody 34-35—69
Nicolas Echavarria 35-34—69
Doug Ghim 34-35—69
Max Greyserman 32-37—69
Nick Hardy 37-32—69
Lee Hodges 34-35—69
Rico Hoey 36-33—69
Rikuya Hoshino 34-35—69
Takumi Kanaya 36-33—69
Ben Kohles 35-34—69
David Lipsky 34-35—69
Keith Mitchell 34-35—69
Jeremy Paul 34-35—69
Paul Peterson 36-33—69
Davis Riley 33-36—69
Gordon Sargent 36-33—69
Adam Schenk 34-35—69
David Skinns 32-37—69
Brandt Snedeker 34-35—69
Tyler Weaver 28-35—63
Hayden Buckley 35-35—70
Quade Cummins 35-35—70
Ryo Hisatsune 34-36—70
Patton Kizzire 37-33—70
Omar Morales 34-36—70
Ryan Palmer 35-35—70
Kevin Roy 36-34—70
Erik Van Rooyen 33-37—70
Niklas Norgaard Moller 25-35—60
Kevin Velo 33-35—68
Jacob Bridgeman 36-35—71
Frankie Capan 37-34—71
Luke Clanton 36-35—71
Wyndham Clark 36-35—71
Patrick Fishburn 35-36—71
Lanto Griffin 35-36—71
Emiliano Grillo 36-35—71
Joe Highsmith 32-39—71
Stephan Jaeger 36-35—71
Peter Knade 36-35—71
David Longmire 36-35—71
Alejandro Madariaga 36-35—71
Taylor Montgomery 36-35—71
Trey Mullinax 35-36—71
Henrik Norlander 34-37—71
Kaito Onishi 34-37—71
John Pak 38-33—71
Matthieu Pavon 33-38—71
Matthew Riedel 38-33—71
Ben Silverman 38-33—71
Jackson Suber 35-36—71
Kevin Yu 36-35—71
Zac Blair 36-36—72
Ricky Castillo 35-37—72
Hayden Springer 34-38—72
Harry Higgs 39-34—73
Mackenzie Hughes 36-37—73
Chandler Phillips 38-35—73
Isaiah Salinda 38-35—73
Jesper Svensson 36-37—73
Austin Eckroat 37-37—74
Antoine Rozner 38-36—74
Nick Taylor 38-36—74
Rafael Campos 36-39—75
Emilio Gil Leyva 39-36—75
Mark Hubbard 35-40—75
Max McGreevy 38-37—75
Garrett Sapp 37-38—75
Cristobal Del Solar 39-37—76
Chan Kim 40-36—76
Raul Pereda 36-38—74
Sam Ryder 35-42—77
Braden Thornberry 39-38—77
Camilo Villegas 41-38—79
Hogan Park 42-40—82

Sports
